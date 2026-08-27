Live TV

Video Italia: Momentul în care un elicopter agață cablurile unei telecabine și explodează în aer

Data publicării:
Elicopter
Foto; Captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două persoane au murit într-un accident teribil de elicopter în regiunea Piemont din nordul Italiei. Aparatul s-a prăbușit în jurul orei 11:30, ora locală.

Micul vehicul a lovit cablurile telecabinei în partea superioară a văii Antrona, la granița dintre Ossola și Elveția.

În imagini se vede cum elicopterul agață cablurile și o secundă mai târziu explodează în zbor.

După coliziune, aeronava s-a prăbușit în apropierea malurilor lacului Campliccioli, pe o zonă cu iarbă de lângă baraj.

În elicopter se aflau pilotul, care era un om de afaceri și o rudă a acestuia, o femeie, informează Digi24.

În timpul zborului, pilotul și-a dat seama că rămâne brusc fără vizibilitate din cauza unui plafon jos de nori. A efectuat o manevră de întoarcere, dar a lovit cablurile de la o telecabină.

Autoritățile din Piemont spun că elicopterul nu era autorizat să zboare în zona respectivă.

Serviciile de urgență, inclusiv pompierii, personalul de salvare, forțele de ordine și Serviciul de Salvare Alpina al Guardia di Finanza, s-au deplasat de urgență la fața locului. Mai multe elicoptere au intervenit la locul incidentului, inclusiv un elicopter al serviciului 118 care a plecat din Borgosesi.

Două persoane călătoreau în elicopter, de fapt un girocopter, o aeronavă ușoară, de obicei cu două locuri, destinată activităților recreative și populară în zonele montane pentru zboruri turistice la altitudine joasă.

Ancheta privind circumstanțele accidentului este încă în curs.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Digi Sport
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
celula inchisoare detinut gettyimages
„Maestrul evadărilor”, prins în Spania. A fugit din patru închisori folosind o piramidă umană, cearșafuri înnodate și gratii tăiate
Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NGA
Meloni, lovitură pentru Putin: Italia transferă Ucrainei rachete, sisteme SAMP/T NG și radare
elicopter smurd
Misiune medicală rară în România: Cum i-a fost salvată viața unei tinere care a fost transportată cu sângele oxigenat în afara corpului
gianni infantino
Federaţia italiană de fotbal nu-l mai susține pe Infantino pentru un nou mandat la conducerea FIFA
politie italia polizia
Rachete antitanc camuflate ca echipament NATO, descoperite în Italia. Un francez a fost arestat
Recomandările redacţiei
moscova
Rusia expulzează un diplomat român din Moscova. Reacția Ministerului...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea Salarizării a eșuat. Pîslaru spune cum s-a ajuns aici: „PSD...
romatsa
Judecătorii ÎCCJ au dat câștig de cauză ROMATSA în dosarul în care a...
viitură
Risc de viituri și inundații: avertizare hidrologică cod galben...
Ultimele știri
Oana Țoiu a comentat la CNN vizita șefului CIA la Moscova: „Am spus întotdeauna că avem nevoie de o coordonare cu Ucraina”
Șeful spionajului rus, Serghei Narîșkin, confirmă întâlnirea cu John Ratcliffe, directorul CIA. Despre ce au discutat cei doi
Lucrările de modernizare la o linie de tramvai din Capitală au fost oprite după descoperirea unor posibile vestigii arheologice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la...
Fanatik.ro
Fotbalistul român din Armenia explică de ce am ajuns să avem probleme cu echipele din această țară. Ce șanse...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Aproape 1.650 de kilometri pentru Universitatea! Câți fani va avea Craiova în tribune la „finala” cu...
Adevărul
Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor...
Playtech
Ce este dispozitivul care clipește sub volanul unor mașini. Descoperirea unui șofer din străinătate a devenit...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Cum va influența noul Cod al Urbanismului prețurile terenurilor. Care sunt terenurile ce se pot scumpi cu 20%
Newsweek
Pensie surpriză pentru cei cu 25 de ani vechime! Cum se stabilește suma primită lunar de pensionari
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Un câine orb a salvat un bărbat de la atacul unui șarpe: „Nu s-ar fi terminat bine dacă nu era el”
Film Now
“Faptul că încă îl avem… Este cel mai important lucru”. Fiica cea mare a lui Bruce Willis, despre lupta...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja