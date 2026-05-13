Italia se alătură țărilor care trimit nave militare în apropierea Strâmtorii Ormuz pentru o posibilă misiune de securizare

Italia a anunțat că va poziționa două nave de luptă contra minelor în apropierea Strâmtorii Ormuz, pentru a putea interveni rapid într-o posibilă misiune internațională de securizare a traficului maritim. Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a precizat că desfășurarea efectivă va depinde de existența unui armistițiu „real, credibil și stabil” între Iran și Statele Unite.

„Ca măsură pur preventivă, având în vedere timpul necesar pentru transferul şi redistribuirea resurselor, intenţionăm să poziţionăm două dragoare de mine mai aproape de Strâmtoarea Ormuz”, a explicat ministrul Guido Crosetto în Parlament, relatează Agerpres.

Cele două nave vor fi desfăşurate „iniţial în estul Mediteranei, apoi în Marea Roşie, în cadrul misiunilor în curs 'Mediterraneo Sicuro' (Mediterana sigură) şi 'Aspides' ”, a precizat ministrul.

Crosetto a insistat că o condiţie prealabilă oricărei desfăşurări militare nu ar fi actualul armistiţiu „temporar” între Iran şi Statele Unite, „ci un armistiţiu real, credibil şi stabil, sau chiar mai bine, o pace durabilă”. El a indicat că o eventuală misiune în Strâmtoarea Ormuz poate avea loc doar cu aprobarea prealabilă a parlamentului.

La mijlocul lunii aprilie, mai multe ţări care nu au fost implicate direct în conflictul declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului şi-au exprimat disponibilitatea de a institui o „misiune neutră” pentru securizarea strâmtorii. Decizia a fost luată în cadrul unei conferinţe la Paris prezidate de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de prim-ministrul britanic Keir Starmer, la care a participat şi Italia.

Obiectivul este „de a însoţi şi securiza navele comerciale care tranzitează Golful”, a declarat Macron, în timp ce Starmer a vorbit despre o forţă „paşnică şi defensivă”, o misiune care ar urma să înceapă atunci când Iranul şi SUA vor conveni să ridice blocadele impuse, şi în consultare cu aceste două ţări.

„În prezent, 40 de ţări iau în considerare să contribuie la transformarea Strâmtorii Ormuz în cale liberă şi navigabilă, imediat ce condiţiile o permit. Nu mai puţin de 24 dintre aceste ţări şi-au exprimat deja disponibilitatea de principiu de a participa cu resurse specializate, utile, de exemplu, pentru curăţarea minelor din zona maritimă”, a explicat ministrul italian al apărării.

„În cazul instaurării păcii, ar fi nevoie de aproape o lună de navigaţie pentru ca toate unităţile ţărilor aliate (implicate) să ajungă în Golful Persic. De aceea, noi ne organizăm pentru a ne apropia de această zonă, menţinând în acelaşi timp o distanţă sigură”, a explicat el în parlament.

