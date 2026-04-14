Italia suspendă acordul de apărare cu Israelul după escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu

Giorgia Meloni a anunțat marți că guvernul de la Roma a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul, în contextul conflictelor în curs din Orientul Mijlociu și al escaladării tensiunilor dintre cele două state.

„Având în vedere situaţia actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a declarat Meloni, pe marginea unei vizite la Verona, în nordul Italiei, citată de agenţiile de presă italiene Ansa şi AGI.

O sursă diplomatică italiană a confirmat pentru AFP că acordul a fost suspendat, precizând că „ar fi fost dificil din punct de vedere politic să fie menţinut”.

Ratificat în 2006 şi reînnoit tacit la fiecare cinci ani, acordul de apărare dintre Italia şi Israel urma să expire săptămâna aceasta. Acordul reglementează cooperarea dintre cele două ţări în industria de apărare, instruirea militară, cercetarea şi tehnologia informaţiei, printre alte domenii. Opoziţia din Italia a cerut de câteva luni guvernului să suspende reînnoirea acordului.

Tensiunile dintre Italia şi Israel au escaladat săptămâna trecută, după ce guvernul de la Roma a acuzat forţele israeliene că au tras focuri de avertisment asupra unui convoi italian aparţinând forţelor ONU de menţinere a păcii în Liban.

Italia l-a convocat pe ambasadorul israelian pentru a protesta faţă de incident, în care cel puţin un vehicul a fost avariat, dar care nu s-a soldat cu răniţi.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a condamnat, de asemenea, „atacurile inacceptabile” ale Israelului împotriva civililor din Liban, în timpul unei vizite luni la Beirut.

Şeful diplomaţiei italiene a făcut apel la dialog între Liban şi Israel şi la o „încetare a focului necesară şi durabilă”, adăugând: „O nouă escaladare precum cea din Gaza trebuie evitată cu orice preţ”.

