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Video Italia testează primul radar gestionat de inteligența artificială. Ce poate să „vadă” noul sistem

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Autostradă Italia
Noul sistem radar AI transmite date în timp real către centrul de comandă și ar putea crește semnificativ numărul amenzilor pe acest tronson de drum. Foto: Profimedia
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În Italia este în teste primul radar gestionat de inteligența artificială. A fost deja montat pe autostradă din peninsulă și trimite informații către centrul de comandă. Deocamdată e în teste, dar autoritățile spun că datele sunt promițătoare.

 

Radarul poate să vadă atât depășirile limitelor de viteză, dar și dacă șoferul vorbește sau nu la telefon în timp ce conduce, dacă toți pasagerii au centura pusă și, de asemenea, poate să vadă dacă mașina are asigurarea și verificarea în continuare valabile, relatează Adela Mohanu, corespondentul Digi24 în Italia.

Mai mult decât atât, radarul dotat cu inteligența artificială va putea să emită automat amenzi, în funcție de abaterile constatate. Acestea vor merge la poliție, care, după o verificare sumară, le trimite acasă la proprietarul mașinii.

Deocamdată, radarul care este activ trimite doar datele la centrul de comandă, care este gestionat de firma care dezvoltă această tehnologie. Însă, după trei luni de teste, el va putea fi pus în funcțiune.

Radarul a fost montat pe drumul rapid dintre Florența și Pisa, un drum cu multe probleme, cu multe accidente. Este același drum care are celebrul radar cu multe recorduri în Italia, care anul trecut a strâns 3 milioane de euro doar din amenzi date pe această porțiune de drum. Acum, cred autoritățile, cu ajutorul inteligenței artificiale, suma strânsă din amenzi poate crește de câteva ori.

Editor : S.S.

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