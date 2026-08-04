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Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat după ce fusese aruncat la gunoi

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Mașină gunoi
Foto: Profimedia
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Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost găsit la gunoi în Italia după ce câştigătoarea sa, cuprinsă de panică, a cerut ajutorul lucrătorilor de la salubritate pentru a-l recupera, a anunţat marţi compania italiană de gestionare a deşeurilor, citată de AFP.

Tichetul era „în mod miraculos încă intact” atunci când lucrătorii au verificat munţii de gunoaie dintr-o autospecială, a declarat Roberto Nicola Toscano, directorul companiei SANB din regiunea Puglia, situată în sudul Italiei.

Domnul Toscano a explicat că, atunci când câştigătoare a mers duminică la un magazin de cartier pentru a-şi verifica biletul după extragere, aparatul serviciului de loterie a indicat că acesta era „neplătibil”, întrucât micii comercianţi pot achita doar câştiguri modeste.

Crezând că nu a câştigat, femeia şi-a lăsat biletul în acel magazin. După ce s-a întors acasă, un membru al familiei sale a anunţat-o că numerele sale obişnuite fuseseră extrase.

Cu toţii s-au grăbit imediat spre magazin, însă au descoperit că biletul de loterie fusese deja aruncat, iar gunoiul fusese ridicat.

Însă, printr-un noroc extraordinar, au reuşit să identifice camionul potrivit şi să-l oprească.

Având în vedere riscurile asociate deşeurilor potenţial periculoase, au condus vehiculul la sediul unei companii specializate, care avea echipamentele necesare pentru a efectua căutarea, a declarat directorul SANB, o companie de salubritate cu sediul în Bitonto, lângă Bari.

Angajaţii au căutat în containerul de gunoi mai bine de o zi şi au recuperat diverse chitanţe şi bilete.

„Printre ele se afla şi biletul pe care îl căutam, care, în mod miraculos, era încă intact”, a relatat domnul Toscano.

Atunci când a anunţat-o pe câştigătoare că biletul a fost găsit, „aceasta a plâns de emoţie”, a spus el.

Editor : S.S.

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