Italianul care a ucis-o pe Mihaela, mărturii terifiante: „După ce am apăsat pe trăgaci, mi-a spus <te iubesc>, dar nu m-am putut opri”

Mihaela, românca împușcată de iubitul italian pe 22 mai, în parcarea unui supermarket din Cuneo, Italia, a murit după ce două dintre cele patru gloanțe i-au atins organe vitale, potrivit raportului criminalistic încheiat zilele acestea. Între timp, ancheta a stabilit că gelozia a fost motivul crimei.

În timpul audierilor, iubitul Mihaelei, Francesco Borgheresi, a mărturisit: „După ce am apăsat pe trăgaci, mi-a spus <te iubesc>, dar nu m-am mai putut opri”, potrivit La Stampa.

Necropsia a stabilit că două dintre gloanţe au nimerit-o în piept pe româncă, în timp ce un altul a ricoșat şi l-a rănit pe criminal la mâna stângă. După crimă, italianul, fost militar, a sunat la poliție și i-a aşteptat pe agenți în maşină, lângă trupul iubitei moarte.

La audieri, bărbatul de 41 de ani a recunoscut că a ucis-o pe româncă din gelozie, suspectând-o că l-ar fi înșelat de curând cu un bărbat de 50 de ani. „Ne-am certat, ea mi-a cerut mulți bani... Și a fost și cu alții, știu. Nu am mai putut să rezist și mi-am pierdut mințile”, a declarat bărbatul.

În după-amiaza de 22 mai, cei doi au mers la cumpărături, iar o cameră de supraveghere i-a surprins ieșind. Au stat de vorbă în mașina lui Borgheresi, aflată în parcarea magazinului, aproximativ 40 de minute. La finalul discuției el a scos pistolul și a împușcat-o de patru ori. Două dintre gloanţe au nimerit-o pe Mihaela în piept, în timp ce un altul a ricoșat şi l-a rănit pe italian la mâna stângă. Mihaela Aposstolides a murit pe scaunul pasagerului.

După ce a comis crima, bărbatul a sunat la poliție, apoi i-a aşteptat pe agenți în maşină: „Sunt în parcare, aștept să fiu arestat. Am înnebunit, am ucis o femeie. Am două arme cu mine. Veniți să mă luați, nu mai rezist”, a spus la telefon bărbatul.

Francesco Borgheresi este închis în Penitenciarul din Cerialdo. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă crima a fost premeditată.