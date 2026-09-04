Izolat, bolnav și în pericol: de ce fiii lui Imran Khan se tem că fostul premier al Pakistanului va avea soarta lui Navalnîi sau Morsi

Fiii lui Imran Khan au acuzat Pakistanul că încearcă să-l omoare pe tatăl lor și să prezinte asasinarea acestuia ca pe o moarte naturală, după ce autoritățile i-au refuzat fostului jucător de cricket devenit politician accesul la îngrijirea medicală dispusă de instanță și l-au trimis înapoi în izolare, scrie The Times.

Într-un interviu comun acordat postului Times Radio, Sulaiman și Kasim Khan au declarat că se tem de un scenariu similar cu cel al disidentului rus Alexei Navalnîi, a cărui moarte prin otrăvire într-o colonie penală din Arctica, în 2024, a fost prezentată de Moscova ca fiind rezultatul unei afecțiuni cardiace.

Khan, în vârstă de 73 de ani, este ținut în izolare într-o celulă de 2m pe 2m, din închisoarea Adiala din Rawalpindi încă de la arestarea sa din 2023 sub acuzații de corupție, pe care el le neagă. Arestarea sa a avut loc la un an după ce a fost demis în urma unui vot de încredere, după ce puternica armată pakistaneză și-a retras sprijinul pentru el, declanșând proteste de stradă.

„Mai mulți deținuți au murit de hepatită din cauza condițiilor precare de acolo și a instrumentelor folosite pentru tratarea pacienților”, a declarat Kasim Khan, în vârstă de 27 de ani. El și-a exprimat „numeroasele îngrijorări și numeroasele scenarii potrivit cărora, dacă situația se va calma suficient, ar putea în cele din urmă să dea vina pe o moarte naturală”. Întrebat de ce se teme, Kasim a răspuns: „Un asasinat”.

Sulaiman, în vârstă de 29 de ani, a exclus posibilitatea ca tatăl său să încheie o înțelegere prin care să se retragă din politică pentru a-și asigura libertatea. „Îmi imaginez că i s-au oferit diverse înțelegeri [pentru] arest la domiciliu sau exil și așa mai departe, atâta timp cât rămâne tăcut”, a spus el. „Dar atât de mulți dintre membrii propriului său partid se află și ei în închisoare, așa că acest lucru ar trebui să facă parte din orice înțelegere. Și nu numai atât, nu cred că ar accepta să păstreze tăcerea sau să renunțe la politică.”

Avocații spun că starea de sănătate a lui Khan s-a deteriorat recent din cauza condițiilor dure din închisoare, ceea ce a determinat Curtea Supremă să dispună transferul lui Khan la un spital privat pentru o evaluare medicală independentă. În schimb, el a fost dus pentru scurt timp la un spital de stat, unde medicii l-au declarat apt să se întoarcă la închisoare.

În februarie, un grup de foști căpitani internaționali de cricket a adresat o scrisoare guvernului pakistanez pentru a cere ca lui Khan să i se acorde îngrijiri medicale adecvate.

Atenția internațională asupra situației dificile a lui Khan a fost reaprinsă când Sky a difuzat un interviu cu fiii săi în timpul meciului de test dintre Pakistan și Anglia de săptămâna trecută, ceea ce a determinat amenințări din partea Pakistanului că va abandona meciul.

Frații Khan au afirmat că guvernul britanic „ar putea face mai mult decât a făcut până acum” pentru a-i sprijini pe ei și pe tatăl lor și că speră să discute cu Andy Burnham. „În primul rând, mi-ar plăcea să am o conversație privată cu el, doar pentru a înțelege care este poziția sa în legătură cu toate acestea, cu privire la acest tip de intervenție externă”, a spus Kasim.

David Lammy, fostul ministru de externe, îi îndemnase pe frați să nu călătorească în Pakistan pentru a încerca să-și vadă tatăl, spunând că, dacă ar fi arestați, guvernul britanic nu ar putea să-i susțină.

Frații au declarat: „Ceea ce ne-am dori de la [Burnham] este să înțeleagă că am putea beneficia de un anumit sprijin sau de trecere în siguranță dacă am reuși vreodată să obținem aceste vize.

Așadar, dacă am putea să mergem acolo și să ne vedem tatăl, doar să știm că există un anumit nivel de sprijin, știm că asta ar fi ceva de care regimul pakistanez s-ar teme.

„Nu se tem de nimic mai mult decât de țările străine, de intervenția străină. Dar atâta timp cât mergem fără niciun fel de sprijin, atunci ei au putere deplină în Pakistan, pot face absolut orice. Sunt foarte, foarte imprevizibili și haotici.”

Frații, a căror mamă, Jemima Khan (născută Goldsmith), a fost căsătorită cu Khan timp de nouă ani, până în 2004, nu și-au mai văzut tatăl față în față de la tentativa de asasinat asupra lui de acum patru ani și au vorbit ultima oară cu el la telefon acum șase luni. „Cred că este intenționat. Nu vor ca noi să vorbim cu el, vor ca el să fie complet izolat, să nu aibă niciun contact uman și să-l distrugă”, a spus Kasim.

Bridget Phillipson, ministrul pentru femei și egalitate, a declarat că solicitările de întâlniri cu personalități din guvern, inclusiv cu ministrul de externe, „vor fi luate în considerare”.

Sora lui Khan, Uzma Khan, a reușit să-l însoțească pentru scurt timp la vizita sa la spital luna trecută și a relatat temerile lui că ar putea muri în închisoare.

„El însuși a spus că se teme că autoritățile pakistaneze ar putea încerca să-i facă ceea ce i s-a întâmplat lui Morsi în Egipt”, a spus Sulaiman, în vârstă de 29 de ani, referindu-se la fostul președinte egiptean care a murit în timpul detenției după ce i s-a refuzat asistența medicală. „El a făcut direct această comparație. Așa că aceasta este temerea noastră, cu siguranță.”

Sora lui Khan a transmis propria sa evaluare a stării lui de sănătate, inclusiv pierderea de 85% a vederii la ochiul drept, cauzată de un cheag de sânge.

„Aspectul cel mai îngrijorător pentru noi este hipertensiunea arterială, palpitațiile cardiace și anxietatea”, a spus Kasim. „Asta nu este deloc caracteristic pentru el. Așa că este foarte greu să-mi imaginez că ar simți vreuna dintre aceste simptome. L-am văzut în situații dificile, fără să simtă nici măcar o fărâmă din toate acestea. Așa că asta mă îngrijorează în mod special.”

Sulaiman a dat din cap. „Este cu adevărat îngrijorător pentru noi doar să auzim ce preț a plătit el din cauza izolării”, a spus el. „Dar bănuiesc că oricine care n-ar fi avut niciun contact uman timp de zece luni ar avea de suferit.”

Săptămâna aceasta, Curtea Supremă a Pakistanului a dispus încetarea imediată a detenției în izolare a lui Khan. Fiii săi se îndoiesc că autoritățile vor respecta această hotărâre. „Este o dictatură militară”, a spus Kasim. „Ei dețin controlul complet și absolut asupra a tot ceea ce se întâmplă acolo.”

Ei nu au avut ocazia să discute despre ruptura lui Khan cu armata, de care depindea ascensiunea sa la putere. „Nu cred că poți deține efectiv puterea în Pakistan fără un anumit sprijin din partea armatei”, a spus Kasim.

„Așa că nu cred că asta era cu adevărat o opțiune pentru el la momentul respectiv. A încercat să aibă o relație destul de cooperantă cu ei și cred că, de îndată ce ceva a mers prost și a căzut în dizgrație, acela a fost începutul sfârșitului pentru guvernul său, ceea ce a dus la înlăturarea sa de la putere și la încarcerarea sa.”

Convorbirile pe care le-au avut în timpul detenției sale au fost „monitorizate intens și, uneori, au fost întrerupte când am abordat subiecte sensibile”, a spus Sulaiman.

Kasim a adăugat: „Am o listă de lucruri despre care mi-ar plăcea să vorbesc cu el, lucruri foarte personale despre care nu i-am vorbit niciodată pentru că eram tânăr.”

Ultima dată când au vorbit cu tatăl lor a fost imediat după ce a fost împușcat, a spus Kasim, când au vizitat Lahore timp de o săptămână. „Înainte de asta, nu fusesem acolo de aproximativ un an și jumătate. Așadar, au trecut cam patru sau cinci ani de când am petrecut timp de calitate cu el”, a spus el.

„În acest timp, am crescut atât de mult. Simt că am trecut de la stadiul de băiat la cel de adult. Așa că sunt atâtea întrebări pe care aș vrea să i le pun despre viața lui, tinerețea lui, familia lui.”

Editor : B.E.