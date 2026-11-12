Jaf armat la un magazin de diamante din Paris. „A fost foarte rapid, două-trei minute cel mult”

Un jaf armat a avut loc joi un magazin de diamante De Beers din Paris, relatează presa franceză. Patru persoane care purtau cagule şi aveau arme pătruns în magazin aproape de ora prânzului.

„A fost foarte rapid, două-trei minute cel mult”, a declarat pentru Le Figaro un delegat sindical de la Alliance police 75, Fabien Bogais, potrivit News.ro.

Nicio persoană nu a fost rănită, însă „angajaţii sunt în stare de şoc”, declară reprezentantul sindicatului poliţiştilor.

Cei patru hoți au plecat de la faţa locului cu două motociclete, fără să fie urmăriţi de poliţie.

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„Au fugit. Serviciile Poliţiei Judiciare au fost sesizate”, deplânge Fabien Bogais.

Potrivit reprezentantului sindical, acest magazin de diamante este jefuit cu regularitate, mai ales în perioada sărbătorilor.

Prejudiciul nu a fost încă stabilit.

Editor : M.B.