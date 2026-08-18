„Jaf fără sens”. Expert: Tablourile furate din muzeul din Messina sunt „atât de valoroase, încât nu pot fi vândute”

Patru dintre cele mai importante opere de artă ale maestrului renascentist din secolul al XV-lea Antonello da Messina au fost furate în timpul unei sărbători naționale dintr-un muzeu din orașul sicilian Messina. Un expert spune însă că este vorba despre „un jaf fără sens”, deoarece tablourile sunt atât de valoroase, încât nu pot fi vândute.

Criticul de artă Vittorio Sgarbi, specializat în operele lui Antonello da Messina, a spus că hoții nu vor putea vinde tablourile furate din muzeul sicilian.

„Mi se pare un jaf fără sens, un jaf ale cărui motive și semnificație nu pot fi înțelese, pentru că, așa cum se întâmplă mereu în cazul lui Antonello, este vorba despre o piesă unică, imposibil de vândut, pe lângă faptul că este o pictură pe lemn extrem de fragilă. Tocmai delicatețea ei poate reprezenta o problemă suplimentară, foarte mare, la fel ca faptul de a fi o piesă unică, practic imposibil de vândut, în afara oricărei posibile negocieri”, a spus Sgarbi pentru Corriere Della Sera.

Cele patru opere semnate Antonello da Messina, unul dintre cei mai importanți artiști ai Renașterii, au fost furate în noaptea de 15 august de la Muzeul Regional din Messina, orașul natal al artistului.

Hoții au pătruns în muzeu în noaptea de 15 august, zi de sărbătoare națională în Italia și una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului estival. Trei dintre operele furate sunt panouri care făceau parte din Polipticul San Gregorio, singura lucrare a lui Antonello da Messina păstrată permanent în orașul său natal.

Ansamblul era format inițial din șase panouri și a fost realizat pentru Mănăstirea San Gregorio, distrusă în urma cutremurului devastator care a lovit Messina în 1908. Dintre cele cinci panouri care mai existau, hoții au furat trei.

Cea de-a patra lucrare a fost furată dintr-o vitrină securizată. Este o pictură de mici dimensiuni, realizată pe ambele fețe, care îi înfățișează pe Fecioara Maria cu Pruncul și un călugăr franciscan pe una dintre părți, iar pe cealaltă, pe Hristos.

Lucrarea a făcut parte din colecția Wilhelm Soldan și a fost cumpărată de regiunea Sicilia de la casa de licitații Christie's în 2003, anul în care a fost atribuită lui Antonello da Messina.

Șase picturi au fost furate în total, dar, în mod inexplicabil, două dintre panouri au fost abandonate pe un zid scund în afara muzeului.

Editor : M.B.