Cinci hoți mascați au furat, în doar două minute, aur și pietre prețioase în valoare de 1 milion de euro. Jaful a avut loc într-un mall din orașul german Duisburg și a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului. Polițiștii cred că în spatele jafului spectaculos se află o grupare internațională cunoscută sub numele de „Panterele roz”.

Conform presei germane, jaful a avut loc pe 19 ianuarie, la ora 4:30 dimineața. Hoții mascați au intrat cu o o mașină furată în centrul comercial „Forum” din centrul orașului. Au forțat intrarea în magazinul de bijuterii aflat la parter și au spart vitrinele cu răngi.

Hoții, suspectați că ar fi membri ai grupării „Panterele Roz”, au furat aproximativ șase kilograme de aur în valoare de cel puțin 760.000 de euro, precum și bijuterii și pietre prețioase. Întregul jaf a durat doar două minute, iar paguba totală produsă este de circa 1 milion de euro.

Polițiștii au ajuns la fața locului la doar câteva minute după ce s-a dat alerta, dar nu i-au mai putut prinde pe fugari. Au găsit în schimb mașina furată, care fusese abandonată. Când au verificat plăcuțele de înmatriculare, au constatat că și acestea fuseseră furate, de la alt autoturism.

O altă tentativă de jaf a avut loc în aceeași noapte în Duisburg, iar polițiștii suspectează că aceeași grupare este implicată. Hoții au distrus vitrina unul magazin de bijuterii, dar o sticlă de siguranță suplimentară i-a împiedicat să ajungă la marfă, așa că au plecat cu mâna goală.

Polițiștii investighează o posibilă legătură între cele două incidente și au strâns dovezi din ambele locuri. Autoturismul abandonat va fi supus unei examinări amănunțite pentru identificarea eventualelor probe. De asemenea, polițiștii au cerut și sprijinul populației, făcând un apel la cei care au observat persoane sau acțiuni suspecte în noaptea în care a fost comis jaful să se adreseze poliției.

