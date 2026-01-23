Live TV

Video Jaf spectaculos, comis în două minute, surprins de camerele de supraveghere. „Panterele roz” au furat bijuterii de 1 milion de euro

Data publicării:
jaf magazin bijuterii germania
Sursa: captură video

Cinci hoți mascați au furat, în doar două minute, aur și pietre prețioase în valoare de 1 milion de euro. Jaful a avut loc într-un mall din orașul german Duisburg și a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului. Polițiștii cred că în spatele jafului spectaculos se află o grupare internațională cunoscută sub numele de „Panterele roz”.

Conform presei germane, jaful a avut loc pe 19 ianuarie, la ora 4:30 dimineața. Hoții mascați au intrat cu o o mașină furată în centrul comercial „Forum” din centrul orașului. Au forțat intrarea în magazinul de bijuterii aflat la parter și au spart vitrinele cu răngi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Hoții, suspectați că ar fi membri ai grupării „Panterele Roz”, au furat aproximativ șase kilograme de aur în valoare de cel puțin 760.000 de euro, precum și bijuterii și pietre prețioase. Întregul jaf a durat doar două minute, iar paguba totală produsă este de circa 1 milion de euro.

Polițiștii au ajuns la fața locului la doar câteva minute după ce s-a dat alerta, dar nu i-au mai putut prinde pe fugari. Au găsit în schimb mașina furată, care fusese abandonată. Când au verificat plăcuțele de înmatriculare, au constatat că și acestea fuseseră furate, de la alt autoturism.

O altă tentativă de jaf a avut loc în aceeași noapte în Duisburg, iar polițiștii suspectează că aceeași grupare este implicată. Hoții au distrus vitrina unul magazin de bijuterii, dar o sticlă de siguranță suplimentară i-a împiedicat să ajungă la marfă, așa că au plecat cu mâna goală.

Polițiștii investighează o posibilă legătură între cele două incidente și au strâns dovezi din ambele locuri. Autoturismul abandonat va fi supus unei examinări amănunțite pentru identificarea eventualelor probe. De asemenea, polițiștii au cerut și sprijinul populației, făcând un apel la cei care au observat persoane sau acțiuni suspecte în noaptea în care a fost comis jaful să se adreseze poliției.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
3
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Mark Carney
5
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
Digi Sport
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz
Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”, avertizează Friedrich Merz. „Nu este un loc confortabil”
drapelul germaniei
Germania expulzează un diplomat rus în cadrul unei anchete pentru spionaj
germania armata baloane
Test militar în Germania: Pliante lansate cu baloane cu heliu, pentru informarea populației în situații de urgență
Trump Groenlanda Danemarca
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate sunt afirmațiile despre NATO, războaiele încheiate și Groenlanda
Donald Trump
Germania va lua în considerare boicotarea Cupei Mondiale din SUA. Și nu doar ea: „Mi-e greu să cred că ţările europene vor participa”
Recomandările redacţiei
BELGIUM BRUSSELS EU EUROPEAN COUNCIL SUMMIT
„O nouă eră cu Trump în funcție”. Momentul în care Europa a decis că...
Maia Sandu și Nicușor Dan isi strang mainile
Prima reacție a lui Nicușor Dan la declarația Maiei Sandu privind un...
vladimir putin la birou
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la...
Vicepreşedintele american, JD Vance.
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii...
Ultimele știri
Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media
Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine care intrat în curtea lui
Casa Albă a modificat digital imaginea unei femei arestate după un protest faţă de ICE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Adi Mutu nu a avut milă de FCSB după 1-4 la Dinamo Zagreb: „Echipă de liga a doua! Experimentul a eșuat”. A...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea a devenit un caz după ultimele ieșiri în decor la FCSB: „Trebuie să se potolească repede! E...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Vremea se schimbă radical. Luna februarie aduce temperaturi atipice, prognoza meteo până la finalul iernii
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant după cazul din Timiș, unde un băiat a fost ucis de doi adolescenți: „La noi...
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Pro FM
Celine Dion, în era ei de influenceriță. Clipul savuros care i-a surprins pe fani și i-a făcut să o...
Film Now
Mel Brooks, secretul longevității la 99 de ani: „Râsul te menține sănătos și fericit”. Se mândrește cu o...
Adevarul
Viktor Orbán „pune ultimele cuie în sicriul lui Zelenski”: „Ești într-o poziție disperată. Fiecare va primi...
Newsweek
63 de boli pentru care poți merge la spital fără trimitere. Ce pensie trebuie să ai pentru medicamente gratis?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Cele mai surprinzătoare absențe de pe lista nominalizărilor la premiile Oscar 2026. "Wicked" și Paul Mescal...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat