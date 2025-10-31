Cel puțin 19 persoane au murit în Jamaica din cauza uraganului Melissa, a declarat ministrul Informațiilor, Dana Morris Dixon, în timp ce eforturile de căutare și salvare continuă și autoritățile încearcă să acorde ajutor în zonele grav afectate. Uraganul, unul dintre cele mai puternice care au lovit Caraibe, a ucis cel puțin 30 de persoane în Haiti, au declarat oficialii. În Jamaica, „există comunități întregi care par să fie izolate și numeroase zone distruse”, a spus Dixon.

Electricitatea rămâne întreruptă în cea mai mare parte a insulei, iar în timp ce oamenii încearcă să salveze casele și bunurile distruse de inundații și noroi, mii de persoane sunt din ce în ce mai disperate să primească ajutor.

Există zone ale țării care nu au apă de câteva zile, iar alimentele sunt din ce în ce mai rare.

Ajutoarele încep să sosească mai repede, aeroportul principal din capitala Jamaicăi, Kingston, revenind în mare parte la normal. Însă aeroporturile regionale mai mici, dintre care unele sunt situate în apropierea zonelor în care este cea mai mare nevoie de asistență umanitară, rămân doar parțial operaționale.

Prin urmare, agențiile de ajutor și armata transportă ajutoarele urgente de la Kingston pe cale rutieră, multe dintre drumuri rămânând însă impracticabile în anumite locuri.

O călătorie de la Mandeville, în centrul țării, la Black River - care în mod normal durează o oră - durează opt ore, deoarece drumurile sunt foarte deteriorate. Vehiculele armatei și convoaiele de ajutor umanitar se luptă să treacă de copacii și stâlpii căzuți, lăsând mulți dintre cei care locuiesc în zonele vestice fără ajutorul de care au nevoie.

Sate rase de forța uraganului

Imaginile din satelit arată că aproape toate clădirile din unele sate jamaicane au fost distruse de uragan.

Locuitorii orașelor din vestul Jamaicăi au declarat joi pentru BBC că „cuvinte nu pot descrie cât de devastatoare” a fost furtuna pentru țară.

„Nimeni nu poate lua legătura cu cei dragi”, a declarat Trevor „Zyanigh” Whyte pentru BBC din orașul White House, din parohia Westmoreland.

„Toată lumea este complet izolată... Toți copacii sunt căzuți pe drum, așa că nu poți merge prea departe cu mașina, nici măcar cu bicicleta”, a spus el.

Pe drumul de la Kingston la Falmouth spre Montego Bay, situația se înrăutățește. Oamenii se luptă să-și refacă viețile și încearcă să curețe străzile, în timp ce compania de electricitate încearcă să mute stâlpii.

Zeci de morți în Haiti

În Haiti, multe dintre victimele furtunii au murit când un râu a ieșit din matcă în Petit-Goave. Se face o evaluare completă, deoarece există încă zone la care autoritățile nu au putut ajunge.

Aproximativ 15.000 de persoane erau cazate în peste 120 de adăposturi în Haiti, a declarat coordonatorul interimar al ONU pentru această țară, Gregoire Goodstein.

În Cuba, peste 3 milioane de persoane au fost „expuse la condiții care le-au pus viața în pericol” în timpul uraganului, iar 735 000 de persoane au fost „evacuate în siguranță”, potrivit coordonatorului rezident al ONU pentru Cuba, Francisco Pichon.

Până în prezent, nu au fost raportate victime în Cuba, dar aproape 240 de comunități au fost izolate din cauza inundațiilor și alunecărilor de teren, au declarat autoritățile cubaneze.

Sprijin internațional

Uraganul Melissa a lovit marți Jamaica ca o furtună de categoria 5, cu vânturi de până la 295 km/h, înainte de a afecta și alte țări din Caraibe.

Guvernele, organizațiile umanitare și persoanele fizice din întreaga lume se angajează să acorde sprijin țărilor cele mai grav afectate de furtună.

Programul Alimentar Mondial a declarat că colaborează cu parteneri pentru a coordona logistica, fondurile și proviziile de urgență în Jamaica, Cuba, Haiti și Republica Dominicană.

Departamentul de Stat al SUA a declarat că trimite o echipă de intervenție în caz de dezastre în regiune pentru a ajuta la operațiunile de căutare și salvare și pentru a sprijini eforturile de furnizare de alimente, apă, provizii medicale, truse de igienă și adăposturi temporare.

Vineri, guvernul britanic a declarat că mobilizează o sumă suplimentară de 5 milioane de lire sterline (n.r. 6 milioane de dolari) pentru a trimite ajutoare umanitare, inclusiv truse de adăpost și lanterne cu energie solară, pentru a ajuta persoanele care nu au energie electrică și ale căror case au fost avariate.

Această sumă se adaugă celor 2,5 milioane de lire sterline (n.r. 3,36 milioane de dolari) deja anunțate ca fonduri umanitare de urgență pentru a sprijini eforturile de reconstrucție în Caraibe.

Ministerul de Externe pregătește, de asemenea, zboruri pentru evacuarea cetățenilor britanici care nu pot să se întoarcă acasă cu zboruri comerciale.

Editor : C.A.