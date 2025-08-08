James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă

Regizorul James Cameron crede că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmării ar putea duce la un viitor asemănător cu cel din filmul Terminator, relatează The Guardian.

Într-o declarație acordată publicației Rolling Stone pentru a promova romanul „Ghosts of Hiroshima”, o carte despre primului bombardament atomic din istorie scrisă de Charles Pellegrino, pe care intenționează să o adapteze pentru marele ecran, Cameron a spus că, deși se bazează pe inteligența artificială în mod profesional, este în continuare îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla dacă aceasta ar fi utilizată cu intenții războinice.

„Cred că există încă pericolul unei apocalipse în stil Terminator, în care inteligența artificială este combinată cu sisteme de armament, chiar și până la nivelul sistemelor de arme nucleare”, a spus Cameron.

„Deoarece teatrul de operațiuni evoluează atât de rapid, ferestrele de decizie sunt atât de rapide, încât ar fi nevoie de o superinteligență pentru a putea procesa totul. Poate vom fi inteligenți și vom avea și un un om informat despre toate acestea”, a adăugat el.

Pe de altă parte, a adăugat el, „oamenii sunt supuși greșelilor și au fost făcute o mulțime de greșeli care ne-au dus în pragul unor incidente internaționale ce ar fi putut duce la un război nuclear. Așa că nu știu.”

„Simt că ne aflăm într-un punct culminant al dezvoltării umane, unde există cele trei amenințări existențiale: clima și degradarea generală a lumii naturale, armele nucleare și superinteligența. Toate se manifestă și ating apogeul în același timp. Poate că superinteligența este răspunsul”, a continuat Cameron.

Filmul Terminator din 1984 al lui Cameron, cu Arnold Schwarzenegger în rol principal, are loc într-o lume în care umanitatea este condusă de o rețea de apărare cu inteligență artificială numită Skynet.

Filmele lui Cameron, în special Avatar, au fost realizate și cu ajutorul inteligenței artificiale, iar regizorul este optimist în ceea ce privește modul în care tehnologia ar putea ajuta la reducerea costurilor de producție. În septembrie anul trecut, s-a alăturat consiliului de administrație al Stability AI și la începutul acestui an a declarat că viitorul producției de filme de succes depinde de capacitatea de a „reduce costul efectelor vizuale la jumătate”. El a clarificat că speră ca o astfel de reducere a costurilor să nu provină din concedieri, ci din accelerarea vitezei.

Cu toate acestea, Cameron și-a exprimat scepticismul cu privire la capacitatea inteligenței artificiale de a înlocui scenariștii. În 2023, el a spus: „Personal, nu cred că o minte fără trup care doar regurgitează ceea ce au spus alte minți întrupate – despre viața pe care au avut-o, despre dragoste, despre minciună, despre frică, despre mortalitate – și pur și simplu pune totul laolaltă într-o salată de cuvinte și apoi o regurgitează... Nu cred că asta va putea să emoționeze publicul. Trebuie să fii om ca să scrii scenarii.”

