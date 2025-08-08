Live TV

James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă

Data publicării:
arnold in terminator
Foto: Profimedia

Regizorul James Cameron crede că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmării ar putea duce la un viitor asemănător cu cel din filmul Terminator, relatează The Guardian.

Într-o declarație acordată publicației Rolling Stone pentru a promova romanul „Ghosts of Hiroshima”, o carte despre primului bombardament atomic din istorie scrisă de Charles Pellegrino, pe care intenționează să o adapteze pentru marele ecran, Cameron a spus că, deși se bazează pe inteligența artificială în mod profesional, este în continuare îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla dacă aceasta ar fi utilizată cu intenții războinice.

„Cred că există încă pericolul unei apocalipse în stil Terminator, în care inteligența artificială este combinată cu sisteme de armament, chiar și până la nivelul sistemelor de arme nucleare”, a spus Cameron.

„Deoarece teatrul de operațiuni evoluează atât de rapid, ferestrele de decizie sunt atât de rapide, încât ar fi nevoie de o superinteligență pentru a putea procesa totul. Poate vom fi inteligenți și vom avea și un un om informat despre toate acestea”, a adăugat el.

Pe de altă parte, a adăugat el, „oamenii sunt supuși greșelilor și au fost făcute o mulțime de greșeli care ne-au dus în pragul unor incidente internaționale ce ar fi putut duce la un război nuclear. Așa că nu știu.”

„Simt că ne aflăm într-un punct culminant al dezvoltării umane, unde există cele trei amenințări existențiale: clima și degradarea generală a lumii naturale, armele nucleare și superinteligența. Toate se manifestă și ating apogeul în același timp. Poate că superinteligența este răspunsul”, a continuat Cameron.

Filmul Terminator din 1984 al lui Cameron, cu Arnold Schwarzenegger în rol principal, are loc într-o lume în care umanitatea este condusă de o rețea de apărare cu inteligență artificială numită Skynet.

Filmele lui Cameron, în special Avatar, au fost realizate și cu ajutorul inteligenței artificiale, iar regizorul este optimist în ceea ce privește modul în care tehnologia ar putea ajuta la reducerea costurilor de producție. În septembrie anul trecut, s-a alăturat consiliului de administrație al Stability AI și la începutul acestui an a declarat că viitorul producției de filme de succes depinde de capacitatea de a „reduce costul efectelor vizuale la jumătate”. El a clarificat că speră ca o astfel de reducere a costurilor să nu provină din concedieri, ci din accelerarea vitezei.

Cu toate acestea, Cameron și-a exprimat scepticismul cu privire la capacitatea inteligenței artificiale de a înlocui scenariștii. În 2023, el a spus: „Personal, nu cred că o minte fără trup care doar regurgitează ceea ce au spus alte minți întrupate – despre viața pe care au avut-o, despre dragoste, despre minciună, despre frică, despre mortalitate – și pur și simplu pune totul laolaltă într-o salată de cuvinte și apoi o regurgitează... Nu cred că asta va putea să emoționeze publicul. Trebuie să fii om ca să scrii scenarii.”

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
3
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
4
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
fulger si nori de furtună
5
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii...
Donald Trump și Vlaidmir Putin
Ce își dorește Vladimir Putin să obțină de la întâlnirea cu Donald...
politisti inarmati la perchezitii
34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea...
Cele mai frecvente greseli de condus pe care le fac soferii. Foto Getty Images
Greșelile de condus pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur...
Ultimele știri
„Ne-au măcelărit ca pe niște animale”: Povestea din spatele uneia dintre cele mai mari atrocități comise în războiul din Sudan
Canicula pune sănătatea diabeticilor în pericol. Ce recomandă medicii pentru evitarea complicațiilor pe timp de vară
Hamas reacționează după ce Netanyahu și-a anunțat planurile în Fâșia Gaza. „Sacrifică ostaticii israelieni pentru propriile interese”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Andrei Baciu deputat
Ai sau n-ai AI?
ChatGPT in grammar school German lessons
Cum vrea ChatGPT să oprească trișatul cu AI în școli: Ce este „modul de studiu” dezvoltat cu experți în educație
China: Computer Room
Chinezii au reușit să construiască un computer care poate gândi ca o maimuță
27 September 2023: Artificial intelligence and chatbot ChatGPT website on a brain in a laptop computer. Man in front of
ChatGPT trece pe modul „de studiu” după ce tot mai mulți elevi și studenți l-au folosit abuziv. AI-ul nu mai oferă rezolvări directe
inteligenta artificiala
Predicții care dau fiori. Mai mulți experți spun că superinteligența artificială va duce la dispariția omenirii: „Se văd primele semne”
Partenerii noștri
Pe Roz
Brandon Blackstock, fostul soț al cântăreței Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Cei doi au divorțat în...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Consiliera onorifică a lui Ilie Bolojan, acuzată că a provocat un accident auto. Ce s-a întâmplat de fapt
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Elizabeth Hurley, topită după Billy Ray Cyrus! S-au ținut de mână și au pozat îndrăgostiți la premiera „The...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Liam Neeson și Pamela Anderson, gesturi tandre într-o reclamă pentru „Naked Gun”: „Un cuplu care râde...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”