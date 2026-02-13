Japonia a confiscat o barcă de pescuit chinezească în zona sa economică exclusivă, pe fondul unei dispute cu Beijingul

Autoritățile din Japonia au confiscat o barcă de pescuit chineză și l-au arestat pe căpitanul acesteia, o mișcare care ar putea alimenta o dispută diplomatică în curs de desfășurare între Tokio și Beijing, potrivit The Guardian.

Confiscarea, care a avut loc joi, la aproximativ 170 de kilometri de orașul portuar Nagasaki, din sud-vestul țării, a avut loc după ce căpitanul a refuzat un ordin de oprire pentru o inspecție la bord, potrivit presei.

O navă a agenției japoneze de pescuit a interceptat barca chineză și pe cei 11 membri ai echipajului său după ce a observat-o în zona economică exclusivă a Japoniei - o zonă aflată la 200 de mile marine (370 de kilometri) de coasta sa.

Este prima dată când agenția a confiscat o barcă de pescuit chineză din 2022 și primul incident de acest fel care implică o navă de pescuit străină în acest an. În 2025, agenția a inspectat o navă taiwaneză și sud-coreeană ca parte a unei măsuri de combatere a pescuitului ilegal.

Căpitanul navei chineze, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat sub suspiciunea că a încercat să se sustragă unei inspecții la bord efectuate de un ofițer japonez de control al pescuitului. Publicația de afaceri Nikkei a relatat că nava părea să fi pescuit macrou.

„Căpitanul navei a primit ordin să se oprească pentru o inspecție din partea unui inspector de pescuit, dar aceasta nu s-a conformat și a fugit”, a precizat agenția într-un comunicat. „În consecință, căpitanul a fost arestat.”

Secretarul-șef al cabinetului Japoniei, Minoru Kihara, a declarat vineri reporterilor: „Vom continua să luăm măsuri ferme în activitățile noastre de aplicare a legii pentru a preveni și descuraja operațiunile de pescuit ilegale efectuate de nave străine”.

Ministerul de Externe al Chinei nu a comentat încă incidentul, care are loc într-un moment tensionat pentru relațiile bilaterale, la câteva săptămâni după ce prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a stârnit o dispută aprinsă privind viitorul Taiwanului.

Într-o declarație adresată parlamentarilor în noiembrie, Takaichi a declarat că Japonia s-ar putea implica militar în cazul unei tentative de invazie chineză a Taiwanului. Takaich a spus că forțele de autoapărare ale țării sale ar putea fi desfășurate dacă o criză în Strâmtoarea Taiwan ar crea o „situație care pune în pericol supraviețuirea” Japoniei.

Remarcile, pe care aceasta a refuzat să le retragă, au determinat Beijingul să facă apel la cetățenii chinezi să nu călătorească în Japonia ca turiști sau studenți și au dus la anularea evenimentelor culturale.

China și Japonia sunt, de asemenea, implicate într-o dispută teritorială de lungă durată, care a fost exacerbată de acțiunile pescarilor. În 2010, arestarea căpitanului unei ambarcațiuni chineze în apropierea insulelor Senkaku disputate a declanșat o ceartă diplomatică majoră. Căpitanul, a cărui ambarcațiune se ciocnise cu o navă de inspecție japoneză, a fost ulterior eliberat fără acuzații.

Editor : Ș.R.