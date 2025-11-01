Live TV

Japonia apelează la armată, după ce atacurile urșilor au atins un nivel record. De ce s-a schimbat comportamentul animalelor

A robot called Monster Wolf, equipped with sensors that can detect nuisance wildlife, is installed in Takikawa
Robot anti-urși în Japonia. Foto: Reuters

Pe măsură ce atacurile mortale ale urșilor se intensifică în Japonia, determinate parțial de schimbările climatice și depopulare, administrațiile locale din nordul țării au apelat la ajutorul armatei, scrie The Times.

Kenta Suzuki, guvernatorul prefecturii Akita din nordul țării, a declarat că muncitorii locali sunt copleșiți de atacurile urșilor. Alte două persoane au fost găsite moarte săptămâna aceasta, după ce au fost atacate de urși în diferite părți ale Japoniei, ceea ce a dus la zece numărul celor uciși în întreaga țară în acest an, cea mai mare cifră înregistrată vreodată.

„Numărul de victime umane cauzate de atacurile urșilor a escaladat și a ajuns la o situație extrem de gravă”, a declarat Suzuki. „Răspunsul a depășit acum capacitatea administrațiilor locale, iar epuizarea personalului de teren a atins limita.”

După secole de coexistență pașnică cu oamenii, urșii din Japonia au intrat în dezordine în ultimii ani, omorând și rănind mai mulți oameni decât oricând. În trecut, majoritatea întâlnirilor cu urșii aveau loc în sălbăticie, implicând adesea atacuri asupra persoanelor care culegeau ciuperci sau plante de munte. Dar în fiecare an există tot mai multe rapoarte despre urși care intră în teritoriul uman.

Potrivit ziarului Asahi, 114 persoane — sau două treimi dintre cele care au fost ucise sau rănite de urși în acest an — au fost atacate în cartiere rezidențiale, inclusiv în case și supermarketuri. În septembrie și octombrie, coincidând cu sezonul în care urșii încearcă să se îngrașe pentru hibernarea de iarnă, patru cincimi din atacuri au avut loc în comunități umane.

Japonia are două tipuri de urși: ursul negru asiatic, care se găsește pe insulele principale Honshu și Shikoku, și ursul brun Ussuri, care este mai mare, din Hokkaido. Aceștia trăiesc în general cu o dietă bazată pe plante și insecte, dar schimbările climatice au redus populația de larve și recolta de castane, struguri de munte și kiwi cu care animalele se hrănesc toamna.

Depopularea, în special în zonele rurale, duce la contracția comunităților umane. Cu mai puțini oameni care să le sperie și mai multe livezi și câmpuri de legume neglijate, marginile orașelo sunt atractive pentru urșii flămânzi.

Suzuki a subliniat că nu le cere Forțelor de Autoapărare ale Japoniei să împuște urși, ci să ajute la instalarea de capcane pentru aceștia. Deținerea de arme de foc este strict controlată în Japonia, care nu are un corp de rangeri (vânători) profesioniști calificați să sacrifice animale sălbatice; cei cu permise de port-armă sunt, de obicei, pensionari în vârstă care vânează ca hobby.

Un studiu realizat la Universitatea Akita a confirmat că sfatul dat victimelor atacurilor urșilor — să se întindă cu fața în jos și să-și protejeze capul cu mâinile — a fost corect. Într-un sondaj realizat în rândul supraviețuitorilor atacurilor urșilor, toate cele șapte persoane care au făcut acest lucru, rezistând impulsului de a fugi, au scăpat de răni grave.

Pe măsură ce atacurile se intensifică, lansarea unui film fictiv intitulat „Ursul brun!”, care înfățișează un animal care atacă și mănâncă oameni, a fost amânată din motive de nepotrivire la momentul potrivit și de prost gust.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

