Japonia aprobă planuri de consolidare a serviciilor de informații, în contextul tensiunilor în creștere cu Beijingul

Partidul de guvernământ al premierului japonez Sanae Takaichi a aprobat planuri de consolidare a capacității de informații a țării, a declarat vineri un oficial al formațiunii, în timp ce premierul continuă o revizuire a apărării, potrivit AFP.

După o victorie covârșitoare în alegerile anticipate din această lună, Takaichi a promis că va face Japonia „puternică și prosperă” prin schimbări politice cheie, inclusiv în domeniul apărării și al informațiilor.

Planurile vin în contextul unei dispute diplomatice de luni de zile între Japonia și China pe marginea comentariilor făcute de Takaichi despre Taiwan.

Propunerea, aprobată de sediul strategic al departamentului de informații al Partidului Liberal Democrat (PLD), include înființarea unui birou de informații modernizat și consolidarea „capacităților de colectare a informațiilor străine”, a declarat pentru AFP un oficial PLD.

Acesta solicită un sistem de înregistrare obligatoriu pentru agenții străini - cum ar fi persoanele fizice și corporațiile care fac lobby în Japonia în numele altor guverne - ca parte a măsurilor de contrainformații.

Planul, care include și interzicerea utilizării telefoanelor mobile în clădiri guvernamentale cheie, urmează să fie prezentat lui Takaichi săptămâna viitoare, au relatat Asahi Shimbun și alte publicații locale.

„Unul dintre pilonii centrali ai schimbării majore de politică (sub conducerea lui Takaichi) este o consolidare fundamentală a serviciilor de informații”, a declarat șeful politicilor PLD, Takayuki Kobayashi, la întâlnirea de joi, unde au fost aprobate planurile.

„Simpla creare a unei organizații pe hârtie este complet lipsită de sens; întrebarea este cum o putem transforma într-un organism cu adevărat viu și funcțional”, a spus el.

Separat, PLD a propus miercuri modificări ale regulilor stricte ale Japoniei privind exportul de echipamente militare, astfel încât să permită exportul de arme letale, conform rapoartelor locale.

Oficialul PLD nu a putut confirma imediat propunerea.

Takaichi a mai spus că intenționează să revizuiască trei documente cheie de politică de securitate națională în acest an pentru a reflecta mediul de securitate în schimbare.

Premierul a sugerat în noiembrie că Japonia ar putea interveni militar dacă Beijingul ar încerca să cucerească Taiwanul prin forță.

China, care consideră insula democratică ca parte a teritoriului său și nu a exclus anexarea ei prin forță, a fost furioasă.

Beijingul a convocat ambasadorul japonez, i-a avertizat pe cetățenii chinezi să nu viziteze Japonia, iar în decembrie avioane J-15 de pe portavionul chinez Liaoning au blocat de două ori radarul unor aeronave japoneze în apele internaționale din apropierea orașului Okinawa.

Takaichi a promis că Japonia își va proteja cu fermitate teritoriul, apele teritoriale și spațiul aerian.

Șeful diplomației de la Beijing, Wang Yi, a declarat la Conferința de Securitate de la München de la începutul acestei luni că forțele din Japonia încearcă să „reînvie militarismul”.

Deși a declarat în parlament că nu va schimba regulile, presa locală a relatat că Takaichi are în vedere permiterea introducerii armelor nucleare americane pe teritoriul japonez, o revizuire a principiilor non-nucleare ale țării de a nu produce, deține sau permite introducerea acestor arme în țară.

