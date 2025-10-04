Japonia ar putea avea prima femeie prim-ministru. Sanae Takaichi este admiratoarea lui Margaret Thatcher și pasionată de heavy metal

Partidul conservator aflat la guvernare în Japonia a ales-o pe Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, drept noul său lider, ea având acum toate șansele să ajungă prima femeie prim-ministru al țării asiatice, a anunțat, sâmbătă, BBC. Fost ministru în guvern, prezentatoare de televiziune și bateristă pasionată de heavy metal, Takaichi s-a impus drept una dintre cele mai cunoscute figuri din politica japoneză, nefiind însă ocolită de controverse.

Takaichi se numără printre candidații mai conservatori, înclinați spre dreapta, ai partidului de guvernământ. În fruntea guvernului nipon s-ar confrunta cu numeroase provocări, printre care economia lentă și gospodăriile care se luptă cu inflația și cu salariile stagnante.

În plus, va trebui să gestioneze relațiile dificile dintre SUA și Japonia și să ducă la bun sfârșit acordul tarifar cu administrația Trump, convenit de guvernul anterior.

Dacă va fi confirmată în funcția de prim-ministru, una dintre provocările-cheie ale lui Takaichi va fi și unificarea partidului după câțiva ani turbulenți, în care acesta a fost zguduit de scandaluri și de conflicte interne.

Luna trecută, prim-ministrul Shigeru Ishiba, al cărui mandat a durat puțin peste un an, a anunțat că va demisiona după o serie de înfrângeri electorale care au dus la pierderea majorității de către coaliția de guvernare a Partidului Liberal Democrat (LDP) în ambele camere ale parlamentului.

Profesorul Jeff Kingston, directorul departamentului de studii asiatice de la Universitatea Temple din Tokyo, a declarat pentru BBC că este puțin probabil ca Takaichi să aibă „mult succes în vindecarea diviziunii interne a partidului”.

Takaichi aparține facțiunii „radicale” a LDP, care consideră că „motivul pentru care sprijinul acordat LDP s-a prăbușit este că partidul a pierdut legătura cu ADN-ul său de dreapta”, a adăugat el.

„Cred că se află într-o poziție favorabilă pentru a recâștiga voturile alegătorilor de dreapta, dar în detrimentul popularității sale generale, dacă vor avea loc alegeri naționale”.

„Doamna de Fier” a Japoniei

Takaichi este de mult timp admiratoare a primei femei prim-ministru din Marea Britanie, Margaret Thatcher. Acum este mai aproape ca niciodată de a-și îndeplini ambiția de a deveni „Doamna de Fier”.

Însă multe alegătoare nu o consideră o susținătoare a progresului.

„Se autointitulează Margaret Thatcher a Japoniei. În ceea ce privește disciplina fiscală, este totul altceva decât Thatcher”, a spus prof. Kingston.„Dar, la fel ca Thatcher, nu este o vindecătoare. Nu cred că a făcut prea multe pentru a împuternici femeile”.

Takaichi este o conservatoare convinsă, care s-a opus mult timp legislației care permite femeilor să-și păstreze numele de fată după căsătorie, spunând că este împotriva tradiției. De asemenea, ea se opune căsătoriei între persoane de același sex.

Protejată a fostului lider Shinzo Abe, Takaichi a promis să readucă viziunea economică a acestuia, cunoscută sub numele de Abenomics, care implică cheltuieli fiscale mari și împrumuturi ieftine.

Veterana LDP are o poziție dură în ceea ce privește securitatea și își propune să revizuiască constituția pacifistă a Japoniei.

De asemenea, ea vizitează regulat controversatul sanctuar Yasukuni, unde sunt comemorați soldații japonezi căzuți în război, inclusiv unii criminali de război condamnați.

