Live TV

Japonia ar putea avea prima femeie prim-ministru. Sanae Takaichi este admiratoarea lui Margaret Thatcher și pasionată de heavy metal

Data publicării:
Japan’s ruling LDP elects former Interior Minister Takaichi as new leader
Sanae Takaichi va fi premierul Japoniei. Sursa: Profimedia
Din articol
„Doamna de Fier” a Japoniei

Partidul conservator aflat la guvernare în Japonia a ales-o pe Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, drept noul său lider, ea având acum toate șansele să ajungă prima femeie prim-ministru al țării asiatice,  a anunțat, sâmbătă, BBC. Fost ministru în guvern, prezentatoare de televiziune și bateristă pasionată de heavy metal, Takaichi s-a impus drept una dintre cele mai cunoscute figuri din politica japoneză, nefiind însă ocolită de controverse.

Takaichi se numără printre candidații mai conservatori, înclinați spre dreapta, ai partidului de guvernământ. În fruntea guvernului nipon s-ar confrunta cu numeroase provocări, printre care economia lentă și gospodăriile care se luptă cu inflația și cu salariile stagnante.

În plus, va trebui să gestioneze relațiile dificile dintre SUA și Japonia și să ducă la bun sfârșit acordul tarifar cu administrația Trump, convenit de guvernul anterior.

Dacă va fi confirmată în funcția de prim-ministru, una dintre provocările-cheie ale lui Takaichi va fi și unificarea partidului după câțiva ani turbulenți, în care acesta a fost zguduit de scandaluri și de conflicte interne.

Luna trecută, prim-ministrul Shigeru Ishiba, al cărui mandat a durat puțin peste un an, a anunțat că va demisiona după o serie de înfrângeri electorale care au dus la pierderea majorității de către coaliția de guvernare a Partidului Liberal Democrat (LDP) în ambele camere ale parlamentului.

Profesorul Jeff Kingston, directorul departamentului de studii asiatice de la Universitatea Temple din Tokyo, a declarat pentru BBC că este puțin probabil ca Takaichi să aibă „mult succes în vindecarea diviziunii interne a partidului”.

Takaichi aparține facțiunii „radicale” a LDP, care consideră că „motivul pentru care sprijinul acordat LDP s-a prăbușit este că partidul a pierdut legătura cu ADN-ul său de dreapta”, a adăugat el.

„Cred că se află într-o poziție favorabilă pentru a recâștiga voturile alegătorilor de dreapta, dar în detrimentul popularității sale generale, dacă vor avea loc alegeri naționale”.

„Doamna de Fier” a Japoniei

Takaichi este de mult timp admiratoare a primei femei prim-ministru din Marea Britanie, Margaret Thatcher. Acum este mai aproape ca niciodată de a-și îndeplini ambiția de a deveni „Doamna de Fier”.

Însă multe alegătoare nu o consideră o susținătoare a progresului.

„Se autointitulează Margaret Thatcher a Japoniei. În ceea ce privește disciplina fiscală, este totul altceva decât Thatcher”, a spus prof. Kingston.„Dar, la fel ca Thatcher, nu este o vindecătoare. Nu cred că a făcut prea multe pentru a împuternici femeile”.

Takaichi este o conservatoare convinsă, care s-a opus mult timp legislației care permite femeilor să-și păstreze numele de fată după căsătorie, spunând că este împotriva tradiției. De asemenea, ea se opune căsătoriei între persoane de același sex.

Protejată a fostului lider Shinzo Abe, Takaichi a promis să readucă viziunea economică a acestuia, cunoscută sub numele de Abenomics, care implică cheltuieli fiscale mari și împrumuturi ieftine.

Veterana LDP are o poziție dură în ceea ce privește securitatea și își propune să revizuiască constituția pacifistă a Japoniei.

De asemenea, ea vizitează regulat controversatul sanctuar Yasukuni, unde sunt comemorați soldații japonezi căzuți în război, inclusiv unii criminali de război condamnați.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
george simion
3
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
4
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
creier uman studiu minte ratiune
5
Uitați de strălucirea tinereții: care este vârsta la care mintea umană atinge apogeul
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Digi Sport
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zdgvb zdvgb
Dezastrul provocat de ciclon în România. Blackout în orașe din...
andrej babis sustine un discurs
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile...
oprescu politie
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut de polițiști lângă...
Charlie Ottley
Charlie Ottley, mesaj dur despre pana de curent din stațiunile...
Ultimele știri
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea. Ar fi fost atacat de câini
Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce ar fi sustras 400 litri de motorină. Cercetări extinse după descoperirile de la percheziții
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pedestrians crossing a crosswalk in Shibuya, Japan - 2 may 2025. High quality photo
Străinii, o temă electorală în Japonia, țară cu o tendință izolaționistă. Scopul grupului de lucru „pentru coexistență armonioasă”
Premierul japonez și liderul Partidului Liberal Democrat (PLD) Shigeru Ishiba profimedia-0927450009
Rezultatele oficiale ale alegerilor din Japonia: coaliția de guvernământ a pierdut majoritatea
Fumio Kishida
Partidul lui Shinzo Abe obține o victorie categorică în alegeri, la două zile de la asasinarea fostului premier
O femeie cu geacă verde ține în mână un pliant electoral cu prim-ministrul Japoniei Fumio Kishida
Noul premier al Japoniei, la testul alegerilor la doar câteva săptămâni de la preluarea puterii
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
P. Diddy, CONDAMNAT! Câți ani va sta artistul controversat în spatele gratiilor
Fanatik.ro
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
Adevărul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie...
Playtech
Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie...
Digi FM
A murit Remo Girone, cunoscut pentru rolul Tano Cariddi din „Caracatiţa”. Actorul avea 76 de ani
Digi Sport
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
Pro FM
Madonna, despre episodul în care a fost la un pas de moarte: Acum un minut eram în viață și dansam, următorul...
Film Now
Kieran Culkin și soția sa așteaptă al treilea copil. Jazz a respectat „pactul” pe care actorul din Succesion...
Adevarul
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
Curând vor aniversa 25 de ani de căsnicie. Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, concurenți la un turneu...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Jennifer Garner, un nou proiect alături de Judy Greer, la 21 de ani de la premiera „13 Going on 30”: Radiați...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...