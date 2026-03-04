Live TV

Japonia dizolvă „secta Moon”, controversata Biserică a Unificării acuzată că și-a ruinat adepții

Data publicării:
Mass wedding ceremony at Cheongshim Peace World Center in Gapyeong, South Korea
Biserica Unificării este cunoscută pentru organizarea unor ceremonii de căsătorie colectivă în care mii de cupluri se căsătoresc simultan. Sursa foto: Profimedia Images
Ce este Biserica Unificării

Curtea Supremă din Japonia a ratificat miercuri ordinul de dizolvare a Bisericii Unificării, cunoscută peiorativ drept „secta Moon”, acuzată că şi-a ruinat adepţii prin donaţii abuzive şi practici comerciale controversate.

Biserica Unificării, acuzată de autorităţi că şi-a ruinat membrii solicitând donaţii abuzive, are posibilitatea de a contesta decizia la Curtea Supremă, însă ordinul se va aplica imediat, relatează BBC. Legislaţia japoneză permite autorităţilor să dizolve entităţile care au cauzat un prejudiciu semnificativ publicului, retrăgându-le beneficiile fiscale şi confiscându-le bunurile.

Potrivit sentinţei de miercuri, solicitările de donaţii ale grupului „au cauzat daune financiare enorme şi stres mental multor persoane”, iar comportamentul său „este recunoscut în mod clar ca fiind contrar legilor şi reglementărilor şi afectează în mod semnificativ binele public”.

Aceasta este a treia dizolvare a unei organizaţii religioase în Japonia, după secta Aum Shinrikyo (Adevărul Suprem), autorul atacului cu gaz sarin în metrourile din Tokio din 1995, şi templul budist Myokakuji al sectei Nichiren, al cărui lider a fost condamnat pentru fraudă.

Ce este Biserica Unificării

Fondată în 1954 în Coreea de Sud, Biserica Unificării este cunoscută pentru nunţile sale în masă şi a generat controverse în Japonia de-a lungul anilor din cauza donaţiilor sale exigente şi a practicii „vânzărilor spirituale”, prin care şi-ar fi forţat membrii să cumpere obiecte la preţuri exorbitante şi care a generat numeroase procese judiciare împotriva sectei în arhipelagul nipon.

Grupul a fost supus unei noi examinări după asasinarea fostului lider Shinzo Abe în iulie 2022 de către Tetsuya Yamagami. Acest bărbat a acuzat „secta Moon” că i-a racolat mama şi i-a falimentat familia şi şi-a descărcat furia asupra lui Abe din cauza presupuselor legături ale acestuia cu organizaţia.

Fostul lider japonez Fumio Kishida a iniţiat, ca urmare a acestui asasinat, o anchetă asupra activităţilor Bisericii Unificării, după care guvernul a solicitat privarea organizaţiei de avantajele fiscale de care beneficia în calitate de organizaţie religioasă.

Acest asasinat politic care a şocat întreaga lume a dus, de asemenea, la denunţarea publică din partea a numeroase victime ale cultului, în special copii ai membrilor care susţin că au fost furaţi şi şantajaţi de părinţii lor pentru a face donaţii grupului.

În luna ianuarie, Tetsuya Yamagami a fost condamnat la închisoare pe viaţă de un tribunal de district, după care echipa sa de avocaţi a făcut apel, susţinând că circumstanţele personale ale asasinului nu au fost luate în considerare în mod suficient în pronunţarea sentinţei.

