Japonia, gata să se alăture scutului antirachetă „Domul de Aur”. Anunțul ar putea veni după întâlnirea lui Sanae Takaichi cu Trump

Donald Trump a dat asigurări că „Golden Dome” va fi operaţional până la sfârşitul mandatului său. Sursa foto: Profimedia Images

Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, ar urma să anunţe participarea Tokyo la sistemul american de apărare antirachetă „Domul de Aur” când se va întâlni săptămâna viitoare cu preşedintele american, Donald Trump, a informat vineri cotidianul nipon Yomiuri, notează AFP, citată de Agerpres.

Prezentat ca un scut antirachetă de ultimă generaţie, „Domul de Aur” (n.r. „Golden Dome”) va proteja progresiv naţiunea noastră de atacurile aeriene ale oricărui inamic, inclusiv prin intermediul interceptoarelor şi senzorilor spaţiali, a declarat anul trecut şeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Citând mai multe surse guvernamentale sub protecţia anonimatului, Yomiuri a relatat că Takaichi urmează să discute această iniţiativă cu Trump în timpul întâlnirii lor programate pentru 19 martie la Washington şi să îl informeze despre intenţia Japoniei de a participa.

Scopul este ca cei doi aliaţi să dezvolte în comun interceptoare şi o reţea de sateliţi pentru a contracara planoarele hipersonice (HGV) dezvoltate de China şi Rusia, potrivit jurnalului. Aceste HGV ar fi capabile să zboare cu viteze de cel puţin Mach 5 (n.r. de cinci ori viteza sunetului).

Prin participarea la iniţiativa „Domul de Aur”, Japonia doreşte să îşi consolideze propriile capacităţi de autoapărare, a adăugat Yomiuri. În ultimii ani, ţara şi-a atenuat poziţia pacifistă strictă, căutând să dezvolte capacităţi de contraatac şi dublându-şi cheltuielile militare la 2% din PIB.

În decembrie, guvernul a aprobat un buget record pentru următorul an fiscal, care începe la 1 aprilie, inclusiv o sumă fără precedent de 9.000 de miliarde de yeni (n.r. 49 de miliarde de euro) pentru cheltuieli de apărare.

