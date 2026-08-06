Japonia, în alertă din cauza taifunului Dolphin. Peste 5.000 de persoane au primit ordin de evacuare

Autorităţile nipone au emis joi un ordin de evacuare care vizează peste 5.000 de locuitori din prefectura Kagoshima, situată în sudul ţării, în contextul apropierii taifunului Dolphin. Acesta se deplasează spre Marea Chinei de Est şi a determinat anularea a sute de zboruri.

Taifunul a înregistrat vânturi de până la 216 km/h, conform informaţiilor furnizate joi de Agenţia Japoneză de Meteorologie (JMA), care a descris furtuna drept „mare” şi „puternică”,informează agenţia de presă EFE preluată de Agerpres.

De asemenea, se preconizează că efectele vântului şi ale ploii vor persista pe parcursul weekendului, motiv pentru care autorităţile au solicitat populaţiei să ia măsuri de precauţie.

În acest context, principalele companii aeriene nipone au decis anularea tuturor zborurile programate cu plecare sau cu destinaţie în prefectura Okinawa pe parcursul zilei de vineri, când taifunul ar urma să traverseze aceste insule. Astfel, numărul total al zborurilor anulate până duminică va depăşi 600, majoritatea aparţinând companiilor Japan Airlines (JAL) şi All Nippon Airways (ANA), ceea ce va afecta circa 86.400 de persoane, potrivit ziarului local Okinawa Times.

Conform prognozelor, taifunul Dolphin va traversa vineri arhipelagul cel mai sudic al Japoniei (Ryukyu) şi va pătrunde apoi în Marea Chinei de Est, de unde se va apropia treptat de coasta de est a Chinei, unde au început deja evacuările.

Editor : Ana Petrescu