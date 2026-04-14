Japonia interzice utilizarea bateriilor portabile în avion după incidente de securitate

power bank
Măsura completează reglementările japoneze existente.

Japonia va interzice utilizarea bateriilor portabile în avioane începând cu 24 aprilie, a anunţat marţi Ministerul Terenurilor, Infrastructurii, Transporturilor şi Turismului de la Tokio în urma mai multor incidente conexe din Asia, informează EFE.

Noua restricţie interzice în mod specific utilizarea acestor dispozitive pentru încărcarea smartphone-urilor sau a altor dispozitive electronice în timpul zborurilor, potrivit unui comunicat, iar pasagerilor li se va interzice, de asemenea, utilizarea prizelor de alimentare de pe spătarul scaunelor pentru a încărca aceste baterii.

Reglementarea, pe care Japonia o adoptă acum, a fost lansată de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), care a stipulat că pasagerii pot transporta maximum două baterii în bagajul de mână.

Această regulă urmează tendinţa stabilită de alte companii aeriene asiatice, precum Thai Airways şi Singapore Airlines, care au limitat, de asemenea, numărul de baterii permise în bagajele de mână şi au interzis utilizarea încărcătoarelor portabile în timpul zborurilor.

Măsura completează reglementările japoneze existente, care interzic ţinerea bateriilor litiu-ion în cala aeronavei deoarece orice incendiu în acea zonă ar fi dificil de detectat de către echipaj.

În pofida restricţiilor existente, companiile aeriene japoneze au detectat cel puţin 17.000 de baterii cu litiu în timpul verificărilor de securitate efectuate doar pe aeroportul Haneda anul trecut, conform datelor colectate de televiziunea NHK.

Implementarea acestei noi măsuri răspunde nevoii de reglementare a aeronavelor din arhipelagul nipon în urma accidentului din ianuarie de pe aeroportul din Busan (Coreea de Sud), când o baterie a luat foc în compartimentele de deasupra capului, incident soldat cu rănirea uşoară a şapte persoane şi evacuarea altor 176.

