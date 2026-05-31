Japonia investește 14,7 milioane de dolari într-un efort pentru a echipa Ucraina și trimite soldați pentru a se antrena alături de NATO

Japonia a achiziționat echipament militar american în valoare de peste 14 milioane de dolari, în cadrul unui program NATO menit să ajute Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva războiului declanșat de Rusia. În paralel, mai mulți soldați din Forțele de Apărare ale Japoniei vor fi detașați la misiunea NATO din Ucraina, cu sediul la Wiesbaden, Germania, notează Politico.

Țara din Asia de Est, care nu este membră a NATO, dar menține legături economice și de apărare strânse cu alianța militară, a declarat că achiziția sa „acoperă doar echipamente neletale”.

„Japonia va continua să sprijine Ucraina pentru a obține o pace justă și durabilă și intenționează să consolideze și mai mult cooperarea dintre Japonia și NATO”, a declarat Ministerul de Externe japonez, citat de TVP World.

Tokyo a susținut în repetate rânduri Kievul de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022 și, în ianuarie, s-a angajat să acorde ajutor umanitar și tehnic în valoare de 6 miliarde de dolari pentru prima jumătate a anului 2026.

De asemenea, în aprilie, Japonia a relaxat restricțiile privind trimiterea de echipament militar către țări străine, marcând o schimbare față de politica pacifistă practicată timp de zeci de ani după cel de-al Doilea Război Mondial.

Tokyo a anunțat vineri că patru membri ai personalului militar japonez se vor alătura unei misiuni NATO cu sediul în Germania, care coordonează instruirea și ajutorul pentru Ucraina.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat vineri într-o postare pe rețelele de socializare că este „recunoscător Japoniei” pentru contribuția la ajutor și că „sprijinul principial și consecvent al Japoniei transmite un mesaj puternic de solidaritate”.

Japonia își antrenează soldații alături de NATO

Ministrul japonez al Apărării, Shinjirō Koizumi, a declarat că soldații din Forțele de Apărare ale Japoniei vor avea sarcina de a analiza noile tactici de luptă utilizate în invazia rusă a Ucrainei. Actualul guvern al Japoniei a promovat reînarmarea pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia și China.

„Trimiterea acestor soldați marchează o aprofundare suplimentară a cooperării dintre Japonia și NATO”, a spus Koizumi.

Personalul japonez va fi staționat la misiunea NATO pentru Ucraina din Wiesbaden, Germania. Misiunea coordonează ajutorul militar acordat Ucrainei, contribuie la instruirea soldaților ucraineni și se ocupă de repararea echipamentelor armatei ucrainene.

Această ultimă desfășurare are loc pe fondul intensificării reînarmării militare a Japoniei, inclusiv prin ridicarea restricțiilor privind exporturile de arme în luna aprilie. Joi, Ministerul de Externe al Rusiei a avertizat Japonia să nu staționeze sisteme de rachete americane Typhoon pe teritoriul său, afirmând că acest lucru ar „crea o amenințare directă de-a lungul granițelor noastre din Extremul Orient”.

Ministerul Apărării japonez a declarat într-un comunicat că va „continua să promoveze cooperarea în materie de securitate și apărare între Japonia și NATO”.

