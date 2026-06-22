Japonia majorează de cinci ori taxele pentru vize. Când intră în vigoare noile tarife

Străinii care vor să călătorească în Japonia vor plăti taxe de viză de până la cinci ori mai mari, în urma primei majorări a acestor tarife din 1978. Autoritățile japoneze spun că decizia are legătură cu inflația și deprecierea yenului, iar noile taxe vor intra în vigoare la 1 iulie.

Japonia a introdus o creștere de cinci ori a taxelor pentru vizele tuturor cetățenilor străini, marcând prima majorare a acestor costuri din aproape 50 de ani, transmite BBC. Astfel, începând cu 1 iulie, taxa pentru o viză cu o singură intrare va crește de la 3.000 de yeni (18,7 dolari) la 15.000 de yeni, în timp ce vizele cu intrări multiple vor costa 30.000 de yeni, față de 6.000 de yeni în prezent.

Revizuirea taxelor pentru vize, prima din 1978, a fost făcută pentru a „reflecta inflația și fluctuațiile cursului de schimb”, a declarat vineri ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi. „Nu anticipăm că va avea un impact imediat asupra turismului”, a adăugat el.

Yenul japonez s-a depreciat constant din 2021 și se află în prezent aproape de cele mai scăzute niveluri din ultimii 40 de ani. Acest fenomen, combinat cu revenirea turismului după pandemie, a dus la o creștere puternică a numărului de vizitatori. Japonia a primit anul trecut un număr record de 42,7 milioane de turiști internaționali.

În luna mai, Camera Superioară a Parlamentului japonez a adoptat o lege care majorează și alte taxe relevante pentru cetățenii străini. Potrivit noilor prevederi, plafonul legal pentru taxele aferente cererilor de rezidență permanentă va crește la 300.000 de yeni, de 30 de ori mai mult decât limita actuală de 10.000 de yeni. De asemenea, schimbarea statutului de rezidență sau prelungirea perioadei de ședere va costa până la 100.000 de yeni, față de 10.000 de yeni în prezent.

Autoritățile care susțin aceste majorări afirmă că Japonia trebuie să își alinieze taxele pentru vize și rezidență la nivelurile practicate de alte economii din G7.

În Statele Unite, de exemplu, taxele pentru cererile de viză variază între 185 și 315 dolari. În Regatul Unit, o viză standard de scurtă ședere, valabilă pentru maximum șase luni, costă 135 de lire sterline.

Editor : M.I.