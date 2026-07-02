Japonia montează peste 800 de camere pentru a monitoriza urșii, după seria de atacuri mortale

Din cauza creșterii numărului de atacuri ale urșilor, Japonia a început să instaleze peste 800 de camere video în regiunile muntoase din nordul țării pentru a realiza primul recensământ național al populațiilor de urși, a anunțat joi Ministerul Mediului.

De la 1 aprilie, cel puțin cinci persoane au fost ucise de urși în regiunea Tohoku, după cele 13 atacuri mortale înregistrate în 2025, mai scrie AFP preluată de Agerpres. O anchetă privind un al șaselea deces este în desfășurare.

Locuitorii din zonă trăiesc cu teama întâlnirilor cu urșii, presa relatând aproape zilnic despre apariția animalelor în galerii comerciale, parcuri și în apropierea școlilor.

Autoritățile vor un recensământ național al urșilor

Într-o primă etapă, autoritățile vor monitoriza șase populații principale de urși din regiunea Tohoku, urmând ca proiectul să fie extins la nivel național în următorii patru ani.

„Până în prezent, colectivitățile locale recenzau urșii de pe teritoriul lor, fiecare în perioade diferite și folosind metode proprii”, a explicat Yu Takahashi, reprezentant al Ministerului Mediului.

„Obiectivul nostru este acum de a obține un recensământ mai precis, concentrându-ne pe diferitele populații de urși”, a adăugat acesta.

Pentru monitorizare, autoritățile folosesc momeli din miere și vin, amplasate la înălțimea capului unui om. Când urșii se ridică pe labele din spate pentru a adulmeca momeala, camerele fotografiază petele albe caracteristice de pe piept, care permit identificarea exemplarelor.

Spray anti-urs declanșat accidental într-un oficiu poștal

Noile măsuri au fost anunțate și în contextul unui incident petrecut miercuri la Nagoya, unde cinci persoane au ajuns la spital după ce un bărbat a declanșat accidental un spray anti-urs într-un oficiu poștal.

Potrivit poliției, cetățeanul vietnamez în vârstă de 22 de ani a susținut că a acționat involuntar sprayul, însă a fost arestat sub suspiciunea de obstrucționare a activităților comerciale.

„Opt persoane s-au simțit rău, iar cinci dintre ele au fost transportate la spital. Însă nu a fost semnalat niciun caz de rănire sau de boală gravă”, a declarat un reprezentant al pompierilor din Nagoya.

Urșii ajung tot mai des în orașe

Potrivit Ministerului Mediului, este pentru prima dată din 2018 când în perioada aprilie–iunie sunt înregistrate mai mult de două decese provocate de urși.

Specialiștii pun această situație pe seama creșterii populației de urși și a depopulării zonelor rurale, care determină animalele să se apropie tot mai des de localități.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să evite deplasările solitare în zonele montane, să poarte clopoței și să aibă asupra lor sprayuri anti-urs.

În ultimele luni au fost raportate mai multe incidente. În iunie, un urs a fost capturat după patru zile de căutări în orașul Utsunomiya, iar un alt exemplar, descris drept „extrem de inteligent”, a atacat patru persoane în prefectura Fukushima înainte de a dispărea fără urmă.

Editor : Ana Petrescu