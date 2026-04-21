Japonia relaxează restricțiile privind exportul de arme. Sanae Takaichi: „Nicio țară nu își mai poate asigura singură pacea”

Japonia a relaxat restricțiile vechi de zeci de ani privind exporturile de arme, deschizând calea pentru vânzarea de arme către peste 12 țări. Anunțul făcut marți marchează un moment de referință în procesul de îndepărtare a țării de pacifismul care a caracterizat politica sa de apărare din perioada postbelică. De asemenea, acesta survine într-un moment de tensiuni sporite în regiune, conform BBC.

Restricțiile care limitează exporturile de arme la doar cinci categorii – salvare, transport, avertizare, supraveghere și dragoare de mine – vor fi eliminate. Asta înseamnă că Japonia poate vinde acum arme letale celor 17 țări cu care are acorduri de apărare, inclusiv Statelor Unite și Regatului Unit.

Interdicția privind vânzarea de arme către țările implicate în conflicte va rămâne în vigoare. Totuși, autoritățile afirmă că vor permite excepții „în circumstanțe speciale”.

„Într-un context de securitate din ce în ce mai dificil, nicio țară nu își mai poate asigura singură pacea și securitatea”, a scris marți pe X prim-ministrul japonez Sanae Takaichi.

Cu toate acestea, ea a mai afirmat că „nu există absolut nicio schimbare în angajamentul nostru de a respecta calea și principiile fundamentale pe care le-am urmat ca națiune iubitoare de pace de peste 80 de ani de la război”.

„În cadrul noului sistem, vom promova în mod strategic transferurile de echipamente, luând în același timp decizii și mai riguroase și mai prudente cu privire la admisibilitatea acestora”, a scris ea.

Secretarul-șef al Cabinetului, Minoru Kihara, a declarat într-o conferință de presă că această măsură „are scopul de a proteja securitatea Japoniei și de a contribui în continuare la pacea și stabilitatea regiunii”.

China și-a exprimat „îngrijorarea profundă” cu privire la ceea ce a descris drept „militarizarea nesăbuită” a Japoniei. „China va rămâne extrem de vigilentă și se va opune cu fermitate [acestei măsuri]”, a declarat marți Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing în cadrul unei conferințe de presă de rutină.

Noile norme privind exportul de arme au fost anunțate în contextul în care Forțele de Apărare ale Japoniei participă la exercițiile militare anuale organizate de Statele Unite și Filipine. Japonia participă la aceste exerciții în calitate de parte combatantă pentru prima dată, și nu doar ca simplu observator.

China s-a opus acestor exerciții, susținând că acestea ar adânci diviziunile din regiune. Exercițiile se desfășoară în anumite zone din Filipine situate în apropierea apelor și insulelor revendicate de Beijing, inclusiv Taiwan.

China consideră Taiwanul autonom drept o provincie separatistă care va ajunge în cele din urmă sub controlul Beijingului – și nu a exclus recurgerea la forță pentru a prelua controlul asupra insulei.

Anul trecut, Takaichi a stârnit furia Beijingului după ce a sugerat în parlament că Japonia ar putea interveni cu Forțele sale de Apărare în cazul în care Beijingul ar ataca Taiwanul.

Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a declarat că politica de apărare a Japoniei „ar trebui, în mod ideal, să fie pusă în aplicare într-o manieră care să respecte spiritul Constituției Păcii, contribuind în același timp la pacea și stabilitatea din regiune”.

Coreea de Sud a fost colonizată de Japonia din 1910 până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Soldații japonezi au obligat sute de mii de coreeni să muncească în minele și fabricile lor. Femeile au fost forțate să devină sclave sexuale.

Politica de apărare a Japoniei a fost consacrată în Constituția sa adoptată după cel de-al Doilea Război Mondial, în 1947. Aceasta renunța la război ca mijloc de soluționare a disputelor internaționale și stipula că Japonia nu va deține niciodată potențial militar ofensiv. Timp de decenii, pacifismul a devenit parte integrantă a identității japoneze. Însă această mentalitate a început să se schimbe treptat.

În 2014, prim-ministrul de atunci, Shinzo Abe, a relaxat interdicția generală asupra tuturor vânzărilor de echipament militar, permițând dezvoltarea în comun a armamentului cu aliații și oferind industriei sale de apărare acces la noi piețe și tehnologii.

În 2023, prim-ministrul de la acea vreme, Fumio Kishida, a făcut un pas mai departe, autorizând exportul de arme letale finite pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Takaichi s-a declarat în favoarea revizuirii Constituției pacifiste. Deși nu a precizat care sunt modificările propuse, mulți consideră că acestea vor implica modificarea Articolului 9, care renunță la război.

Susținătorii lui Takaichi afirmă că Japonia trebuie să facă față unei noi realități, în care vechile reguli nu mai sunt valabile pentru o țară înconjurată de China, Rusia și Coreea de Nord.

Însă criticii se tem că Japonia se transformă într-o țară capabilă să poarte război. În viziunea lor, poziția lui Takaichi cu privire la reforma constituțională ar putea însemna că Japonia ar putea fi implicată în conflicte militare.

