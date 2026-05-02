Japonia se oferă să subvenționeze persoanele singure pentru a folosi aplicațiile de întâlniri

Prefectura japoneză Kochi oferă stimulente financiare pentru a-i determina pe tinerii celibatari să folosească aplicații de întâlniri, una dintre numeroasele inițiative menite să combată scăderea ratei natalității.

Persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani din regiunea sud-vestică pot primi până la 20.000 de yeni (125 de dolari) pentru a acoperi cea mai mare parte a costurilor aplicațiilor de matchmaking aprobate, inclusiv a celor populare, precum Tapple, scrie The Independent.

Oficialii spun că subvenția corespunde aproximativ taxelor anuale pentru utilizarea site-urilor de întâlniri și că utilizatorii vor fi chestionați ulterior pentru a vedea dacă schema funcționează.

Prefectura Kochi s-ar fi asociat cu Tapple în decembrie pentru a încuraja întâlnirile online mai sigure și mai fiabile.

„Tariful curent pentru taxele anuale de membru este puțin peste 20.000 de yeni, așa că am stabilit suma pentru a acoperi cea mai mare parte a costurilor”, a declarat un oficial al prefecturii, citat de Sankei Shimbun.

Alte regiuni, precum prefectura Miyazaki, au încercat măsuri similare de sprijin, deși cu sume mai mici, de până la 10.000 de yeni.

Reacțiile online au fost mixte. În timp ce unii oameni au salutat ideea, alții au susținut că probleme mai profunde, precum stresul financiar, programul de lucru prelungit și cheltuielile legate de creșterea copiilor, îngreunau relațiile și căsătoria.

Aplicațiile sunt foarte populare

Aplicațiile de întâlniri sunt o modalitate obișnuită prin care tinerii din Japonia își găsesc parteneri.

Un sondaj guvernamental din 2024 a constatat că aproximativ una din patru persoane căsătorite sub 39 de ani și-a cunoscut soțul sau soția online, mai mult decât prin intermediul serviciului sau al școlii.

Provocările demografice ale Japoniei s-au agravat în ultimii ani, în special în regiunile rurale precum Kochi, de unde s-au mutat mulți tineri.

În 2024, țara a înregistrat cu aproape un milion de decese mai mult decât nașteri, înregistrând cea mai mare scădere anuală a populației de când au început înregistrările, acum șase decenii. Datele din acel an ale Ministerului Afacerilor Interne au arătat doar 686.061 de nașteri, cel mai mic număr din 1899, și până la 1,59 milioane de decese.

Populația nu numai că a scăzut pentru al 16-lea an consecutiv, dar a înregistrat cea mai abruptă scădere de când Japonia a început să colecteze date comparabile în 1950.

În august anul trecut, s-a raportat că rata natalității din Japonia a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, marcând al nouălea an consecutiv de declin, în ciuda eforturilor guvernului de a inversa tendința.

