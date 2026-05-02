Live TV

Japonia se oferă să subvenționeze persoanele singure pentru a folosi aplicațiile de întâlniri

Data actualizării: Data publicării:
Cuplu Asia îndrăgostiți
Foto: Profimedia
Din articol
Aplicațiile sunt foarte populare

Prefectura japoneză Kochi oferă stimulente financiare pentru a-i determina pe tinerii celibatari să folosească aplicații de întâlniri, una dintre numeroasele inițiative menite să combată scăderea ratei natalității.

Persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani din regiunea sud-vestică pot primi până la 20.000 de yeni (125 de dolari) pentru a acoperi cea mai mare parte a costurilor aplicațiilor de matchmaking aprobate, inclusiv a celor populare, precum Tapple, scrie The Independent.

Oficialii spun că subvenția corespunde aproximativ taxelor anuale pentru utilizarea site-urilor de întâlniri și că utilizatorii vor fi chestionați ulterior pentru a vedea dacă schema funcționează.

Prefectura Kochi s-ar fi asociat cu Tapple în decembrie pentru a încuraja întâlnirile online mai sigure și mai fiabile.

„Tariful curent pentru taxele anuale de membru este puțin peste 20.000 de yeni, așa că am stabilit suma pentru a acoperi cea mai mare parte a costurilor”, a declarat un oficial al prefecturii, citat de Sankei Shimbun.

Alte regiuni, precum prefectura Miyazaki, au încercat măsuri similare de sprijin, deși cu sume mai mici, de până la 10.000 de yeni.

Reacțiile online au fost mixte. În timp ce unii oameni au salutat ideea, alții au susținut că probleme mai profunde, precum stresul financiar, programul de lucru prelungit și cheltuielile legate de creșterea copiilor, îngreunau relațiile și căsătoria.

Aplicațiile sunt foarte populare

Aplicațiile de întâlniri sunt o modalitate obișnuită prin care tinerii din Japonia își găsesc parteneri.

Un sondaj guvernamental din 2024 a constatat că aproximativ una din patru persoane căsătorite sub 39 de ani și-a cunoscut soțul sau soția online, mai mult decât prin intermediul serviciului sau al școlii.

Provocările demografice ale Japoniei s-au agravat în ultimii ani, în special în regiunile rurale precum Kochi, de unde s-au mutat mulți tineri.

În 2024, țara a înregistrat cu aproape un milion de decese mai mult decât nașteri, înregistrând cea mai mare scădere anuală a populației de când au început înregistrările, acum șase decenii. Datele din acel an ale Ministerului Afacerilor Interne au arătat doar 686.061 de nașteri, cel mai mic număr din 1899, și până la 1,59 milioane de decese.

Populația nu numai că a scăzut pentru al 16-lea an consecutiv, dar a înregistrat cea mai abruptă scădere de când Japonia a început să colecteze date comparabile în 1950.

În august anul trecut, s-a raportat că rata natalității din Japonia a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, marcând al nouălea an consecutiv de declin, în ciuda eforturilor guvernului de a inversa tendința.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
barbat cu catuse la maini
2
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
sorin grindeanu psd
3
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
4
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
Cheie pentru o noua casa
5
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce...
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
Digi Sport
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrolier
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs sâmbătă în Japonia
seismograf cutremur
Cutremur cu magnitudinea de 6,1, luni dimineață, în Japonia
un bărbat care ține în mâini un pașaport și un telefon
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Vladimir Putin
Putin justifică restricțiile internetului în Rusia: „Infractorii aud și văd totul”
Recomandările redacţiei
Ministrul fondurilor europene.
Pîslaru răspunde acuzațiilor PSD privind banii din PNRR cu un atac...
simion
George Simion intervine în scandalul SAFE și acuză Coaliția PSD-PNL...
Două convoaie cu blindate franceze au intrat în România, pe la Nădlac
Sute de echipamente militare vor traversa teritoriul României. MApN...
donald tusk sustine o alocutiune
Polonia lansează un apel către țările NATO, după decizia lui Trump...
Ultimele știri
NATO organizează în Polonia exerciții militare cu muniție reală. Scopul deplasării de trupe SUA din Germania
Sirienii revin în ţară cu sutele de mii, dar numărul celor repatriaţi din Germania nu depăşeşte 4.000
SUA mai fac un pas către interzicerea dreptului la avort. Decizia luată de o instanță de peste Ocean
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Filmare rară cu prințesa Charlotte, la împlinirea a 11 ani. Frumoasele imagini publicate de William și Kate...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Jucătoarele de la CSM București care au o relație nu se mai ascund. Ipostaza în care au apărut tinerele
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
Adevărul
Semănătoarea își reia activitatea după 10 ani de suspendare, dar nu va mai produce combine
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Până unde poate merge răzbunarea unei femei înşelate: şi-a drogat soţul şi l-a castrat cu un cuţit după ce a...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte