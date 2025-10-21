Live TV

JD Vance, „foarte optimist” că armistiţiul din Fâşia Gaza va rezista. SUA nu trimit trupe pentru monitorizare

Data publicării:
vance
JS Vance, vicepreședintele SUA. Sursa foto: REUTERS

Statele Unite nu vor trimite trupe în Gaza pentru a monitoriza aplicarea armistițiului dintre Israel și Hamas, a spus marți vicepreședintele american J.D. Vance. Aflat în vizită în Israel, el s-a declarat optimist că încetarea focului, în vigoare din 10 octombrie, va rezista în pofida tensiunilor recente, relatează The Guardian.

"Nu vor fi trupe americane pe teren în Gaza", a declarat Vance într-o conferinţă de presă la care au participat trimisul american Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner. De asemenea, el s-a declarat "foarte optimist" că armistiţiul din Fâşia Gaza, al treilea după mai bine de doi ani de război, va rezista.

"Ceea ce am văzut în ultima săptămână mă face foarte optimist că armistiţiul" dintre Israel şi Hamas, în vigoare din 10 octombrie, "va dura", a declarat Vance la Kiryat Gat, în sudul Israelului.

"De fiecare dată când are loc un act de violenţă, există această tendinţă de a spune: 'Ah, este sfârşitul armistiţiului, este sfârşitul planului de pace'. Nu este sfârşitul", a adăugat el.

Statele Unite şi Israelul au acuzat mişcarea islamistă, care a negat acest lucru, de încălcarea acordului de încetare a focului din Fâşia Gaza, unde violenţele sângeroase de duminică au pus în pericol armistiţiul intermediat de preşedintele american Donald Trump.

Vicepreşedintele american a mai spus că Washingtonul nu a decis un termen limită pentru dezarmarea Hamas în baza armistiţiului susţinut de SUA în Gaza şi nu are nicio intenţie de a stabili un ultimatum în acest moment.

"Hamas trebuie să respecte acordul, iar dacă Hamas nu respectă acordul, se vor întâmpla lucruri foarte rele, dar nu voi face ceea ce preşedintele Statelor Unite a refuzat să facă până acum, adică să stabilesc un termen limită explicit, deoarece (...) aceste lucruri sunt dificile", a declarat Vance.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din...
sorin grindeanu
Grindeanu îl amenință pe Bolojan inclusiv cu moțiunea de cenzură dacă...
inundatii salina praid parau corund
Conducerea Salrom a fost demisă, a anunțat ministrul Economiei...
zfgbh zg
Povestea lui Jackie, câinele din Rahova care a rămas în apartamentul...
Ultimele știri
Israelul îi cere lui Mark Carney să nu-l aresteze pe Benjamin Netanyahu, dacă va merge în Canada
Cătălin Drulă, despre data alegerilor la Primăria Capitalei: „O mică victorie pentru normalitatea democratică”
Au început luptele interne în Hamas: „Lovitură severă” dată unui grup armat care ameninţa securitatea în Gaza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump face declaratii
Donald Trump afirmă că aliaţi din Orientul Mijlociu sunt gata să trimită trupe pentru a „chema la ordine” Hamas
jd vance
Vicepreședintele american JD Vance a ajuns în Israel. SUA fac eforturi pentru a întări acordul de încetare a focului în Gaza
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
Ce spune Rusia despre un summit Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina, la Budapesta
roman tinut captiv de hamas
Ostaticul israelian ale cărui rămășițe au fost predate luni de Hamas este Tal Haimi, care avea și cetățenie română
ICRC hands over bodies of Palestinians detained by Israel to Health Ministry in Gaza
Israelul recuperează trupul unui alt ostatic din Gaza. Hamas a predat 13 până acum, dar susține că are nevoie de timp pentru restul
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Povestea lui Mihai, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”...
Adevărul
Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus
Playtech
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Ucrainenii au lichidat grupul de asalt care a împușcat civili pe străzile din Pokrovsk. Situația din oraș...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...