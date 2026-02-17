JD Vance susține că Iranul nu e dispus să accepte liniile roșii ale lui Donald Trump în dosarul nuclear: „Să nu ajungem în acel punct”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că, deși s-au înregistrat unele progrese în cadrul discuțiilor de astăzi dintre SUA și Iran cu privire la programul nuclear al acesteia, Republica Islamică nu este dispusă să accepte unele dintre condițiile impuse de Washington, relatează Times of Israel.

„Un aspect al negocierilor de azi dimineață este că, în anumite privințe, acestea au decurs bine. Părțile au convenit să se întâlnească ulterior, dar, în alte privințe, a fost foarte clar că președintele a stabilit câteva linii roșii pe care iranienii nu sunt încă dispuși să le recunoască și să le respecte”, a declarat vicepreședintele american într-un interviu acordat Fox News.

Detaliind puțin ce înseamnă aceste linii roșii, Vance a susținut că SUA nu vor permite Iranului să obțină arme nucleare, argumentând că acest lucru ar duce la o cursă a înarmărilor la nivel mondial, care ar fi periculoasă pentru America.

El spune că președintele american Donald Trump „își rezervă dreptul” de a declara că diplomația și-a atins scopul. Trump a amenințat anterior Iranul cu atacuri militare și a consolidat forțele americane în Orientul Mijlociu, dar recent și-a exprimat angajamentul față de negocierile cu Iranul.

„Vom continua să lucrăm la acest lucru, dar, desigur, președintele își rezervă dreptul de a decide când consideră că diplomația și-a atins scopul. Sperăm să nu ajungem în acel punct, dar dacă se va întâmpla, va fi decizia președintelui”, a adaugat el.

Amintim că Iranul și Statele Unite au ajuns la un acord privind principalele „direcții de urmat” în cadrul celei de-a doua runde de negocieri nucleare de la Geneva, marți, dar mai sunt încă multe de făcut, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi.

Editor : A.M.G.