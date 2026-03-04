„Joaca cu focul”: Trump și Netanyahu pariază pe kurzi pentru răsturnarea regimului de la Teheran. Alarmă la nivel regional

SUA și Israelul lucrează pentru a înarma forțele kurde din Irak și Iran pentru a confrunta regimul de la Teheran, ceea ce stârnește temeri privind un conflict sectar și o extindere a războiului regional în Siria și Turcia, scrie The Times.

Președintele Donald Trump a vorbit telefonic cu liderii kurzi din Irak și Iran în ultimele zile pentru a-i îndemna să susțină planul, care ar putea implica o ofensivă armată kurdă în câteva zile în nord-vestul Iranului.

Comunicatul vine la doar câteva săptămâni după ce administrația Trump a întrerupt sprijinul acordat forțelor kurde pro-occidentale din Siria, care au învins califatul Statului Islamic pe teren, trecând în tabăra fostului guvern islamist de la Damasc.

Mii de forțe kurde iraniene operează de-a lungul frontierei dintre Irak și Iran, majoritatea provenind din Kurdistanul irakian, o regiune aliată de mult timp cu oponenții lui Saddam Hussein.

Orice încercare de a înarma kurzii iranieni pentru a înfrunta Teheranul ar necesita cooperarea liderilor din Kurdistanul irakian, prin care armele ar trebui să circule.

Un oficial kurd iranian de rang înalt a declarat că mulți sunt așteptați să participe la o ofensivă terestră iminentă, cu sprijin american și israelian. „Credem că avem o șansă mare”, a declarat oficialul pentru CNN.

Alte surse kurde au declarat că ofensiva avea deja un nume: Zhina, al doilea prenume al lui Mahsa Amini, tânăra kurdă a cărei moarte în custodia poliției iraniene în 2022 a declanșat mișcarea de protest Femei, Viață, Libertate.

De la uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în prima zi a războiului, Israelul a bombardat sistematic posturile de securitate din nord-vestul Iranului kurd, aparent ca pregătire pentru o ofensivă.

În același timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a lansat propriile atacuri dure asupra regiunii, deplasând în același timp forțe suplimentare la sol.

Kurzii reprezintă unul dintre puținele grupuri anti-regim din Iran care au acces la arme, în parte ca urmare a legăturilor lor etnice dincolo de granițele țării. Deși separatiștii din sud sunt și ei înarmați, nu există o opoziție etnică persană armată în Iran, având în vedere monopolul de stat asupra armelor deținut de cei care alcătuiesc majoritatea etnică de 80%. Kurzii reprezintă între 6 și 10% din cei 93 de milioane de locuitori ai Iranului.

Karim Sadjadpour, analist senior pe probleme legate de Iran la Carnegie Endowment for International Peace, a numit planul israeliano-american „o strategie de a te juca cu focul” care ar diviza opoziția și ar consolida regimul ca apărător al suveranității iraniene.

„Dacă iranienii consideră că este o strategie a SUA să încerce, în esență, să fracționeze și să dezbine țara, este un lucru la care sunt foarte sensibili”, a spus el. „Marea majoritate a iranienilor se va opune oricăror încercări externe de a amenința integritatea teritorială a țării.” Dimensiunea redusă a populației kurde înseamnă că „aceasta nu va constitui niciodată o amenințare existențială pentru regimul de la Teheran”, a spus Sadjadpour, adăugând: „Cea mai mare forță contrară islamismului radical din regimul iranian este naționalismul iranian.”

Ben Rhodes, consilier adjunct pentru securitate națională în timpul președintelui Obama, a numit-o „o idee teribilă” care ar transforma conflictul într-un „război civil sectar și un război regional”.

Vestea despre intenția comună israeliano-americană a divizat opiniile în rândul opoziției iraniene și al grupărilor kurde din interiorul și din afara Iranului. După ce cinci grupări politice kurde iraniene au anunțat o nouă coaliție anti-regim în urmă cu două săptămâni, guvernul regional kurd (KRG) din Kurdistanul irakian a emis o declarație vehementă împotriva lor.

Kurdistanul irakian a fost întotdeauna „un factor de stabilitate și calm în regiune și nu a fost niciodată o sursă de amenințare sau pericol pentru securitatea vreunei țări vecine și nici nu va permite vreunei părți să folosească regiunea Kurdistan împotriva vreunei țări vecine”, se arată în comunicat.

Miercuri, Qubad Talabani, viceprim-ministrul KRG, a exclus orice utilizare a teritoriului kurd irakian în războiul împotriva Iranului. Regiunea Kurdistan „își va păstra complet neutralitatea”, a declarat el.

Câteva zile mai târziu, Trump i-a sunat pe liderii comuni ai KRG pentru a-i încuraja să sprijine kurzii iranieni, a relatat Axios, adăugând că planul a fost conceput de Israel și prezentat lui Trump de către Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, în timpul vizitei sale la Casa Albă.

„Părerea lui Netanyahu este că kurzii vor ieși din umbră”, a declarat un oficial israelian pentru Axios.

Kamaran Palani, investigator principal al programului PeaceRep Irak de la London School of Economics, a declarat că acțiunile lui Trump în relația cu liderii kurzi irakieni au reprezentat „unul dintre cele mai importante momente din istoria kurdă modernă” și le-a impus o dilemă: dacă să riște să aibă încredere că americanii îi vor susține împotriva Teheranului după trădarea kurzilor sirieni sau să rateze o oportunitate unică într-o civilizație. Kurzii iranieni își doresc în mare parte o mai mare reprezentare în Iran și nu separare.

Mulți au fost, de asemenea, precauți în ceea ce privește motivele israeliene. Ali Vaez, directorul proiectului Iran la International Crisis Group, a scris că vestea despre plan a fost o lecție „pentru cei care încă mai cred că prăbușirea statului nu este obiectivul final aici”. Un Iran fracturat, prins în haos intern, ar pierde energia sau resursele necesare pentru a se amesteca în regiune - un obiectiv mai important pentru Israel decât o tranziție democratică sau chiar pașnică.

Planul kurd a stârnit reacții negative din partea lui Reza Pahlavi, fiul regretatului șah, care a fost susținut de Israel ca viitor lider al Iranului, în ciuda lipsei de sprijin intern. Luni, el a emis o declarație amplă prin care îndeamnă kurzii și alte minorități etnice să nu sprijine grupurile armate care încearcă să preia controlul asupra provinciilor lor. Pahlavi și-a construit apelul în jurul unor teme naționaliste puternice, celebrând gloria istoriei persane antice și respingând autonomia etnică și federalismul.

Întrebat marți dacă Pahlavi era o opțiune pentru a conduce Iranul, Trump a răspuns: „Nu ne-am gândit prea mult la asta. Mi s-ar părea că cineva din interior ar putea fi mai potrivit”.

Editor : Ș.R.