La Yiwu International Trade City, cea mai mare piaţă en-gros din China, clienţii se înghesuie într-un mic magazin în căutarea unui bestseller neaşteptat înainte de Anul Nou Lunar. Ei caută un cal roşu de pluş, cu gura lăsată în jos a tristeţe, cu un clopoţel auriu în jurul gâtului şi ochi care par să se ferească de privirea spectatorului. Jucăria a devenit virală pe reţelele sociale chineze înainte de sărbătoarea Festivalului Primăverii, care anul acesta marchează Anul Calului de foc în zodiacul chinezesc, relatează Reuters.

Denumită „căluţul plângăcios” de internauți, jucăria a fost concepută ca o decoraţiune de Anul Nou Lunar cu o faţă fericită, dar o eroare de fabricaţie i-a transformat zâmbetul în tristeţe. „Un muncitor a cusut din greşeală gura cu susul în jos”, a spus Zhang Huoqing, proprietara magazinului Happy Sister din Yiwu.

Zhang a spus că a oferit o rambursare după ce a descoperit defectul, dar clientul nu a returnat jucăria. Nu după mult timp, ea a descoperit fotografii cu jucăria circulând online.

„Oamenii glumeau că acest căluţ plângăcios reprezintă felul în care arăţi la locul de muncă, iar ce cel zâmbitor exprimă modul în care arăţi după muncă”, a spus Zhang.

Pe măsură ce cererea a crescut, Zhang a decis să continue să producă versiunea cu faţa tristă.

Unii tineri angajaţi din China spun că expresia posomorâtă a calului reflectă orele lungi de lucru şi stresul de la locul de muncă.

De asemenea, aceasta se înscrie într-o tendinţă mai largă a aşa-numitelor jucării „urât-drăguţe”, popularizate în ultimii ani de personaje precum monstrul cu dinţi Labubu de la Pop Mart.

„În zilele noastre, aproape toţi cei care intră pe uşă cer calul care plânge”, a spus Lou Zhenxian, un vânzător din Yiwu care comercializează jucării festive de peste 25 de ani.

Până la începutul după-amiezii, rafturile cu cai care par că plâng din faţa magazinului Happy Sister se epuizaseră, iar angajaţii se grăbeau să se reaprovizioneze. „Vom continua să îl comercializăm”, a spus Zhang. „Acest cal care plânge se potriveşte perfect realităţii oamenilor moderni care lucrează”, spune ea.

Editor : B.E.