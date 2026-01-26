Live TV

Video Jucăria momentului în China: un căluț plângăcios, „născut” dintr-o greșeală, înaintea Anului Nou chinezesc

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-01-26 at 11.34.12
Foto: Captură video YouTube / The Straits Time

La Yiwu International Trade City, cea mai mare piaţă en-gros din China, clienţii se înghesuie într-un mic magazin în căutarea unui bestseller neaşteptat înainte de Anul Nou Lunar. Ei caută un cal roşu de pluş, cu gura lăsată în jos a tristeţe, cu un clopoţel auriu în jurul gâtului şi ochi care par să se ferească de privirea spectatorului. Jucăria a devenit virală pe reţelele sociale chineze înainte de sărbătoarea Festivalului Primăverii, care anul acesta marchează Anul Calului de foc în zodiacul chinezesc, relatează Reuters.

Denumită „căluţul plângăcios” de internauți, jucăria a fost concepută ca o decoraţiune de Anul Nou Lunar cu o faţă fericită, dar o eroare de fabricaţie i-a transformat zâmbetul în tristeţe. „Un muncitor a cusut din greşeală gura cu susul în jos”, a spus Zhang Huoqing, proprietara magazinului Happy Sister din Yiwu.

Zhang a spus că a oferit o rambursare după ce a descoperit defectul, dar clientul nu a returnat jucăria. Nu după mult timp, ea a descoperit fotografii cu jucăria circulând online.

„Oamenii glumeau că acest căluţ plângăcios reprezintă felul în care arăţi la locul de muncă, iar ce cel zâmbitor exprimă modul în care arăţi după muncă”, a spus Zhang.

Pe măsură ce cererea a crescut, Zhang a decis să continue să producă versiunea cu faţa tristă.

Unii tineri angajaţi din China spun că expresia posomorâtă a calului reflectă orele lungi de lucru şi stresul de la locul de muncă.

De asemenea, aceasta se înscrie într-o tendinţă mai largă a aşa-numitelor jucării „urât-drăguţe”, popularizate în ultimii ani de personaje precum monstrul cu dinţi Labubu de la Pop Mart.

„În zilele noastre, aproape toţi cei care intră pe uşă cer calul care plânge”, a spus Lou Zhenxian, un vânzător din Yiwu care comercializează jucării festive de peste 25 de ani.

Până la începutul după-amiezii, rafturile cu cai care par că plâng din faţa magazinului Happy Sister se epuizaseră, iar angajaţii se grăbeau să se reaprovizioneze. „Vom continua să îl comercializăm”, a spus Zhang. „Acest cal care plânge se potriveşte perfect realităţii oamenilor moderni care lucrează”, spune ea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
ciprian ciucu
4
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
5
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Digi Sport
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drone folosite de ucraineni și ruși în război
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina
Main Naval Parade in St.Petersburg.
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în Arctica, „mai slabă acum decât în orice moment”
Screenshot 2026-01-25 224705
Scandal în armata chineză. General de top, apropiat al lui Jinping, acuzat că a transmis secrete nucleare SUA
donald trump
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au”
Lingouri de aur
Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%. Livrări record pe fondul sancțiunilor
Recomandările redacţiei
Soldier's figure with EU flag, symbolic photo for European army, Soldatenfigur mit EU-Fahne, Symbolfoto fr europische Armee
Românii, împărțiți privind securitatea Europei: jumătate consideră că...
abdullah atas2
Turcul care a omorât în 2015 un polițist român, căutat în toată țara...
Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Moscova se plânge de presiunea exercitată de SUA în cadrul...
drona marea neagra
O dronă a fost semnalată în Marea Neagră. Scafandri specializaţi în...
Ultimele știri
După negocierile de la Abu Dhabi, Kremlinul nu renunță la ideea ca Ucraina să cedeze Donbasul: „Nu este un secret”
Actrița Jane Fonda face apel la americani să se solidarizeze împotriva lui Donald Trump: „Este o chestiune de bine sau rău”
Aurul a depășit un record istoric: 5.000 de dolari pe uncie. Care sunt cauzele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Bomba lui Mitică Dragomir: Adi Mutu la FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Pleacă de la Craiova până la finalul perioadei de mercato: „E pus pe lista de transferuri!”. Exclusiv
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat