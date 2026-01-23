Live TV

Julio Iglesias ar putea fi vizat de noi acuzaţii de hărțuire și abuz sexual. Avocată: „Am fost contactaţi de alţi foşti angajaţi”

Julio Iglesias. Sursa foto: Profimedia Images
Mai mulţi foşti angajaţi ai cântăreţului spaniol Julio Iglesias ar fi venit cu noi acuzaţii de abuz şi hărţuire, pe fondul unei anchete deja aflate în derulare, potrivit avocatei care reprezintă două presupuse victime. Informaţia a fost confirmată într-un interviu pentru Euronews de Clara Serra Baiget, avocat al organizaţiei Women’s Link.

La începutul acestui an, două foste angajate ale artistului au depus o plângere la Parchetul din Spania, acuzând agresiuni sexuale şi alte infracţiuni grave care ar fi avut loc între ianuarie şi octombrie 2021, în reşedinţe legate de Julio Iglesias. După ani de tăcere, cazul a ieşit în spaţiul public, deschizând calea unor noi mărturii.

Potrivit avocatei Clara Serra Baiget, alți foști angajați ai artistului au contactat echipa juridică pentru a relata experienţe similare. „Am fost contactaţi de alţi foşti angajaţi care susţin că au lucrat pentru Julio Iglesias”, a declarat avocata. Din motive de securitate, aceasta nu a oferit detalii despre conţinutul discuţiilor, dar a subliniat că apariţia unor noi mărturii nu poate fi exclusă.

Condiţii de muncă abuzive și hărțuire

Avocata a precizat că presupusele fapte nu reprezintă incidente izolate şi nu vizează un singur tip de infracţiune. Potrivit acesteia, sunt raportate condiţii de muncă abuzive, medii violente, hărţuire, abuz sexual şi vătămări corporale.

Mai mult, faptele descrise de cele două reclamante, cunoscute sub numele fictive Rebeca şi Laura, ar putea constitui inclusiv trafic de persoane în scopul muncii forţate şi al servituţii, pe lângă infracţiuni legate de drepturile lucrătorilor şi agresiuni sexuale.

Deşi există două plângeri distincte, cazul este tratat în comun din cauza similitudinilor dintre relatări. „Există numeroase suprapuneri în mărturii”, a afirmat Serra Baiget, referindu-se la descrierea condiţiilor de trai, a tratamentului primit, a mediului de lucru şi a situaţiilor de hărţuire şi violenţă sexuală.

Plângerea depusă nu se bazează exclusiv pe declaraţiile celor două femei. Avocata a precizat că a fost adunat un volum semnificativ de probe, incluzând mărturii şi documente, care au fost deja transmise Parchetului spaniol.

Autorităţile urmează să stabilească dacă materialul probator este suficient pentru ca dosarul să avanseze în procedura judiciară. „Va reveni Parchetului sarcina de a decide dacă faptele reclamate şi probele prezentate sunt suficiente”, a explicat Serra Baiget.

Avocata victimelor acuză campanii de denigrare

De la mediatizarea cazului, avocata afirmă că au apărut campanii de denigrare şi dezinformare la adresa reclamantelor. „Circulă multe informaţii false pe internet. Astfel de acţiuni sunt menite să discrediteze victimele şi să le pună la îndoială credibilitatea”, a spus aceasta.

Totodată, teama pentru siguranţa personală a fost prezentă încă de la începutul demersului juridic. Rebeca şi Laura şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibile represalii, având în vedere poziţia de influenţă a persoanei vizate. Din acest motiv, cele două femei au solicitat anonimatul. „Acest lucru nu intră în conflict cu dorinţa lor de a vorbi şi de a căuta dreptate şi despăgubiri”, a precizat avocata.

Dincolo de aspectele juridice, Clara Serra Baiget consideră că dosarul are o semnificaţie socială importantă. Potrivit acesteia, ruperea tăcerii nu este un proces uşor, iar societatea trebuie să depună mai multe eforturi pentru a preveni revictimizarea şi pentru a înţelege mecanismele violenţei de gen.

Rebeca şi Laura solicită garanţii că astfel de fapte nu se vor repeta şi despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Ele transmit, totodată, un mesaj public: „Societatea trebuie să asculte şi să sprijine supravieţuitoarele violenţei sexuale”.

Julio Iglesias neagă acuzaţiile

Julio Iglesias a respins public acuzaţiile, într-un mesaj postat săptămâna trecută pe Instagram. Artistul a declarat că nu a abuzat, constrâns sau lipsit de respect vreo femeie şi a calificat acuzaţiile drept „complet false”.

Ulterior, avocaţii săi au cerut clasarea dosarului pentru lipsă de competenţă a justiţiei spaniole, invocând faptul că faptele ar fi avut loc într-o reşedinţă din Republica Dominicană.

În replică, Clara Serra Baiget susţine că există motive solide pentru ca instanţele spaniole să se ocupe de caz, printre care naţionalitatea persoanei vizate, natura infracţiunilor şi lipsa unor investigaţii eficiente în ţările unde ar fi avut loc presupusele fapte.

Până în prezent, apărarea cântăreţului nu a contactat echipa juridică a reclamantelor şi nu a formulat nicio propunere de înţelegere.

