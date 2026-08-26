Timp de 47 de ani, Republica Islamică i-a chinuit pe președinții americani. Criza ostaticilor din Iran din 1979 a contribuit la eșecul pentru realegerea lui Jimmy Carter. Scandalul Iran-Contra de la mijlocul anilor 1980 a pătat grav bilanțul politicii externe a lui Ronald Reagan. Iar acordul nuclear încheiat în 2015 de Barack Obama cu Iranul, Planul Comun de Acțiune Cuprinzător (JCPOA), a dus la o situație fără precedent în care Congresul SUA a invitat la Washington un lider străin, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, pentru a se opune acestuia, scrie Foreign Affairs.

Apoteoza unei strategii defectuoase

În februarie, când a lansat războiul împotriva Iranului, președintele Donald Trump a declarat că intenționează să rupă acest tipar jenant odată pentru totdeauna. Prin zdrobirea militară a Iranului și prin efectuarea unei schimbări de regim, el s-a lăudat că, în timp ce alți președinți vorbiseră doar despre amenințarea iraniană, el lua măsuri decisive pentru a-i pune capăt. Dar șase luni mai târziu, Trump a devenit încă un președinte american care se confruntă cu o umilință periculoasă legată de Iran; consecințele acțiunilor sale amenință perspectivele partidului său la alegerile de la jumătatea mandatului. Acum, poate din disperare, Trump încearcă să strângă un laț economic în jurul Teheranului. Dar, așa cum este construită, această operațiune de presiune economică reprezintă o amenințare mai mare la adresa credibilității SUA decât la adresa economiei Iranului.

În realitate, războiul multifațetat lansat de Trump nu reprezintă o ruptură de precedentul, ci apoteoza aceleiași strategii defectuoase care a stat la baza politicii SUA față de Iran încă de la înființarea Republicii Islamice, în 1979.

Regimul teocratic iranian a uluit în mod constant administrațiile americane, în parte pentru că conține contradicții profunde. Este simultan ideologic și tranzacțional. Teheranul continuă să adere la caracteristicile de bază ale ideologiei sale revoluționare, inclusiv la politica sa externă antiamericană și antiisraeliană, dar poate acționa și cu pragmatism atunci când circumstanțele o cer. Iranul a acceptat limite semnificative asupra programului său nuclear în 2015, de exemplu, și a inversat decenii de ostilitate față de Arabia Saudită prin normalizarea legăturilor în 2023. Relația Iranului cu interesul național al SUA este, de asemenea, confuză. Regimul reprezintă o amenințare directă pentru Statele Unite din cauza programului său nuclear ilicit. Și cu mult înainte de începerea războiului actual, terorismul și milițiile proxy finanțate de Iran amenințau cetățenii americani și transportau nave prin Marea Roșie.

Cu toate acestea, pentru majoritatea americanilor, Iranul rămâne o idee îndepărtată. Un război care a distrus pe scară largă infrastructura iraniană, a distorsionat economia țării și a ucis un întreg eșalon de lideri, precum și mii de soldați și civili, nu a avut aproape niciun impact asupra Statelor Unite, în afară de creșterea prețurilor la benzină.

Pentru a aborda aceste dualități, Washingtonul a eliminat adesea nuanțele din procesul de elaborare a politicilor și a orientat strategia SUA în jurul presiunii ca principal instrument pentru a limita Iranul și a-l obliga să se comporte diferit.

Această strategie de presiune s-a bazat pe doi piloni: stabilirea unei amenințări militare credibile și implicarea în coerciții economice. Dar, în loc să rezolve paradoxurile derutante prezentate de Republica Islamică, această abordare nu a făcut decât să le adâncească - mai ales că Trump a încercat să intensifice strategia de presiune.

Un val de proteste interne din ianuarie a arătat că Iranul este inflamabil în plan intern, dar războiul a dovedit că Republica Islamică este rezistentă și nu va capitula. Atacurile aeriene au slăbit regimul din punct de vedere militar, dar i-au consolidat poziția internă. Iranul recunoaște că are nevoie de ridicarea sancțiunilor, dar învață și că timpul este de partea sa și că, prin controlul Strâmtorii Ormuz, poate impune consecințe reciproce pentru presiune.

Ironia războiului eșuat al lui Trump împotriva Iranului – și a negocierilor sale intermitente pentru a încerca să-i pună capăt – este că a slăbit atât de grav capacitatea Washingtonului de a exercita presiune asupra Teheranului, încât nicio administrație viitoare nu va mai putea reveni vreodată la strategia tradițională americană. Dar acesta ar putea fi și singurul avantaj al unui război care a avut deja un impact mare asupra munițiilor americane și a economiei globale. Războiul ar putea – și ar trebui – să impună o evaluare mai amplă a 47 de ani de strategie eșuată și să schimbe definitiv abordarea Washingtonului.

Lecțiile învățate de regimul iranian

În 2006, fostul secretar de Stat american Henry Kissinger a scris în Washington Post că liderii Iranului trebuie „să decidă dacă reprezintă o națiune sau o cauză”. El a susținut că Iranul trebuie să aleagă între a prioritiza stabilitatea și bunăstarea poporului său - prin interacțiunea rațională cu alte state - sau a continua să fie condus de ambițiile revoluționare și ideologice care au definit Revoluția Iraniană din 1979. Această idee a reflectat politica SUA față de Iran pe parcursul a aproape 50 de ani. Washingtonul dorește ca Iranul să abandoneze originile sale revoluționare și a îndreptat politica SUA spre a impune acest rezultat. A încercat în mod constant să limiteze influența Iranului și să-l facă să se comporte rațional folosind un amestec de câțiva morcovi și multe bețe; cel mai mare obstacol a fost amenințarea unei invazii americane.

Teheranul însuși nu a simțit nevoia să facă o astfel de alegere concretă. Republica Islamică s-a comportat alternativ - sau simultan - ca o cauză și o națiune rațională. În ciuda bravadei sale publice, regimul iranian a căutat mult timp să evite conflictul direct cu Statele Unite. Primul lider suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, a afirmat în mod celebru că Teheranul nu se teme de Armata americană, dar atât el, cât și succesorul său, Ali Khamenei, au guvernat ca și cum așa ar fi fost. În 1988, de exemplu, Khomeini a fost în cele din urmă de acord să încheie războiul său cu Irakul după ce Statele Unite au început să angajeze navele iraniene în ciocniri directe, ceea ce l-a făcut să se teamă că Reagan s-ar putea alinia oficial cu regimul lui Saddam Hussein. De asemenea, după ce Statele Unite au invadat Irakul în 2003, Iranul - temându-se că ar putea fi următorul - a căutat diverse opțiuni de dezescaladare cu administrația lui George W. Bush, inclusiv oprirea programului său de arme nucleare și trimiterea de emisari la Departamentul de Stat și la Casa Albă pentru a explora destinderea.

În prima jumătate a anului 2025, negociatorii iranieni se concentrau mai puțin pe obținerea unei ridicări a sancțiunilor și mai mult pe asigurarea unor angajamente de neagresiune din partea Statelor Unite și a Israelului. Aversiunea față de războiul deschis cu Statele Unite este unul dintre motivele pentru care Iranul și-a dezvoltat rețeaua de miliții indirecte. Știa că nu poate câștiga un conflict direct și, prin urmare, a căutat avantaje în alte părți.

Însă războiul din acest an a învățat regimul trei lecții noi. A învățat că poate supraviețui atacurilor aeriene masive ale SUA și Israelului care îi anihilează liderii și provoacă daune semnificative infrastructurii sale militare și civile. În ciuda tuturor acestor lucruri, capacitățile sale de drone și rachete rămân suficient de intacte pentru a-i permite să riposteze și să oprească traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a descoperit, de asemenea, că Statele Unite nu au nicio dorință de a trimite trupe terestre pe teritoriul său. La începutul războiului din acest an, Statele Unite și Israelul au luat în considerare lansarea de operațiuni terestre pentru extragerea de materiale nucleare, dar nu le-au inițiat niciodată, considerându-le extrem de riscante și puțin probabil să afecteze procesul decizional al regimului. Războiul din acest an a arătat că schimbarea regimului nu poate fi realizată în Iran fără o invazie terestră, dar nici măcar cei mai agresivi factori de decizie din SUA nu au recomandat public una - arătând Teheranului că Washingtonul, de fapt, are o capacitate limitată de a-l învinge militar.

În cele din urmă, Iranul a pariat că ar putea rezista mai mult decât Statele Unite într-un conflict bazat pe uzură, iar acest pariu s-a dovedit până acum înțelept. Regimul iranian este dispus să-și supună propriul popor la mai multă suferință și durere economică decât este dispus să suporte publicul american, mai ales că americanii consideră, în general, războiul ca fiind opțional și, din ce în ce mai mult, ca o mlaștină. În repetate rânduri, Trump a amenințat că va escalada, doar pentru a renunța atunci când prețurile la energie cresc brusc. Amenințarea forței militare nu mai este la fel de valoroasă ca înainte de război - motiv pentru care amenințările militare repetate ale lui Trump de la primul armistițiu, în aprilie, nu au schimbat substanțial acțiunile Teheranului.

Strategia de presiune maximă

Al doilea fundament istoric al strategiei de presiune a Statelor Unite a fost coerciția economică. Unele sancțiuni, cum ar fi cele menite să restricționeze capacitatea Teheranului de a vinde petrol, au avut un impact profund asupra economiei iraniene. Dar, în mare parte, acestea nu au reușit să producă schimbările de politică pe care erau menite să le impulsioneze. În urma confiscării ambasadei SUA la Teheran în 1979 - și a acceptării preluării de către Khomeini - Carter a impus o serie de acțiuni punitive, inclusiv un embargou asupra investițiilor și comerțului american cu Iranul.

Această mișcare a pus capăt parteneriatului comercial și de apărare anterior profund al celor două țări, dar nu a contribuit prea mult la reducerea exporturilor Iranului către restul lumii.

În 1996, Congresul a extins abordarea de presiune economică prin Legea sancțiunilor împotriva Iranului, care a limitat chiar și capacitatea non-americanilor de a investi în sectorul energetic al Iranului.

În 2012, Congresul, precum și Uniunea Europeană, au vizat în continuare veniturile din petrol ale Iranului și banca sa centrală, reducând exporturile de petrol ale Iranului la jumătate practic peste noapte. Aceste prevederi au fost relaxate în cadrul JCPOA, apoi reimpuse în 2018 de Statele Unite după ce Trump s-a retras din acord și de Europa în 2025, când a intrat în vigoare o așa-numită clauză snapback.

Prima strategie de „presiune maximă” a administrației Trump a fost inițial promovată ca un mecanism pentru a asigura un acord nuclear mai bun. Odată ce aceasta nu s-a materializat, sancționarea Iranului a devenit un scop în sine. Peste 3.000 de sancțiuni impuse de SUA vizează acum practic fiecare aspect al guvernului și economiei Iranului. Aceste sancțiuni sunt intenționat complexe și au autorități suprapuse, ceea ce le face dificil de ridicat. Dar multe sunt și simbolice. În timp, presiunea economică - în special sancțiunile - a devenit o politică implicită ușoară pentru Guvernul SUA, chiar dacă multe acțiuni nu au avut un impact tangibil, pentru că păreau să arate că Washingtonul lua măsuri, iar americanii suportau rareori vreun cost direct.

În războiul actual, Trump a amplificat presiunea economică la apogeu prin blocarea porturilor iraniene. Războiul, însă, a impus în cele din urmă consecințe asupra publicului american atunci când Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și a vizat infrastructura energetică din Golf, provocând ravagii în transporturile globale de energie.

Economia Iranului era deja supusă unei presiuni enorme înainte de război, iar blocada a exacerbat această presiune. Dar Trump a abandonat prima blocadă după 66 de zile. Recent, a impus o a doua blocadă și o campanie de presiune mai amplă, menită să limiteze comerțul rămas al Iranului, pe care o promovează pe rețelele sociale drept „CEA MAI ZDROBITOARE OPERAȚIUNE ECONOMICĂ ÎNTREPRINSĂ VREODATĂ ÎMPOTRIVA ORICĂREI ȚĂRI”. Nu există nicio îndoială că această campanie va afecta Iranul și economia sa. Dar aproape sigur va eșua să forțeze capitularea Teheranului.

În loc să cedeze presiunilor, istoria recentă sugerează că Iranul își va folosi programul de rachete și drone pentru a impune costuri economice mari economiei globale - fie în Strâmtoarea Ormuz, fie împotriva țărilor din Golf - pentru a schimba din nou calculul riscului al lui Trump. Republica Islamică consideră că poate rezista mai mult decât voința Statelor Unite de a exercita presiuni economice, la fel cum poate supraviețui presiunii militare americane.

Războiul și blocadele eșuate, precum și abordarea lui Trump față de negocierile din acest an, vor modifica definitiv utilitatea presiunii economice. În timp ce ridicarea sancțiunilor era cândva recompensa pe care Statele Unite o puteau oferi Iranului pentru limitarea ambițiilor sale nucleare, Trump a emis derogări la exportul de petrol în martie fără nicio concesie iraniană și din nou în iunie în schimbul unei promisiuni simple de a menține deschisă Strâmtoarea Ormuz.

Dualitatea Republicii Islamice

Indiferent cum se va termina acest război, Statele Unite nu vor putea reveni la strategia care a guvernat relațiile lor cu Iranul timp de 47 de ani. Potențialii succesori republicani ai lui Trump, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, au opinii izbitor diferite cu privire la ce trebuie făcut în continuare.

În comentariile publice recente, Rubio a sugerat o preferință pentru extinderea unei strategii de presiune, declarând pentru Fox News la începutul lunii august că regimul iranian „trebuie să se schimbe” fundamental și argumentând că Statele Unite ar trebui să majoreze și mai mult „prețul” intransigenței. O strategie de presiune, însă, a fost sustenabilă, dacă nu chiar eficientă, doar în măsura în care nu a cerut prea mult din partea poporului american. Și, având în vedere noul său control asupra Strâmtorii Ormuz, Iranul are mult mai multă capacitate de a face Statele Unite și aliații săi cheie din Orientul Mijlociu să plătească pentru aplicarea presiunii.

JD Vance, în schimb, pare să favorizeze retragerea din Iran și Orientul Mijlociu în sens mai larg - o abordare care s-ar asemăna în mare măsură cu abordarea lui Trump și a președintelui Joe Biden față de Afganistan, care a redus complet pierderile Statelor Unite. Dar Iranul este o țară din care este mai greu să te retragi. Programul său nuclear și locația strategică îi conferă o influență directă asupra Statelor Unite și a economiei globale, într-un mod în care Afganistanul nu a făcut-o niciodată.

Este prea devreme să știm ce cale ar urma o administrație democrată și nu există răspunsuri ușoare cu privire la modul de abordare a Iranului. Vor exista apeluri justificate ca diplomația să își asume un rol mai important în politica SUA. La fel ca presiunea, însă, diplomația nu poate servi drept scop în sine.

O nouă abordare trebuie să recunoască dualitatea persistentă a Republicii Islamice, precum și rolul schimbător al Statelor Unite în Orientul Mijlociu. De peste 20 de ani, o prezență substanțială a SUA în regiune nu a adus stabilitate, iar creșterea acestei prezențe nu a dat rezultate mai bune. În același timp, nemulțumirile interne care au dus la valul masiv de proteste din ianuarie din Iran încă există. Statele Unite ar putea lua în considerare un pas înapoi, forțând conducerea Iranului să se concentreze mai mult pe guvernare și mai puțin pe supraviețuirea unui război. În loc să ia măsuri unilaterale, Washingtonul ar trebui să solicite mai întâi contribuția și cooperarea capitalelor aliate. Și, în loc să încerce la nesfârșit să construiască mai multă pârghie, ar trebui să utilizeze mai bine ceea ce a acumulat deja.

Cel mai bun lucru pe care Washingtonul îl poate face în acest moment este să înceteze să acționeze fără să gândească. Iar factorii de decizie din SUA trebuie să se concentreze mai mult pe lecțiile din trecut. Presiunea militară și economică a influențat ocazional procesul decizional iranian. Presiunea a contribuit la împingerea Iranului să-și întrerupă temporar programul nuclear în timpul administrației George W. Bush și, mai târziu, să accepte JCPOA. Însă presiunea nu a răsturnat Republica Islamică, nu a făcut Statele Unite mai sigure și nici nu a îmbunătățit viața iranienilor de rând; de fapt, strategia de presiune a SUA a agravat probabil dificultățile civililor iranieni.

În cele din urmă, ceea ce își dorește cel mai mult Washingtonul este ca Iranul să interacționeze productiv cu vecinii săi, să abandoneze un program nuclear ilicit și să promoveze bunăstarea poporului său. Dar, fie că ne place sau nu, Republica Islamică are un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă în continuare în Iran. 47 de ani de prioritizare a presiunilor au culminat cu un război costisitor care a dezvăluit limitele a ceea ce poate realiza această abordare. Ar fi o rază de speranță dacă eșecul războiului din Iran ar forța Washingtonul să își dea seama de ideile preconcepute ale Statelor Unite despre Iran și de manualul de strategie uzat care a dus la această mlaștină.

Editor : Ș.R.