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Jumătate din copiii lumii sunt expuși la cel puțin trei amenințări climatice, potrivit unui raport UNICEF

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Aproape jumătate dintre copiii din întreaga lume, sau aproximativ 1,1 miliarde, sunt expuşi la cel puţin trei ameninţări climatice simultan, arată un raport UNICEF publicat marţi, citat de agenţiile internaţionale de presă.

Cea mai frecventă combinaţie de ameninţări constă în secetă, căldură extremă de peste 35 de grade Celsius şi valuri de căldură, notează agenţia ONU pentru copii în Raportul privind riscurile climatice pentru copii, ediţia 2026.

Aproape fiecare copil la nivel global este expus la cel puţin un pericol legat de climă, potrivit raportului, scrie Agerpres.

Copiii sunt mai vulnerabili la efectele schimbărilor climatice decât adulţii, deoarece corpurile lor sunt mai sensibile, atenţionează UNICEF: se încălzesc mai repede, transpiră mai puţin eficient, respiră mai repede şi necesită mai multă hrană şi apă per kilogram de greutate corporală. Şansele lor de supravieţuire în cazul evenimentelor meteorologice extreme sunt, de asemenea, mai mici, subliniază autorii raportului.

Raportul evaluează expunerea copiilor la opt pericole climatice - seceta, căldura extremă, incendiile de vegetaţie, valurile de căldură, inundaţiile în zonele de coastă şi fluviale, furtunile de nisip şi praf şi cicloanele tropicale. Sunt luate în considerare totodată impactul poluării aerului şi riscurile bolilor transmise prin vectori, cum ar fi malaria, precum şi date privind accesul la apă, asistenţă medicală şi servicii sociale din întreaga lume.

Adesea riscurile climatice se suprapun şi se consolidează reciproc, a constatat raportul. Circa 300 de milioane de copii trăiesc în zone expuse simultan secetei, căldurii extreme şi valurilor de căldură, în timp ce peste 115 milioane se confruntă cu secetă, căldură extremă şi furtuni tropicale.

Regiunea Sahel din Africa se numără printre cele mai afectate zone, cu peste 4 milioane de copii expuşi simultan la valuri de căldură, căldură extremă şi furtuni de nisip şi praf. În Asia, Bangladesh, Myanmar şi Pakistan sunt deosebit de afectate.

Un alt aspect îngrijorător constatat de raport: în 2024, şcolarizarea a 242 de milioane de copii din 85 de ţări a fost perturbată de pericolele climatice, notează Reuters.

„Copiii şi tinerii sunt cel mai puţin responsabili pentru schimbările climatice, totuşi sunt afectaţi în mod disproporţionat”, a deplâns Christian Schneider, şeful UNICEF Germania, solicitând guvernului german să ia măsuri climatice mai puternice şi să sprijine ţările vulnerabile, a consemnat dpa.

Un atlas al riscurilor climatice inclus în raport cartografiază unde şi cât de intense sunt aceste riscuri, putând ajuta guvernele şi alţi factori de decizie să planifice mai bine şi să investească mai eficient în sistemele de servicii esenţiale, a atras atenţia directoarea executivă a UNICEF, Catherine Russell.

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Datele nu arată că există vreo ţară complet scutită.

„În multe ţări, există mici grupuri de populaţie care nu sunt expuse acestor riscuri”, a observat pentru AFP Tom Slaymaker, unul dintre autorii raportului, menţionând că aceste grupuri tind să fie situate în emisfera nordică, în special în Scandinavia.

Dar aceasta doar pentru că raportul analizează numai cele mai frecvente opt riscuri la nivel mondial, insistă expertul; copiii din aceste ţări se pot confrunta cu alte ameninţări neabordate, cum ar fi topirea gheţarilor sau a permafrostului.

Editor : B.E.

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