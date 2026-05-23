Jurnale secrete scrise de tatăl lui Stephen Hawking dezvăluie ce credea despre fiul său: „Nu îmi face plăcere compania lui”

Stephen Hawking, pionier de renume mondial al teoriei găurilor negre, îi provoca îngrijorare tatălui său, în anii de studenţie şi pe măsură ce se apropia de maturitate. Frank Hawking se plângea că fiul său „stă prin casă fără prea multă iniţiativă şi nu studiază prea mult”, potrivit unor jurnale necunoscute până acum scrise parţial cu ajutorul unui cod secret, notează The Guardian.

Aceste jurnale se numără printre documentele şi fotografiile de familie la care un biograf şi fizician laureat al premiului Costa a primit acces fără precedent, potrivit News.ro. 

În septembrie, Graham Farmelo va publica prima biografie definitivă autorizată de moştenitorii lui Stephen Hawking, a cărei apariţie va fi anunţată săptămâna aceasta de editura John Murray. Ca parte a cercetării sale, Farmelo a avut acces la materiale necunoscute anterior, de la jurnalele tatălui lui Hawking până la scrisorile şi notiţele mamei sale, Isobel. Acestea au fost păstrate până acum în casa surorii lui Hawking, Mary.

Farmelo a declarat: „A fost un bonus extraordinar şi complet neaşteptat să primesc acces la aceste jurnale şi documente. Sunt o sursă de informaţii de 24 de carate despre viaţa lui Stephen Hawking, în special despre anii săi de formare şi lunile cumplite de după diagnosticul de boală a neuronului motor, când avea doar 21 de ani”.

El a spus că acestea oferă „o perspectivă sinceră şi nefiltrată” asupra copilăriei lui Hawking şi asupra diagnosticului devastator primit în 1963 privind boala degenerativă fatală care avea să îl lase aproape complet paralizat.

Hawking a sfidat previziunile medicilor, care estimaseră că va muri în doi ani. A murit în 2018, la vârsta de 76 de ani, după ce s-a afirmat drept una dintre cele mai remarcabile minţi ale epocii noastre, realizând lucrări revoluţionare în cosmologie şi fizică teoretică şi explorând misterele spaţiului, timpului şi găurilor negre.

Realizările sale au fost cu atât mai inspiraţionale după ce a început să folosească un scaun cu rotile şi a putut comunica doar prin intermediul unui computer şi al unui sintetizator vocal. „Viaţa ar fi tragică dacă nu ar fi amuzantă”, spunea Hawking.

„Aşteptările mele au fost reduse la zero când aveam 21 de ani. Tot ce a urmat de atunci a fost un bonus”.

El spunea: „Amintiţi-vă să priviţi spre stele şi nu spre propriile picioare. Încercaţi să înţelegeţi ceea ce vedeţi şi întrebaţi-vă ce face universul să existe. Fiţi curioşi. Şi, oricât de dificilă ar părea viaţa, există întotdeauna ceva ce puteţi face şi în care puteţi reuşi. Important este să nu renunţaţi.”

Însă, în 1961, tatăl lui Hawking, specialist în boli tropicale, nu şi-ar fi putut imagina realizările viitoare ale fiului său când scria în jurnal: „Suntem puţin îngrijoraţi de felul în care evoluează Stephen. Stă prin casă fără prea multă iniţiativă şi nu studiază prea mult.

[Isobel] spune că are un complex de inferioritate faţă de mine (deşi nu are niciun motiv) şi că şi-a pierdut încrederea în fizica de la Oxford, considerând-o inferioară artelor. Ar fi mare păcat dacă este aşa. La vârsta lui aveam o ambiţie arzătoare de a reuşi şi, dacă aş fi avut măcar jumătate dintre avantajele lui, aş fi realizat mult mai mult”.

Frank Hawking a ţinut un jurnal timp de peste 60 de ani şi a scris multe dintre însemnări într-un cod secret pe care Farmelo a reuşit să îl descifreze - traducând peste 200.000 de cuvinte referitoare la copilăria fiului său, boala acestuia, cele două căsătorii şi cariera sa de fizician de talie mondială.

Jurnalele arată că i-a fost greu să accepte degradarea sănătăţii fiului său. În 1967, scria: „Mi se pare o experienţă lentă şi îngrozitoare cu [Stephen]. Totul este atât de cumplit de lent şi prelungit. Iar vorbirea lui este atât de lentă şi greu de înţeles încât conversaţia este foarte dificilă. Îmi pare foarte rău pentru el şi voi face tot ce pot pentru el. Dar nu îmi face plăcere să fiu în compania lui.”

Biografia, intitulată Hawking, va fi publicată pe 24 septembrie de editura John Murray, care o descrie drept „portretul definitiv al unei vieţi şi al unui intelect excepţional”.

 

