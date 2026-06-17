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Jurnalistul britanic Jeremy Clarkson, celebru pentru emisiunea „Top Gear”, suferă de o formă „agresivă” de cancer

Data publicării:
'Clarkson's Farm' on set filming, Cotswolds, UK - 09 Jun 2026
Jeremy Clarkson. Foto: Tim Scrivener / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Jeremy Clarkson, fost prezentator al emisiunii „Top Gear” şi o figură emblematică a televiziunii britanice, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer, informează Variety.

În ultimele două episoade din sezonul 5 al emisiunii „Clarkson’s Farm”, Clarkson le-a spus colegilor săi Charlie Ireland şi Kaleb Cooper: „Am cancer”. Cooper, şocat, l-a întrebat pe Clarkson: „Nu, nu ai. Unde?”. Clarkson a răspuns: „Unde se află nu este treaba nimănui. Ştiu asta încă din luna mai”, notează News.ro.

Clarkson a dezvăluit că motivul pentru care „a dispărut săptămâna trecută” a fost faptul că s-a dus la medic şi „a făcut o biopsie”. Medicul i-a spus că tipul de cancer este „agresiv”, dar, din fericire, a adăugat el, l-au depistat „într-un stadiu foarte incipient”.

El a adăugat: „Va trebui să mă duc să fac o operaţie; operaţia în sine durează foarte puţin, dar corpul tău rămâne indisponibil pentru o perioadă scurtă de timp”.

În emisiune, Clarkson apare într-un pat de spital, de unde a spus că sezonul 5 al emisiunii „Clarkson’s Farm” a început „cu mine într-un pat de spital, iar acum suntem la finalul sezonului 5 şi m-am întors într-un pat de spital”. El a explicat că „o parte din tratament” a „mers prost” şi că, dacă următoarea rundă de tratament va fi „de succes, ne vedem în sezonul 6, iar dacă nu, nu ne vom vedea...”

Înainte ca „Clarkson’s Farm” să difuzeze finalul sezonului 5, Clarkson a postat un videoclip pe Instagram, avertizându-şi fanii că episoadele sunt „foarte, foarte dificile”.

Timp de aproape 20 de ani, Clarkson a prezentat emisiunea „Top Gear” alături de Richard Hammond şi James May. Difuzată pe BBC în 240 de episoade între 2002 şi 2022, emisiunea îi urmărea pe cei trei prezentatori în călătoriile lor în jurul lumii, în timp ce discutau despre maşini exotice şi, uneori, bizare. „Clarkson’s Farm”, care e difuzată pe platforma video a Amazon, Prime Video, îl urmăreşte pe Clarkson în încercarea sa de a conduce o fermă la ţară, fără a avea experienţă anterioară.

Editor : B.E.

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