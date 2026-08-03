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Video Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre înlocuirea F-16: test reușit pe pistă

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Turkish fighter jet KAAN conducts maiden flight
Turcia, stat membru NATO, a lansat în 2016 proiectul său Kaan (TF-X) vizând producerea unui avion de luptă naţional. Sursa foto: Profimedia Images
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Avionul de vânătoare de a cincea generație dezvoltat de Turcia, Kaan, a finalizat cu succes testul de rulare pe pistă al celui mai recent prototip al său, a anunțat, vineri, dezvoltatorul aeronavei menite să fie echivalentul F-35 al Ankarei și care ar trebui să înlocuiască flota îmbătrânită de F-16 a țării.

Imaginile de pe rețelele sociale au arătat avionul de război Kaan efectuând un test la sol, cu personal tehnic prezent în timp ce aeronava rula pe pistă.

Compania aerospațială turcă (TAI) a declarat că testul a fost finalizat cu succes, dar nu a dezvăluit detalii tehnice suplimentare.

Kaan este avionul de vânătoare multirol de a cincea generație autohton al Turciei, dezvoltat pentru a îndeplini cerințele operaționale ale Forțelor Aeriene Turce și e de așteptat să înlocuiască flota îmbătrânită de F-16 în următoarele decenii.

Aeronava a efectuat primul său zbor în februarie 2024, rămânând în aer timp de 13 minute. A finalizat al doilea zbor de testare în luna mai din același an, timp în care a zburat timp de 14 minute, a atins o altitudine de 3.000 de metri și o viteză de circa 425 de kilometri pe oră.

După zborul inițial, programul a intrat într-o fază de producție a unor prototipuri suplimentare care vor continua campania de teste în zbor a aeronavei.

Activitățile de testare și dezvoltare continuă cu prototipurile P1 și P2, care prezintă o arhitectură de sistem mai avansată.

Avionul Kaan e proiectat pentru o viteză maximă estimată de Mach 1,8 (aproximativ 2.210–2.223 km/h) la altitudini mari.

Conform TAI, Kaan este conceput pentru a oferi superioritate aeriană printr-o capacitate extinsă de luptă aer-aer dincolo de raza vizuală, misiuni de atac de precizie folosind arme purtate intern la viteze mari și supersonice și performanțe avansate de luptă susținute de tehnologii cu inteligență artificială și rețele neuronale.

Avionul de vânătoare bimotor este dezvoltat ca o platformă multirol de a cincea generație, capabilă să efectueze atât misiuni aer-aer, cât și aer-sol.

Turcia intenționează să livreze primul lot de avioane Kaan Forțelor Aeriene Turce până la sfârșitul anului 2028, în timp ce un motor dezvoltat pe plan intern este așteptat să propulseze aeronava în anii 2030.

Editor : Ș.R.

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