Kamala Harris, declarație surprinzătoare despre Joe Biden. Ce spune despre candidatura pentru al doilea mandat la Casa Albă

Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a lansat cele mai dure critici de până acum la adresa fostului ei șef, descriind decizia lui Joe Biden de a candida pentru un al doilea mandat drept „o imprudență”, potrivit unui fragment din cartea sa de memorii ce urmează să apară această lună, relatează BBC.

„E decizia lui Joe și a lui Jill. Așa spuneam cu toții, ca o mantră, de parcă am fi fost hipnotizați”, scrie Harris. „Era oare un gest de grație sau o imprudență? Privind în urmă, cred că a fost o imprudență.”

Într-un extras din volumul „107 Days”, publicat miercuri de revista The Atlantic, Harris povestește și momente în care s-a simțit marginalizată sau lipsită de recunoaștere pentru munca sa de către echipa lui Biden.

Harris notează că, în calitate de vicepreședintă, se afla „în cea mai nepotrivită poziție” pentru a-i spune lui Biden să nu candideze din nou la președinție. „Știam că ar interpreta ca fiind profund egoist dacă l-aș sfătui să nu candideze”, scrie ea. „Ar fi văzut asta drept o ambiție goală, poate chiar o trădare otrăvitoare, chiar dacă mesajul meu ar fi fost doar: Nu-l lăsa pe celălalt să câștige.”

Kamala Harris respinge ideea unei „mari conspirații”

Titlul cărții „107 Days” face referire la durata campaniei sale prezidențiale eșuate. Volumul complet urmează să fie publicat la sfârșitul acestei luni.

Biden s-a retras din cursa pentru alegerile din 2024 după o prestație dezastruoasă la o dezbatere cu candidatul republican Donald Trump. Această prestație a alimentat întrebările privind vârsta sa (81 de ani) și capacitatea de a conduce țara.

Harris scrie că decizia lui Biden de a candida pentru realegerea sa „ar fi trebuit să fie mai mult decât o alegere personală”. „Miza era pur și simplu prea mare. Nu era o decizie care să fie lăsată la latitudinea ego-ului sau ambiției unei singure persoane”, a adăugat ea.

Ea a respins însă ideea existenței unei „mari conspirații” pentru a ascunde fragilitatea lui Biden și l-a descris pe fostul președinte ca pe „un tip inteligent, cu multă experiență și convingeri puternice, capabil să își îndeplinească atribuțiile”. Totuși, a menționat că „la 81 de ani, Joe obosea. Atunci se vedea vârsta lui în poticneli fizice și verbale”.

Critici la adresa echipei lui Biden

Fosta vicepreședintă a acuzat și că echipa Casei Albe nu a sprijinit-o suficient în fața criticilor. Ea a amintit că a obținut miliarde de dolari în investiții din partea companiilor private pentru țările din America Latină, ca parte a eforturilor de combatere a cauzelor migrației. Cu toate acestea, spune Harris, republicanii i-au „denaturat rolul de «țar al frontierei»”, etichetă ce a urmărit-o și în campania prezidențială, în contextul creșterii numărului de treceri ilegale la frontieră.

În volum, Harris mai povestește despre o vizită efectuată în Texas, în iulie 2024, după un uragan devastator. Ea își amintește cum, dintr-o cameră de hotel din Houston, a urmărit un discurs televizat al lui Biden: „A fost un discurs bun, în care a apelat la istoria președinției pentru a-și plasa propriul rol în ea. Dar, așa cum mi-au spus mai târziu colaboratorii mei, au trecut aproape nouă minute din cele 11 ale discursului până când m-a menționat.”

Biden și Harris au candidat împreună la alegerile din 2020, când l-au învins pe Donald Trump. În ciuda criticilor legate de vârsta sa, Biden și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat în 2023. În urma prestației sale din campania electorală, Biden s-a retras din cursă, iar democrații au lansat-o pe Kamala Harris, însă aceasta a pierdut în cele din urmă în fața lui Trump.

Kamala Harris își va promova cartea „107 Days” printr-un turneu în 15 orașe, inclusiv în Regatul Unit și Canada. Lansarea oficială este programată pentru 23 septembrie.

