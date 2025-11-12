Kenya recunoaște că peste 200 dintre cetățenii săi luptă pentru Rusia în Ucraina. Mulți dintre ei ar fi fost înșelați de recrutori

Kenya a declarat miercuri că peste 200 dintre cetățenii săi luptă pentru Rusia în războiul Moscovei din Ucraina și că agențiile de recrutare continuă să lucreze activ pentru a atrage mai mulți kenieni în conflict.

Ucraina a declarat săptămâna trecută că peste 1.400 de cetățeni din mai multe țări africane luptă alături de forțele ruse în Ucraina, unii dintre ei fiind recrutați prin înșelăciune, informează TVPWorld.

Rusia îi atrăgea pe africani să semneze contracte pe care ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, le-a descris ca fiind „echivalente cu... o condamnare la moarte” și a îndemnat guvernele africane să-și avertizeze cetățenii.

„Se pare că operațiunile de recrutare din Rusia s-au extins pentru a include cetățeni africani, inclusiv kenieni”, a declarat ministerul afacerilor externe al Kenyei într-un comunicat.

„Peste două sute de kenieni s-ar fi alăturat armatei ruse... rețelele de recrutare sunt încă active atât în Kenya, cât și în Rusia”, se arată în comunicat.

Ambasada Moscovei la Nairobi nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Potrivit ministerului, mai mulți kenieni răniți s-ar fi prezentat la ambasada Kenyei la Moscova, ei recunoscând că au venit în Rusia după ce li s-ar fi promis până la 18.000 de dolari pentru a acoperi costurile vizelor, călătoriei și cazării.

În urma unei razie de securitate efectuată în septembrie în apropiere de Nairobi, au fost salvați 21 de kenieni care, potrivit ministerului, erau pregătiți pentru a fi trimiși la război. O persoană a fost arestată și este urmărită penal în legătură cu incidentul.

Ministerul a declarat că persoanele salvate au fost induse în eroare cu privire la natura muncii lor, crezând că au fost recrutate pentru roluri non-combative, cum ar fi asamblarea dronelor, manipularea substanțelor chimice etc

Editor : Sebastian Eduard