Live TV

„Kill line” vs. „Chinamaxxing”: bătălia trendurilor online. Cum au ajuns chinezii să creadă că viața în SUA este la un pas de dezastru

Data publicării:
ilustrație cu steagurile Chinei și SUA
Propaganda chineză a descris de mult timp Occidentul drept un tărâm al sărăciei și depravării, iar, acum, și oamenii de rând din China au început să fie mai critici la adresa Americii. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Clasa de mijloc se prăbușește. Pierzătorii cad într-un abis din care nu mai există cale de întoarcere” Atitudinea chinezilor față de America s-a schimbat odată cu echilibrul de putere dintre China și SUA Autoritățile chineze vor să profite de trendul „Chinamaxxing” ca să atragă mai mulți turiști „O doză ieftină de afrodiziac patriotic”

În ultimele luni, două comunități online care operează de obicei complet independent una de cealaltă au început să pară ca două lumi în oglindă. În timp ce, în China, noul trend popular „kill line” este bazat pe ideea că viața în Statele Unite este mereu la un pas de dezastru, de partea cealaltă a Oceanului Pacific, americanii din generația Z se delectează cu activități inspirate din cultura chineză – de la a bea mereu apă caldă și până la jocul de mahjong – regăsite sub umbrela trendului „Chinamaxxing”.

„Kill line” este un termen inspirat din jocurile video – o situație în care puterea jucătorului este atât de scăzută încât o singură lovitură l-ar ucide. În China, termenul se referă la riscurile pe care le presupune viața de zi cu zi în Statele Unite.

În ultima perioadă, rețelele sociale din China s-au umplut de discuții despre așa-numita „linie a morții” care ar exista în societatea americană. Postări online, articole de știri, podcasturi și bloguri descriu Statele Unite drept un infern capitalist.

Într-un videoclip postat pe RedNote, o platformă de social media și comerț electronic care seamănă cu Instagram, pe un cont administrat de autoritățile chineze, pare că o persoană fără adăpost din SUA vorbește despre cum, în trecut, câștiga 450.000 de dolari pe an.

În realitate, este vorba despre un videoclip mai vechi despre problema persoanelor fără adăpost de pe străzile Londrei, potrivit The Guardian.

„Clasa de mijloc se prăbușește. Pierzătorii cad într-un abis din care nu mai există cale de întoarcere”

Un alt caz care a devenit viral este cel al lui Tylor Chase, un actor care a apărut ca adolescent într-un serial popular de pe canalul Nickelodeon, dar a ajuns recent să trăiască pe străzi în California.

„Soarta lui Tylor confirmă existența unei ‘linii a morții’ în societatea americană, unde clasa de mijloc se prăbușește într-o clasă inferioară”, a spus un prezentator TV din China. „Această ‘linie a morții’ expune natura duală a Americii: câștigătorii obțin succesul suprem, în timp ce pierzătorii cad într-un abis din care nu mai există cale de întoarcere.”

persoană-fără-adăpost-denver
Din cauza propagandei de stat, care laudă guvernul chinez pentru eradicarea sărăciei extreme, mulți oameni din China ajung să creadă că riscurile producerii unei catastrofe sociale sunt mult mai mari în SUA decât în China. Foto: Profimedia Images

Postările cu hashtag-ul „kill line” au fost vizualizate de peste 600 de milioane de ori pe Weibo, o altă platformă socială din China.

Propaganda chineză a descris de mult timp Occidentul drept un tărâm al sărăciei și depravării. În primii ani ai Revoluției Culturale, ziarul oficial al Partidului Comunist din China publica uneori și trei articole pe zi despre „iadul” din SUA, unde propaganda oficială spunea că oamenii de rând mor de foame, iar elita miliardarilor este plină de „vampiri”: „un paradis pentru bogați, un iad pentru săraci”.

Chinezii de rând, însă, vedeau în continuare SUA drept un tărâm al oportunității și prosperității, mai ales după ce China a început, din anii ‘80, să permită un schimb de informații mai liber între cele două lumi.

Atitudinea chinezilor față de America s-a schimbat odată cu echilibrul de putere dintre China și SUA

La finalul anului 2025, însă, totul s-a schimbat. Cel mai nou trend a început în luna noiembrie, atunci când un student chinez care locuiește în Seattle a înregistrat un videoclip de cinci ore transmis live pe site-ul BiliBili, în care descria cum a văzut copii înfometați de Halloween și viața dură pe care o au persoanele defavorizate din cea mai mare economie a lumii.

În scurt timp, termenul „kill line” s-a răspândit în toată comunitatea online din China.

„Chinezii sunt mult mai critici la adresa Statelor Unite acum”, a explicat Ren Yi, un influent comentator naționalist din China care administrează un blog sub numele de „Chairman Rabbit”. „Atitudinea lor față de America s-a schimbat constant, ceea ce este strâns legat de schimbarea echilibrului de putere dintre cele două națiuni.”

Cu toate că și China are probleme cu sărăcia, datorită unor factori culturali și sociali specifici, oamenii rareori ajung să trăiască pe străzi, potrivit lui Ren.

„În China, poți întotdeauna să primești sprijin din partea familiei apropiate și extinse, ai mereu pe cineva care să te ajute”, a spus Ren. Chinezii care se uită la problemele din America „nu le înțeleg”.

Din cauza propagandei de stat, care laudă guvernul chinez pentru eradicarea sărăciei extreme, și a felului în care autoritățile ascund numărul real al persoanelor fără adăpost, mulți chinezi ajung să creadă că riscurile producerii unei catastrofe sociale sunt mult mai mari în SUA decât în China.

Autoritățile chineze vor să profite de trendul „Chinamaxxing” ca să atragă mai mulți turiști

În timp ce internauții din China văd imagini cu „sărăcia” și „haosul” din SUA, cei din America se delectează cu diverse activități inspirate din obiceiuri și tradiții chinezești, precum băutul apei calde sau purtatul papucilor în casă. Cu alte cuvinte, „Chinamaxxing”.

Guvernul chinez încearcă să profite din plin de acest trend pentru a atrage cât mai mulți turiști, după ce a redus restricțiile legate de obținerea vizei pentru vizitatorii din multe țări europene, inclusiv Marea Britanie.

Influencerii care sunt dispuși să povestească ceva pozitiv despre cele mai atractive aspecte ale vieții din China, în timp ce ignoră subiecte mai controversate precum drepturile omului și represiunea politică, sunt primiți cu brațele deschise.

China se confruntă cu propriile sale probleme sociale, dar prin promovarea ideii că Occidentul o duce la fel de rău, dacă nu chiar mai rău, oamenii au o senzație de confort psihologic, potrivit lui Wang Qingmin, un scriitor chinez care locuiește în Germania.

„Cineva care poate a fost inițial critic la adresa guvernului chinez, s-ar putea să vadă aceste probleme din societatea occidentală și să adopte o atitudine mai pozitivă”, a mai spus Qingmin.

Unele persoane își iau o „energie pozitivă observând suferința oamenilor din SUA”, a spus și Ren.

„O doză ieftină de afrodiziac patriotic”

Comentatorii care au încercat să găsească o legătură mai clară între mema „kill line” și problemele interne ale Chinei au fost imediat cenzurați.

Eseul bloggerului Li Yuchen, care a scris că criticile naționaliste la adresa Statelor Unite „nu rezolvă nicio problemă” și reprezintă doar „o doză ieftină de afrodiziac patriotic”, a fost șters de autorități.

„Acesta este un tipar recurent în China, unde atenția este deviată de multe ori înspre presupuse probleme din alte țări, de fiecare dată când apar probleme interne semnificative, iar Statele Unite sunt de obicei prima țintă”, a spus și profesorul Henry Gao de la Facultatea de Drept a Universității de Management din Singapore „Yong Pung How”.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Bogdan Ivan
5
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Digi Sport
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copii iasi
Copii condamnați la sărăcie. Drama celor 9 frați din Iași, care împart o singură jucărie: un leu de pluș primit cadou de la grădiniță
oameni la rand
„Așa am fost învățați”. Taxe la ghișeu: doar un român din patru folosește serviciile publice online. Explicația sociologilor
profimedia-1082620930
Canada şi ţările nordice îşi unesc forţele în Arctica, regiune strategică vizată de Rusia şi SUA
Abbas Araghchi
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian: „Strâmtoarea Ormuz nu este închisă”
volodimir zelenski mar a lago trump
Zelenski: Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA din cauza războiului din Orientul Mijlociu. „Nu suntem în război cu Iranul”
Recomandările redacţiei
castigatori oscar pe scena
Oscar 2026. One Battle After Another, marele câștigător al galei și...
poarta fabricii dacia de la mioveni
Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea...
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat...
ilie bolojan
Reacția lui Ilie Bolojan la interviul dat de mama sa: „Nu mă pot...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Trump spune că Washingtonul poartă discuții cu Iranul și cere ajutorul aliaților NATO
Când roboții gestionează hrana: automatizarea lanțului de aprovizionare crește risipa alimentară, arată un studiu
Românii au prins gustul fructelor exotice. Cum s-au transformat aprozarele clasice în afaceri cu rambutan, jackfruit sau mangustan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără...
Fanatik.ro
A răbufnit în direct după 19 ani când a fost întrebat dacă Dinamo a vândut calificarea cu Lazio: „Nu o să zic...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Taxe locale mai mari, venituri mai mici. Deși au dublat impozitele românilor, primăriile marilor orașe din...
Adevărul
Mișcarea strategică a Italiei: guvernul Meloni explorează revenirea la energia nucleară după 40 de ani
Playtech
Parbrize sau parbrizuri, care este varianta de plural corectă? Greșeala pe care mulți români o fac fără să...
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Rusia a deschis un dosar penal împotriva Olandei, pe care o acuză furtul „aurului scitic” din Crimeea. Unde...
Newsweek
Pensiile, virate cu 2 zile mai devreme în aprilie. Paștele dă peste cap cale programul Casei de Pensii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Corbii sunt mai inteligenţi decât se credea. „Ei stăpânesc cunoştinţe mult mai vaste decât știam noi că este...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică