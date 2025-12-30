Live TV

Foto Kim Jong Un a inspectat un nou „sistem de arme superputernic”, care ar putea fi utilizat într-un „atac strategic”

Data publicării:
Kim Jong Un
Potrivit lui Kim Jong Un, noile arme prezentate marți vor servi drept „principale mijloace de lovire”. Sursa foto: X

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat o uzină care fabrică noi modele de lansatoare de rachete multiple, lăudând capacitatea acestora de a „anihila inamicul”, potrivit agenției oficiale KCNA. Vizita reprezintă o nouă demonstrație a capabilităților militare ale Phenianului, pe fondul intensificării testelor de armament din ultimele luni.

Această vizită a fost raportată în condițiile în care liderul nord-coreean s-a arătat foarte prezent în ultimele zile, vizitând un șantier de submarine cu propulsie nucleară, ordonând creșterea producției de rachete, precum și supervizând testarea a două rachete de croazieră cu rază de acțiune lungă.

Potrivit lui Kim Jong Un, noile arme prezentate marți vor servi drept „principale mijloace de lovire”, relatează KCNA, citată de Agerpres. El a precizat că acestea ar putea fi utilizate într-un „atac strategic”, o expresie ce desemnează în general arma nucleară.

Capabil să lanseze mai multe rachete, acesta este un „sistem de arme superputernic, capabil să anihileze inamicul datorită unor lovituri bruște și precise, de o mare precizie și de o putere devastatoare”, a declarat liderul nord-coreean, potrivit KCNA. El va fi „utilizat în mare cantitate pentru atacuri țintite în cadrul unor operațiuni militare”, a adăugat agenția.

Imaginile difuzate de media de stat îl arată pe Kim Jong Un mergând pe lângă aceste arme masive, într-o vastă uzină cu pereții acoperiți de propagandă.

Potrivit unui studiu realizat în 2020 de centrul de reflecție RAND, artileria nord-coreeană ar putea face 10.000 de victime într-o oră dacă va viza zone cu o mare densitate a populației, precum capitala sud-coreeană Seul.

Coreea de Nord, care dispune de armă nucleară și rămâne tehnic în război cu vecinul său din Sud, și-a intensificat în mod considerabil lansările de rachete în ultimii ani.

Potrivit analiștilor, aceste teste sunt menite să amelioreze capacitățile loviturilor de precizie, să sfideze SUA și Coreea de Sud și să testeze armele înainte de a le exporta eventual spre Rusia, cu care Phenianul întreține relații tot mai strânse pe fondul războiului din Ucraina.

Un important congres al partidului aflat la putere la Phenian ar urma să aibă loc la începutul lui 2026, primul în ultimii cinci ani. Politicile economice și militare ale Coreei de Nord vor figura probabil pe agendă. Înainte de această reuniune, Kim a ordonat „expansiunea” și modernizarea producției de rachete, precum și construcția de noi uzine.

„Kim Jong Un pare să estimeze că țara sa este în cea mai bună poziție pentru a accelera modernizarea forțelor sale nucleare și a armelor sale convenționale”, a explicat Lim Eul-chul, profesor la Institutul de studii est-asiatice din cadrul Universității din Kyungnam, în Coreea de Sud. „Sisteme ce permit montarea diferitor tipuri de mici ogive nucleare pe lansatoare de rachete multiple sunt deja puse în funcțiune”, a adăugat el.

