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Video Kim Jong Un a trecut granița în China pe un pod deschis la 12 ani de la finalizare. Întâlnire la nivel înalt la Dandong

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Kim Jong Un
Kim Jong Un. Sursa foto: Profimedia Images
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Kim Jong Un a efectuat sâmbătă o vizită în China, unde s-a întâlnit cu Wang Huning, unul dintre cei mai importanți oficiali de la Beijing, care i-a transmis salutările președintelui Xi Jinping. Liderul nord-coreean a traversat granița pe un pod deschis recent, la 12 ani de la finalizarea construcției, apoi a vizitat un memorial de război și o fabrică de automobile din Dandong, potrivit agenției chineze Xinhua.

Liderul nord-coreean „a ajuns la Dandong traversând noul pod peste râul Yalu, mai devreme în cursul zilei”, a anunţat și agenţia Yonhap, potrivit News.ro.

Anunţul vine la mai bine de o săptămână după deschiderea acestui pod important, la 12 ani de la finalizarea construcţiei sale, consolidând legăturile economice dintre una dintre cele mai izolate ţări din lume şi puternicul său vecin.

China rămâne un sprijin diplomatic şi economic esenţial pentru Coreea de Nord, supusă numeroaselor sancţiuni impuse de ONU, în pofida apropierii acesteia de Rusia, care este atât un partener, cât şi un rival regional al Chinei. 

Podul cu patru benzi, lung de 3.026 de metri, a fost finalizat în 2014, însă deschiderea sa a fost amânată din cauza mai multor probleme, printre care lipsa drumurilor de legătură şi a instalaţiilor vamale pe partea nord-coreeană, potrivit presei sud-coreene.

Sâmbătă dimineaţă, agenţia oficială de presă nord-coreeană KCNA a relatat că Kim Jong Un şi-a îndemnat armata să se antreneze pentru a deveni cea mai puternică din lume. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei reuniuni de două zile a comandanţilor militari, desfăşurată la Phenian.

Editor : M.I.

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