Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un susține că țara sa nu urmărește supremația sau expansiunea, ci apărarea securității naționale, într-o lume marcată de crize politice și economice. Declarațiile, relatate luni de agenția oficială KCNA, vin după summitul din China la care a participat Donald Trump, dar care nu a adus o nouă întâlnire între cei doi lideri.

„Lumea asistă la o criză de securitate şi politică instabilă, precum şi la un haos economic, în cele patru colţuri ale planetei”, a declarat Kim Jong Un în cadrul ceremoniei de preluare a funcţiei de către noi ambasadori, printre care şi cel al Rusiei.

Acestea sunt primele sale comentarii privind afacerile mondiale de la încheierea, joi, a unui summit regional în China la care a participat şi preşedintele american Donald Trump. În pofida apelurilor repetate ale liderului de la Casa Albă, a patra întâlnire între el şi Kim Jong Un nu a avut loc.

El a efectuat vineri o vizită la unele unităţi şcolare, limitându-se atunci la declaraţii privind proiectele naţionale. „Situaţia internaţională actuală implică o schimbare semnificativă a modului în care înţelegem suveranitatea naţională şi securitatea”, a spus Kim în faţa ambasadorilor, citat de KCNA.

„RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană / Coreea de Nord, n.red.) nu caută nici supremaţia, nici expansiunea”, ci „dezvoltarea relaţiilor sale externe sub idealurile independenţei, păcii şi prieteniei, bazată pe principiul apărării suveranităţii naţionale şi securităţii”.

Editor : M.I.