Kim Jong Un a reapărut în fotografii publicate de presa de stat nord-coreeană, la doar câteva ore după ce un disident chinez susținuse, fără dovezi, că liderul de la Phenian ar fi murit în urma unei hemoragii cerebrale. Nu este prima dată când apar asemenea zvonuri. Secretomania regimului și incertitudinile privind succesiunea la putere alimentează speculațiile despre soarta dictatorului nord-coreean.

Kim Jong Un a apărut în presa de stat nord-coreeană într-o formă fizică surprinzător de bună pentru un om despre care se zvonea că ar fi murit în urma unei hemoragii cerebrale, relatează BBC. Fotografiile publicate de ziarul oficial Rodong Sinmun îl înfățișează pe dictatorul în vârstă de 42 de ani vizitând, alături de fiica sa, ceea ce publicația a prezentat drept o expoziție de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Imaginile au apărut la câteva ore după ce un disident chinez stabilit în Statele Unite a susținut, fără să prezinte dovezi, că Kim ar fi fost transportat în comă la un spital din Beijing, unde ar fi murit.

Pentru cei care urmăresc îndeaproape evoluțiile din Coreea de Nord, asemenea zvonuri au devenit aproape o obișnuință. Cea mai recentă afirmație îi aparține lui Wanjun Xie, care se prezintă drept președintele Partidului Democrat Chinez, o formațiune interzisă de autoritățile de la Beijing. Acesta a mai răspândit în trecut informații neverificate, inclusiv speculații privind moartea liderului chinez Xi Jinping.

Xie a susținut că Kim ar fi suferit o hemoragie cerebrală gravă și ar fi fost transferat la Beijing, deoarece Coreea de Nord nu dispune de infrastructura medicală necesară pentru a-l trata.

Potrivit afirmațiilor sale, Kim ar fi murit ulterior, iar trupul său ar fi fost repatriat în secret în Coreea de Nord, regimul ascunzând decesul. Fotografiile publicate par însă să contrazică această versiune. Kim apare examinând exponatele, însoțit de fiica sa, Kim Ju Ae, și de grupul obișnuit de oficiali.

Deși nu se poate stabili cu exactitate când au fost realizate imaginile, există și alte motive pentru care afirmațiile disidentului sunt puse la îndoială.

Kim Jong Un și fiica sa Kim Ju Ae. Sursa foto: Profimedia Images

China ar putea înăspri măsurile de securitate de-a lungul frontierei, pentru a se pregăti în eventualitatea unor tulburări politice sau a unui aflux de refugiați. De asemenea, s-ar putea observa o intensificare a activității în jurul misiunilor diplomatice nord-coreene. Dezertorii nord-coreeni stabiliți în Coreea de Sud primesc frecvent informații prin intermediul unor rețele informale de la granița cu China. Nimic din toate acestea nu s-au întâmplat.

Între timp, oficiali ai serviciilor de informații sud-coreene au declarat pentru agenția Yonhap că nu dețin nicio informație care să susțină aceste relatări.

Zvonul amintește și de alte alarme false din trecut. În 2020, un cunoscut dezertor nord-coreean declara că este „99% sigur” că Kim a murit în urma unei intervenții chirurgicale cardiovasculare. La scurt timp, liderul nord-coreean a reapărut în public.

De ce reapar aceste zvonuri despre moartea lui Kim Jong Un

Primul motiv este problema succesiunii la putere. Coreea de Nord este condusă de familia Kim de trei generații, însă ceea ce se va întâmpla după Kim Jong Un este mai puțin clar decât în cazul predecesorilor săi.

Kim Il Sung și-a pregătit fiul, Kim Jong Il, timp de decenii pentru preluarea puterii. Când Kim Il Sung a murit, în 1994, planul de succesiune era deja bine stabilit, iar transferul puterii către Kim Jong Il s-a desfășurat relativ fără probleme.

Ascensiunea lui Kim Jong Un a fost mult mai rapidă și mai nesigură. După ce Kim Jong Il a suferit un accident vascular cerebral în 2008, fiul său cel mic a fost promovat rapid în ierarhia regimului. Până la moartea tatălui său, în 2011, Kim Jong Un fusese deja prezentat public drept viitorul lider.

Chiar și așa, i-au trebuit ani pentru a-și consolida puterea, perioadă în care și-a eliminat rivalii și persoanele pe care le considera o amenințare.

În prezent, serviciile de informații sud-coreene consideră că Kim ar putea să-și pregătească fiica pentru a-i succeda la conducerea țării. Aceasta a început să apară tot mai frecvent la evenimente importante și la demonstrații militare.

Însă fata ar avea doar 13 ani. Coreea de Nord nu a fost niciodată condusă de o femeie, iar Kim Ju Ae nu a fost desemnată oficial drept succesoare. Vârsta fragedă ar face-o, de asemenea, vulnerabilă într-o eventuală luptă pentru putere. Toate aceste incertitudini explică de ce zvonurile despre sănătatea lui Kim atrag atât de multă atenție.

Problemele de sănătate ale lui Kim Jong Un alimentează speculațiile

Al doilea motiv este că zvonurile nu sunt complet lipsite de plauzibilitate. Kim este supraponderal și fumează mult. Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud a avertizat în repetate rânduri că stilul său de viață îl expune unui risc crescut de boli cardiovasculare. În plus, afecțiunile cardiace și accidentele vasculare cerebrale au antecedente în familia Kim.

Dacă liderului nord-coreean i s-ar întâmpla ceva, consecințele ar putea fi majore pentru țările vecine și pentru întreaga comunitate internațională. O criză bruscă de conducere ar ridica întrebări dificile privind controlul asupra armelor nucleare ale Coreei de Nord și riscul de instabilitate politică.

Ar putea o luptă pentru putere să determine facțiunile radicale ale regimului să adopte o atitudine agresivă? Ar putea tulburările interne să declanșeze o criză a refugiaților la granița cu China? Aceste întrebări preocupă nu doar Beijingul și Seulul, ci și Washingtonul, care menține aproximativ 28.000 de militari în Coreea de Sud.

Serviciile de informații îl monitorizează îndeaproape pe Kim Jong Un pentru a fi pregătite în eventualitatea unor schimbări majore.

Secretomania regimului favorizează dezinformarea

Coreea de Nord rămâne un adevărat vid informațional, ceea ce o transformă într-o țintă ușoară pentru știrile false. Doar un cerc extrem de restrâns de persoane are acces regulat la liderul nord-coreean.

Chiar și serviciile de informații întâmpină dificultăți în obținerea unor date credibile, iar multe dintre informațiile care ajung în exterior sunt însoțite de rezerve importante: sunt considerate neverificate sau foarte probabile, nu fapte confirmate.

Regimul însuși este suspectat că întreține în mod deliberat confuzia, prin scurgerea unor informații înșelătoare menite să ascundă ceea ce se întâmplă cu adevărat în interiorul țării.

În aceste condiții, este greu de crezut că Wanjun Xie ar fi reușit să descopere o informație de o asemenea importanță, care le-ar fi scăpat tocmai celor a căror misiune este să urmărească îndeaproape situația din Coreea de Nord.

Este posibil ca Xie să fi urmărit pur și simplu să atragă atenția. Sau poate că a dorit să pună Beijingul într-o situație stânjenitoare, evidențiind legăturile sale cu Phenianul, deși acestea sunt deja bine cunoscute la nivel internațional.

Indiferent de motivația sa, Xie este departe de a fi prima persoană care exploatează incertitudinea din jurul conducerii nord-coreene, concluzionează publicația.

Editor : M.I.