Live TV

Kim Jong Un vrea o armată de elită „purificată ideologic”. Ordinul dat comandanților nord-coreeni

Data publicării:
Kim Jong Un
Kim Jong Un susține un discurs în fața comandanților armatei nord-coreene, la Phenian. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Kim Jong Un cere transformarea rapidă a armatei nord-coreene într-o forță de elită, cu militari „purificați ideologic”, pregătiți tehnic și supuși unei discipline stricte. Într-un discurs susținut în fața comandanților militari, liderul de la Phenian a afirmat că puterea armatei ar putea crește „fără precedent”. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Coreea de Sud, după un incident cu mine antipersonal la granița dintre cele două țări.

„Forţa armatei noastre se va multiplica într-un mod fără precedent” dacă toate unităţile armatei nord-coreene „se vor purifica ideologic, vor atinge nivelul de elită militară şi tehnică şi vor fi impecabile în disciplina lor regulamentară”, a declarat Kim Jong Un într-un discurs în timpul celei de-a 3-a Conferinţe a Comandanţilor de Companie ai armatei nord-coreene, potrivit KCNA

Reuniunea militară, prima la nivel naţional după cel de-al IX-lea Congres al Partidului desfăşurat în februarie, s-a desfăşurat joi şi vineri în prezenţa a mii de militari într-un auditoriu masiv în care Kim Jong Un a fost figură centrală, conform imaginilor publicate de KCNA.

Ministrul apărării Kim Song Gi, a elogiat, la rândul său, rolul armatei în ultimii şapte ani şi a recunoscut, fără a le preciza, „probleme ce trebuie depăşite”.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unei creşteri a tensiunilor între Seul şi Phenian din cauza exploziei a două mine pe 21 septembrie în Zona Militară Demilitarizată (DMZ), care a rănit trei soldaţi sud-coreeni.

Coreea de Sud susţine că au fost implicate mine antipersonal nord-coreene, dând vina pentru incident pe regimul pe Phenian, care a respins acuzaţiile şi a declarat că autorităţile sud-coreene au falsificat faptele.

Coreea de Nord va reinstala la graniţă „în câteva zile” difuzoarele de propagandă împotriva Coreei de Sud, potrivit declaraţiilor făcute săptămâna aceasta de Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean.

Citește și Kim Jong Un, în noi fotografii alături de fiica sa, după zvonurile că ar fi murit. De ce revin mereu speculațiile despre decesul său

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
2
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
3
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
natalia intotero - elena mateescu
4
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
5
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Digi Sport
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kim Jong-un
Peninsula Coreeană, prinsă într-o nouă cursă a înarmărilor. Rusia contribuie la modernizarea armatei nord-coreene
nicusor dan kiev 5 bis
Nicușor Dan, mesaj pentru viitorii soldați: „Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă teoretică”
donald trump kim jong un
Care sunt șansele ca Donald Trump și Kim Jong Un să se întâlnească anul acesta: „Se va întâmpla a doua zi de la anunț”
North Korea Koreas Tensions
Coreea de Nord reia războiul psihologic cu difuzoare de propagandă la frontiera cu Coreea de Sud
Kim Jong Un și fiica sa Kim Ju Ae
Kim Jong Un, în noi fotografii alături de fiica sa, după zvonurile că ar fi murit. De ce revin mereu speculațiile despre decesul său
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Când și în ce condiții ar putea crește salariile bugetarilor...
ilustrație cu un hacker
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de...
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile...
ploi, umbrela, oameni, meteo, prognoza meteo
Meteorologii avertizează că de săptămâna viitoare revine frigul. Ce...
Ultimele știri
„Mâncăm” un card de plastic pe săptămână. Reguli simple de la experți pentru a evita microplasticul din mâncare: Aruncati caserolele!
Starlink revine la viteză maximă pentru Armata ucraineană. Ce s-a schimbat după criticile lui Zelenski și negocierile cu SUA
Filmarea unei femei a devenit virală după ce a explicat de ce a preferat să doarmă peste noapte la aeroport: „Am planificat asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai popular membru din cadrul familiei regale. I-a devansat pe prințul William și pe prințesa Kate. Pe ce...
Cancan
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Fanatik.ro
2 milioane de euro pentru Târnovanu din Serie A!
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Viorel Păunescu, omul care i-a dat Steaua lui Gigi Becali, a murit. Ce s-a întâmplat acum 23 de ani
Adevărul
Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
„Și-a respectat promisiunea pe care mi-a făcut-o!” Eva Mendes, anunț-surpriză despre Ryan Gosling
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Viorel Păunescu a murit! Fostul președinte de la Steaua suferea de o boală gravă
Pro FM
Despărțire în showbiz: Dan Reynolds, solistul de la Imagine Dragons, și Minka Kelly și-au spus adio după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Orfana care a făcut greva foamei pentru a-și urma visul. A ajuns un savant celebru, iar România câștiga...
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...