Kim Jong Un vrea o armată de elită „purificată ideologic”. Ordinul dat comandanților nord-coreeni

Kim Jong Un cere transformarea rapidă a armatei nord-coreene într-o forță de elită, cu militari „purificați ideologic”, pregătiți tehnic și supuși unei discipline stricte. Într-un discurs susținut în fața comandanților militari, liderul de la Phenian a afirmat că puterea armatei ar putea crește „fără precedent”. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Coreea de Sud, după un incident cu mine antipersonal la granița dintre cele două țări.

„Forţa armatei noastre se va multiplica într-un mod fără precedent” dacă toate unităţile armatei nord-coreene „se vor purifica ideologic, vor atinge nivelul de elită militară şi tehnică şi vor fi impecabile în disciplina lor regulamentară”, a declarat Kim Jong Un într-un discurs în timpul celei de-a 3-a Conferinţe a Comandanţilor de Companie ai armatei nord-coreene, potrivit KCNA

Reuniunea militară, prima la nivel naţional după cel de-al IX-lea Congres al Partidului desfăşurat în februarie, s-a desfăşurat joi şi vineri în prezenţa a mii de militari într-un auditoriu masiv în care Kim Jong Un a fost figură centrală, conform imaginilor publicate de KCNA.

Ministrul apărării Kim Song Gi, a elogiat, la rândul său, rolul armatei în ultimii şapte ani şi a recunoscut, fără a le preciza, „probleme ce trebuie depăşite”.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unei creşteri a tensiunilor între Seul şi Phenian din cauza exploziei a două mine pe 21 septembrie în Zona Militară Demilitarizată (DMZ), care a rănit trei soldaţi sud-coreeni.

Coreea de Sud susţine că au fost implicate mine antipersonal nord-coreene, dând vina pentru incident pe regimul pe Phenian, care a respins acuzaţiile şi a declarat că autorităţile sud-coreene au falsificat faptele.

Coreea de Nord va reinstala la graniţă „în câteva zile” difuzoarele de propagandă împotriva Coreei de Sud, potrivit declaraţiilor făcute săptămâna aceasta de Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean.

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Editor : M.I.