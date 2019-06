Kim Kardashian i-a înfuriat pe japonezi cu lansarea brandului de lenjerie intimă „Kimono”

Kim Kardashian West a reuşit să-i înfurie pe japonezi, odată cu lansarea noului ei brand de lenjerie modelatoare, Kimono Intimates, informează BBC.



În prezentarea brandului, lansat marţi, starul de reality TV a descris Kimono Intimates ca pe un brand incluziv, care "celebrează şi îmbunătăţeşte forma corpului şi rotunjimile femeilor" - produsele fiind disponibile în nouă nuanţe diferite pentru măsuri care variază de la XXS la 4XL, potrivit Agepres.



Lansarea a avut însă parte de o reacţie negativă în Japonia, unde utilizatorii de social media au declarat că brandul dă dovadă de lipsă de respect faţă de îmbrăcămintea tradiţională, al cărei nume îl poartă.



This is the solution short.

I developed this style for all of those times I wanted to wear a dress or skirt with a slit and still needed the support. @kimonobody pic.twitter.com/0GO7ZP1A9Y

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kimono-ul este considerat costumul național al Japoniei

Kimono-ul, un veşmânt tradiţional cu mâneci lungi, ale cărui două părţi sunt petrecute în faţă şi susţinute de o centură numită obi, are o istorie care se întoarce în Japonia secolului al XV-lea.

Considerat costumul naţional al Japoniei, kimono-ul este purtat azi doar în ocazii speciale.



"Noi purtăm kimono-ul pentru a sărbători sănătatea, creşterea copiilor, logodnele, căsătoriile, absolvirile, sau cu ocazia înmormântărilor. Este un veşmânt pentru ocazii speciale, păstrat în familii de generaţii", a declarat japoneza Yuka Ohishi pentru BBC.



"[Această] lenjerie modelatoare nici măcar nu seamănă cu un kimono - a ales doar un cuvânt care are 'Kim' în el - nu există niciun respect pentru ceea ce înseamnă de fapt această îmbrăcăminte pentru cultura noastră", a adăugat ea.