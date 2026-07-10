Kremlinul a anunțat că Rusia e în contact cu Turcia cu privire la soarta sistemelor rusești S-400. Speculații despre o posibilă vânzare

Kremlinul a declarat, vineri, că Rusia este în contact cu Turcia cu privire la soarta sistemelor rusești de rachete S-400 pe care Ankara le deține, după ce o agenție de știri a relatat că Turcia este pe cale să transfere rachetele de apărare aeriană către o țară din Golf care nu a fost numită, informează Reuters.

Agenția de presă turcă Hurriyet a relatat, vineri, că Turcia ar putea anunța chiar astăzi că va vinde rachetele S-400 uneia dintre națiunile din Golf, pentru a convinge Statele Unite să ridice sancțiunile împotriva Ankarei.

În 2020, SUA au sancționat Turcia, membră NATO, pentru achiziționarea de sisteme S-400 și au eliminat-o dintr-un program de achiziții și producție de avioane de vânătoare F-35 în care Ankara dorea să fie implicată.

Întrebat vineri despre relatările din presă și dacă Turcia a cerut permisiunea Rusiei pentru a continua cu presupusul acord, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat:

„Pot spune un lucru aici: aceasta este o problemă extrem de sensibilă. Cu toate acestea, am fost în contact cu partea turcă pe această temă și vom continua să menținem contactul cu ei pe această temă.”

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Editor : Ș.R.