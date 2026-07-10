Live TV

Kremlinul a anunțat că Rusia e în contact cu Turcia cu privire la soarta sistemelor rusești S-400. Speculații despre o posibilă vânzare

Data publicării:
Sistem S-400
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Kremlinul a declarat, vineri, că Rusia este în contact cu Turcia cu privire la soarta sistemelor rusești de rachete S-400 pe care Ankara le deține, după ce o agenție de știri a relatat că Turcia este pe cale să transfere rachetele de apărare aeriană către o țară din Golf care nu a fost numită, informează Reuters.

Agenția de presă turcă Hurriyet a relatat, vineri, că Turcia ar putea anunța chiar astăzi că va vinde rachetele S-400 uneia dintre națiunile din Golf, pentru a convinge Statele Unite să ridice sancțiunile împotriva Ankarei.

În 2020, SUA au sancționat Turcia, membră NATO, pentru achiziționarea de sisteme S-400 și au eliminat-o dintr-un program de achiziții și producție de avioane de vânătoare F-35 în care Ankara dorea să fie implicată.

Întrebat vineri despre relatările din presă și dacă Turcia a cerut permisiunea Rusiei pentru a continua cu presupusul acord, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat:

„Pot spune un lucru aici: aceasta este o problemă extrem de sensibilă. Cu toate acestea, am fost în contact cu partea turcă pe această temă și vom continua să menținem contactul cu ei pe această temă.”

Citește și:

Donald Trump anunță că SUA vor ridica sancțiunile impuse Turciei: „A sosit momentul. S-a dovedit mult mai loială decât alte țări”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Gabi-Muresan
2
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
iran-teheran - 3 martie 2026
4
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Corveta 261 „Contraamiral August Roman”.
România a primit prima corvetă nouă în ultimii 35 de ani, construită în Turcia. Miruță: „E un lucru fantastic pentru Armată”
husseyin-bagci
„Marea Neagră nu mai este un lac rusesc”. Ce rol joacă alianța dintre Turcia și România, țara cu care Ankara are „zero probleme”
Mark Rutte, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan
NATO a trecut cu bine la Ankara peste o nouă „furtună” Trump, dar urmează alta: Revizuirea prezenţei trupelor americane în Europa
Trump Air Force One
„Băiatul care striga «lupul!»”. NATO tratează cu tot mai mult calm amenințările lui Trump: „Ne înarmăm pentru noi, nu pentru voi”
Kremlin
„S-a dat o sarcină undeva la Moscova”. Șeful serviciului secret de la Chișinău avertizează privind implicarea Rusiei în alegeri
Recomandările redacţiei
soldat inteligenta artificiala informatii computer AI ia
„Rețeaua morții”. NATO va folosi inteligența artificială pe Flancul...
mina marina
Radu Miruță: Încă cinci drone marine au fost distruse în Marea...
Mohammad Bagher Zolghadr
Teheranul ameninţă să atace Israelul, dacă loviturile americane...
psd
PSD cere formarea de urgență a Guvernului: Blocajul politic poate...
Ultimele știri
ROMATSA, semnal de alarmă după poprirea în litigiul statului român cu Pfizer: Orizontul de funcționare e limitat la câteva săptămâni
Noul Air Force One, primit de Donald Trump de la Qatar, nu are sistemele de securitate ale modelului anterior: avertismentul experților
Turist străin, găsit mort în mașină. El venise cu fiul la un festival de muzică de pe litoral
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Oficialul Universității Craiova, ales președinte al unei organizații uriașe din Europa! „Experiența sa îl...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Legenda din România care l-a încurajat pe Florin Prunea după gafa cu Suedia de la Mondialul SUA ’94: ”N-o să...
Adevărul
Scene de groază într-un avion Ryanair: pasager aspirat parțial prin geamul spart. „Capul și umerii îi erau în...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Sadio Mane a făcut anunțul, după eliminarea de la Cupa Mondială!
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Presa franceză, despre frații Pavăl după preluarea gigantului de retail Carrefour România: „Un ofertant...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...