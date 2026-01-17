Kurda devine limbă națională în Siria, în timp ce armata lui Ahmed al-Sharaa se luptă cu kurzii în nordul țării

Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a publicat vineri un decret prin care acordă drepturi naţionale kurzilor din Siria, recunoscând în mod oficial limba kurdă, în contextul în care armata siriană este angajată în lupte cu forţe kurde în nordul Siriei, relatează AFP. În acest decret, Ahmed al-Sharaa proclamă kurda „limbă naţională”, care poate fi predată în şcoli publice în zone în care această minoritate este prezentă puternic. Armata siriană a anunţat sâmbătă că a preluat controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, în urma unor confruntări armate recente în această regiune situată în nordul Siriei.

Preşedintele sirian instaurează de asemenea Nowruz, Anul Nou kurd, sărbătorit la 21 martie, ca zi liberă oficială.

Al-Sharaa le acordă prin acest text naţionalitatea siriană kurzilor, dintre care aproximativ 20% au fost privaţi de cetăţenie în urma unui recensământ controversat în 1962.

„Cetăţenii sirieni kurzi constituie o parte esenţială şi autentică a poporului sirian, iar identitatea lor culturală şi lingvistică face parte integrantă din identitatea naţională siriană”, se arată în decret, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, sâmbătă, într-un comunicat difuzat de televiziunea oficială, armata a anunţat că exercită un „control militar total” asupra oraşului Deir Hafer, la est de Alep, iar un corespondent AFP a constatat desfăşurarea unor trupe siriene la faţa locului.

Armata precizează că forţele sale au început să intre mai adânc într-un sector situat la vest de Eufrat, marcând o nouă etapă a înaintării sale în estul regiunii Alep.

Ahmed al-Sharaa l-a răsturnat, în decembrie 2024, pe Bashar al-Assad de la putere, la conducerea unei coaliţii islamiste şi vrea să-şi extindă autoritatea pe întregul teritoriu sirian.

Minoritatea kurdă a profitat de haosul Războiului Civil (2011-2024) şi a cucerit teritorii vaste în nordul şi nord-estul Siriei - inclusiv câmpuri petrolifere şi gazifere -, după ce a înfrânt gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) cu ajutorul unei coaliţii multinaţionale.

Confruntări armate au avut loc săptămâna trecută între armata siriană şi forţe kurde la Alep, de unde au fost dislocate din două cartiere pe care le controlau.

Forţele siriene au comasat după aceea întăriri importante în regiunea Deir Hafer, la aproximativ 50 de kilometri est de Alep şi au somat Forţele Democratice Siriene (FDS), dominate de către kurzi, să evacueze o zonă situată între această regiune şi Eufrat, mai la est.

Liderul FDS Mazloum Abdi a anunţat o retragere programată, care urma să aibă loc sâmbătă.

Cu puţin mai înainte, armata a anunţat că bombardează poziţii kurde în regiune, după ce i-a avertizat pe civili.

FDS a anunat „un bombardament intensiv violent”.

Armata le-a acordat civililor un termen să evacueze zona aflată sub controlul FDS, iar peste 4.000 de persoane au fugit, potrivit autrităţilor siriene.

