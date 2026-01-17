Live TV

Kurda devine limbă națională în Siria, în timp ce armata lui Ahmed al-Sharaa se luptă cu kurzii în nordul țării

Data publicării:
Abu Mohamed al-Jolani. Foto: Profimedia Images
Ahmed al-Sharaa cunoscut anterior drept Abu Mohamed al-Jolani. Foto: Profimedia Images

Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a publicat vineri un decret prin care acordă drepturi naţionale kurzilor din Siria, recunoscând în mod oficial limba kurdă, în contextul în care armata siriană este angajată în lupte cu forţe kurde în nordul Siriei, relatează AFP. În acest decret, Ahmed al-Sharaa proclamă kurda „limbă naţională”, care poate fi predată în şcoli publice în zone în care această minoritate este prezentă puternic. Armata siriană a anunţat sâmbătă că a preluat controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, în urma unor confruntări armate recente în această regiune situată în nordul Siriei.

Preşedintele sirian instaurează de asemenea Nowruz, Anul Nou kurd, sărbătorit la 21 martie, ca zi liberă oficială.

Al-Sharaa le acordă prin acest text naţionalitatea siriană kurzilor, dintre care aproximativ 20% au fost privaţi de cetăţenie în urma unui recensământ controversat în 1962.

„Cetăţenii sirieni kurzi constituie o parte esenţială şi autentică a poporului sirian, iar identitatea lor culturală şi lingvistică face parte integrantă din identitatea naţională siriană”, se arată în decret, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, sâmbătă, într-un comunicat difuzat de televiziunea oficială, armata a anunţat că exercită un „control militar total” asupra oraşului Deir Hafer, la est de Alep, iar un corespondent AFP a constatat desfăşurarea unor trupe siriene la faţa locului.

Armata precizează că forţele sale au început să intre mai adânc într-un sector situat la vest de Eufrat, marcând o nouă etapă a înaintării sale în estul regiunii Alep.

Ahmed al-Sharaa l-a răsturnat, în decembrie 2024, pe Bashar al-Assad de la putere, la conducerea unei coaliţii islamiste şi vrea să-şi extindă autoritatea pe întregul teritoriu sirian.

Minoritatea kurdă a profitat de haosul Războiului Civil (2011-2024) şi a cucerit teritorii vaste în nordul şi nord-estul Siriei - inclusiv câmpuri petrolifere şi gazifere -, după ce a înfrânt gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) cu ajutorul unei coaliţii multinaţionale.

Confruntări armate au avut loc săptămâna trecută între armata siriană şi forţe kurde la Alep, de unde au fost dislocate din două cartiere pe care le controlau.

Forţele siriene au comasat după aceea întăriri importante în regiunea Deir Hafer, la aproximativ 50 de kilometri est de Alep şi au somat Forţele Democratice Siriene (FDS), dominate de către kurzi, să evacueze o zonă situată între această regiune şi Eufrat, mai la est.

Liderul FDS Mazloum Abdi a anunţat o retragere programată, care urma să aibă loc sâmbătă.

Cu puţin mai înainte, armata a anunţat că bombardează poziţii kurde în regiune, după ce i-a avertizat pe civili.

FDS a anunat „un bombardament intensiv violent”.

Armata le-a acordat civililor un termen să evacueze zona aflată sub controlul FDS, iar peste 4.000 de persoane au fugit, potrivit autrităţilor siriene.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
4
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
5
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"
Digi Sport
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
sua - atac isis siria
SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide”
alep
Combatanţii kurzi refuză să fie evacuaţi din cartierele pe care le controlează în Alep, după armistițiul cu armata siriană
alep
Emisarul american pentru Siria îndeamnă armata Damascului şi luptătorii kurzii să pună capăt violenţelor la Alep
militant din Siria trage cu o armă antitanc / tancuri israeliene Merkava în Înălțimile Golan
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump
Recomandările redacţiei
Ali Khamenei
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul...
Cum au reușit autoritățile din Conneticut să găsească un copil care a fost dat dispărut în urmă cu 25 de ani
Pedeapsă pentru manipulare psihologică asupra unui minor. Psihiatru...
valeriu stoica
Valeriu Stoica: Alianța PSD–AUR ar însemna „moarte politică” pentru...
masina pe drum cu zapada
Incident periculos: gheață de pe plafonul unei autoutilitare a lovit...
Ultimele știri
Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, în urma unei explozii care a avut loc în Prundeni, Vâlcea
Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă”
Selfie manga cu Giorgia Meloni și șefa Guvernului din Japonia. Premierul nipon i-a cântat „La mulți ani” și i-a făcut cadouri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, temător în legătură cu transferul la Rapid! Giovanni Becali, dezvăluiri de la negocieri...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB: „Am negociat salariul cu el”
Adevărul
De ce Israelul este reticent față de o intervenție militară a SUA în Iran
Playtech
Condiţiile partajului voluntar. Cum se face împărţeala prin bună învoială
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Jennifer Lawrence, către Leonardo DiCaprio: Mi-ar plăcea foarte mult să te văd tată. Sunt atât de tristă că...
Adevarul
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în...
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
Dorian Popa, pe masa de operație timp de 6 ore și jumătate. A trecut printr-o intervenție complexă la...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...