Ilona Staller, cunoscută sub numele de scenă Cicciolina, și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Romei, la vârsta de 75 de ani. Fosta actriță de filme pentru adulți, care a fost și deputată în Parlamentul Italiei, susține că poate aduce o nouă energie capitalei și promite să modernizeze infrastructura, să planteze mai mulți copaci și să protejeze mistreții care trăiesc în oraș. Cicciolina afirmă că va fi un primar mai bun decât actualul edil, Roberto Gualtieri, relatează The Telegraph.

Ilona Staller revine în atenția scenei politice italiene, la aproape 35 de ani după încheierea mandatului său de parlamentar.

Născută în Ungaria și stabilită în Italia, fosta actriță a anunțat, pe 26 noiembrie, chiar în ziua în care a împlinit 75 de ani, că intenționează să candideze la conducerea capitalei.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Un Giorno da Pecora”, difuzată de postul public Rai Radio 1.

Cicciolina susține că lucrează deja la proiectul candidaturii, dar nu a dezvăluit partidul sau formațiunea politică alături de care intenționează să participe la alegeri.

„Vreau să devin primarul Romei. Orașul va fi modern și locuibil”

Fosta actriță a declarat că își dorește să conducă orașul în care locuiește din 1972.

Ea a explicat că obiectivul său principal este transformarea capitalei într-un oraș mai modern și mai bine administrat.

Deși recunoaște că obținerea mandatului va fi dificilă, spune că este hotărâtă să încerce.

Întrebată despre activitatea actualului primar, Roberto Gualtieri, Cicciolina a refuzat să îi acorde o notă, dar a afirmat că ea ar conduce orașul mai bine.

Fosta deputată susține că poate aduce o energie nouă Romei, pe care vrea să o transforme într-o capitală mai atractivă.

Printre promisiunile sale se numără și aceea de a face orașul „mai sexy”, o formulare care amintește de stilul provocator prin care a devenit celebră.

Vrea să salveze mistreții de pe străzile Romei

Una dintre prioritățile anunțate de Ilona Staller este protejarea mistreților care trăiesc în apropierea zonelor rezidențiale.

În ultimii ani, aceste animale au devenit o prezență frecventă pe străzile Romei, unde pot fi văzute traversând șosele, deplasându-se printre mașini sau căutând hrană în apropierea containerelor de gunoi.

Autoritățile au adoptat măsuri de control al populației de mistreți, inclusiv sacrificarea unor animale, invocând riscurile pentru siguranța publică.

Gropile din asfalt, copacii tăiați și siguranța publică, în programul electoral

Ilona Staller intenționează să abordeze și problemele infrastructurii.

Ea a criticat starea unor străzi și numeroasele gropi din asfalt, promițând investiții pentru modernizarea drumurilor.

Fosta deputată locuiește în Isola Farnese, o zonă semirurală a Romei, despre care spune că a fost neglijată de autorități.

Cicciolina a amintit un incident în care un automobil a ieșit de pe șosea și a ajuns într-un șanț, dar și un incendiu de vegetație produs în timpul verii, care a provocat moartea mai multor animale.

O altă promisiune privește protejarea spațiilor verzi.

Ea l-a acuzat pe actualul primar că a permis tăierea unui număr prea mare de copaci maturi.

A fost deputată timp de cinci ani și a făcut propuneri controversate

Ilona Staller nu este o nou-venită în politică.

Cunoscută publicului sub numele de Cicciolina, aceasta a devenit celebră în Italia în anii 1970 și 1980, inclusiv datorită aparițiilor sale televizate provocatoare.

În 1987, a fost aleasă în Parlamentul italian pe listele Partidului Radical, formațiune cu orientare libertariană.

A deținut mandatul de deputată până în 1992.

În acea perioadă, a atras atenția prin inițiative legislative legate de libertatea sexuală, printre care și propunerea de înființare a unor parcuri dedicate întâlnirilor romantice.

Campaniile sale electorale au fost marcate de gesturi neconvenționale și apariții vestimentare provocatoare.

Editor : Sebastian Eduard