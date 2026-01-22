Tot mai multe femei din România se căsătoresc cu cetățeni italian. Este concluzia celui mai recent raport al Institutului de Statistică din Italia, care arată că la două din zece căsătorii mixte din peninsulă, mireasa e româncă. Clasamentul este însă răsturnat când vine vorba de soți români și partenerii italience.

Aproximativ 6000 de românce și-au luat soți italieni pe parcursul unui singur an, acest procent este cam 20% din totalul căsătoriilor mixte.

Româncele sunt urmate la mare distanță de ucrainence, sub 10%, brazilience, respectiv rusoaice, cu 6% și 5%.

Clasamentul este cu totul altul când vine vorba despre soții italience și bărbați de o altă naționalitate.

În acest caz, italiencele preferă soții din Maroc, din Tunisia, din Albania și abia pe locul al 4-lea vin românii, cu 6,4%.

Căsătoriile mixte din Italia reprezintă cam 17% din totalul căsătoriilor încheiate. Este într-adevăr o tendință în scădere, dar - mai remarcă acest raport - faptul că sunt în creștere căsătoriile între cetățeni italieni și stranieri de generația a 2-a adică oameni care s-au născut aici din părinți străini, au crescut aici și, iată, aleg să rămână și să se căsătorească în Italia.

