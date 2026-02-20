Live TV

La o zi după termenul stabilit de Trump pentru o decizie, Iranul a anunțat când va prezenta SUA un proiect al unui acord nuclear

Data publicării:
USA vs Iran
După ce Donald Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va ataca Iranul, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a anunțat vineri, 20 februarie, că un proiect al unui acord în domeniul nuclear urmează să fie finalizat în „două sau trei zile” și că Teheranul îl va prezenta apoi Washingtonului, relatează AFP.

„Următorea etapă, pentru mine, este prezentarea unei propuneri a unui potenţial acord omologilor mei americani”, emisarul Steve Witkoff şi ginerele preşedntelui american Donald Trump, Jared Kushner, a anunţat într-un interviu acordat postului amrican MSNBC Abbas Araghchi.

„Cred că în două sau trei zile ea va fi gata”, a dat asigurări ministrul iranian de Externe.

Președintele american Donald Trump a anunțat, joi, un termen de 10 zile pentru a decide dacă va continua relațiile diplomatice cu Iranul sau va ordona un atac militar.

„Acum s-ar putea să fie nevoie să facem un pas mai departe sau s-ar putea să nu. Poate că vom face o înțelegere [cu Iranul]. Veți afla în următoarele, probabil, 10 zile”, a declarat Trump în timpul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, joi, la Washington.

Abbas Araghchi a purtat negocieri indirecte marţi, mediate de sultanatul Oman, în apropiere de Geneva, cu Steve Witkoff şi Jared Kushner. Amintim că șeful diplomației iraniene a dezvăluit, de asemenea, că Statele Unite nu au cerut Iranului să renunţe la îmbogăţirea uraniului în cursul negocierilor de marţi.

„Noi nu am propus nicio suspendare, iar Statele Unite n-au cerut «zero îmbogăţire»”, a declarat acesta într-un interviu acordat postului american MSNBC și difuzat vineri.

Iranul amenință bazele americane din Orientul Mijlociu și invocă „legitima apărare” într-o scrisoare către ONU

Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă

