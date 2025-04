La Paris a început procesul jafului armat care a vizat-o pe Kim Kardashian. Lovitura dată de „bunicii hoți” este de 9 milioane de euro

La începutul lunii octombrie 2016, Kim Kardashian a fost jefuită în camera sa de hotel, în plină Săptămână a Modei de la Paris, de mai mulţi răufăcători, care au sosit la faţa locului pe biciclete şi s-au deghizat în ofiţeri de poliţie. Prejudiciul adus vedetei prin furtul bijuteriilor s-a ridicat la nouă milioane de euro.

Acest proces intens mediatizat, pe parcursul căruia se vor confrunta persoane provenite din două lumi sociale complet diferite, se va desfășura în clădirea istorică a Palatului de Justiţie din Paris. Kim Kardashian, în vârstă de 44 de ani, a anunţat că va veni în capitala Franţei pentru a depune mărturie pe 13 mai, scrie Agerpres care citează AFP.

Cum s-a desfășurat jaful

Era aproape ora 03:00 în noaptea de 2 spre 3 octombrie 2016, când doi bărbaţi care purtau cagule şi erau înarmaţi au dat buzna în dormitorul vedetei americane, care purta un halat de baie şi se pregătea să meargă la culcare. Ea a ţipat. Ei, cu un puternic accent francez, după spusele sale, i-au cerut să le dea „inelul”.

Bijuteria în cauză era inelul ei de logodnă, oferit de rapperul Kanye West şi evaluat la 4 milioane de dolari, pe care Kim Kardashian, pe atunci în vârstă de 35 de ani, îl prezenta intens pe reţelele de socializare, la fel cum proceda cu multe aspecte din viaţa sa.

Un inel cu un diamant uriaş, o celebritate care se cazează mereu la acelaşi hotel parizian discret, dar cu puţine măsuri de securitate, No Address, şi care dezvăluie în timp real unde se află: tentaţia a fost prea mare pentru „bunicii hoţi”, aşa cum i-a supranumit ulterior presa franceză.

„Nu a fost un mare jaf armat”, ci un caz „uşor”, a declarat principalul suspect, Aomar Ait Khedache, identificat după ADN-ul său. El a recunoscut că a legat-o pe Kim Kardashian, dar contestă rolul central pe care i l-au atribuit anchetatorii.

Clădirea de lux unde a locuit Kim Kardashian in 2016. Foto: Profimedia

357 de milioane de admiratori

Suspectul povestește că a fost abordat de un „finanţator” anonim, care a sugerat acel „jaf” datorită unui „informatory” din anturajul apropiat al vedetei americane, care putea să le dea undă verde pentru iniţierea jafului. În acest caz, este vorba despre noaptea în care Kim Kardashian se afla singură în camera ei de hotel, întrucât bodyguardul său a însoţit-o pe sora ei Kourtney la o discotecă.

A fost un jaf rapid - a durat aproximativ zece minute -, dar Kim Kardashian a rămas traumatizată. Prada: bijuterii în valoare de zece milioane de dolari (nouă milioane de euro, rambursate între timp vedetei de către companiile de asigurare), cel mai mare furt de la o persoană fizică din ultimii douăzeci de ani în Franţa.

Doar un colier, pierdut pe stradă, în timpul fugii hoţilor a fost găsit. Aurul ar fi fost topit, iar anchetatorii, care au confiscat totuşi sute de mii de euro de la suspecţii arestaţi la trei luni după jaf, cred că o mare parte din pradă a fost vândută în Belgia.

Vedetă de reality-show datorită emisiunii TV "Keeping Up with the Kardashians", devenită o puternică femeie de afaceri şi o personalitate influentă pe reţelele de socializare în perioada de început a acestora, Kim Kardashian era urmărită deja de aproximativ 84 de milioane de persoane pe Instagram în 2016. În prezent, contul ei este are 357 de milioane de admiratori.

Din câte se pare, ea nu era cunoscută de către acei hoţi: pe recepţionerul hotelului, pe care l-au ameninţat, hoţii l-au întrebat despre „soţia rapperului”. Ei şi-ar fi dat seama cine era Kim Kardashian abia mai târziu, când au constatat intensa mediatizare internaţională a jafului.

„Huligani de modă veche”

Vârsta medie a acestor "huligani de modă veche", după cum au spus anchetatorii (doar doi şi-au recunoscut implicarea), era de aproximativ 60 de ani la momentul respectiv. Aomar Ait Khedache, complicele său Didier Dubreucq şi alte opt persoane, care au fost deja condamnate în trecut pentru jaf şi trafic de droguri, vor apărea în faţa instanţei în stare de libertate.

Judecătorii vor trebui să stabilească gradul individual de implicare pentru fiecare dintre acuzaţi şi, mai ales, cum au putut răufăcătorii să fie atât de bine informaţi. Anchetatorii l-au acuzat pe Gary Madar, fratele şoferului lui Kim Kardashian, care neagă categoric acuzaţiile formulate împotriva sa.

Nu mai puţin de 400 de jurnalişti, dintre care un sfert străini, sunt acreditaţi la acest proces. Dar, la nouă ani după evenimente, audierile riscă să fie complicate, cu acuzaţi care sunt în vârstă şi unii dintre ei deja bolnavi.

Unul a murit în martie, iar cazul celui mai bătrân dintre acuzaţi, Pierre Bouianere, în vârstă de 80 de ani, va fi disjuns, deoarece nu este apt pentru a fi judecat. Aomar Ait Khedache, în vârstă de 68 de ani, nu mai aude şi se poate exprima doar în scris.

Kim Kardashian, care a crezut că urma să moară în acea noapte, nu a mai venit după aceea la Paris pentru o lungă perioadă de timp şi nu şi-a mai expus viaţa - cel puţin nu în timp real - pe reţelele de socializare.

Foto: Profimedia

